Pampita Ardohain: "No estoy separada, estoy distanciada"

La modelo se refirió a la crisis que atraviesa con el empresario Mariano Balcarce Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 19:49

En el día de ayer, se hizo pública la noticia de que Carolina "Pampita" Ardohain y Mariano Balcarce se encontraban en un impasse. Hoy, al comienzo de su programa Pampita Online, la modelo finalmente decidió contar su versión de los hechos y qué es lo que verdaderamente pasó. "Estamos medio mal, no sé que va a pasar pero ya pusieron en todos lados que estoy separada", dijo.

"Hace dos semanas que estoy distanciada. Hablamos, pero este tiempo es para pensar, decidir, ver si queremos lo mismo. Es una distancia, un tiempo, pero yo no me lo puedo tomar sin que se note. En las relaciones todo el mundo pasa por estos momentos", expresó sinceramente mientras los panelistas la escuchaban atentos.

Pampita contó que decidió decir la verdad para cortar en seco los rumores que se podían generar. " Yo ayer tenía una gala y no me iba a acompañar, iban a empezar a especular y yo no iba a mentir. Había una revista que estaba averiguando, y pensé, 'van a decir cualquier barbaridad'", contó, pero no quiso dar detalles de que fue lo que sucedió entre ellos. "Son cosas de pareja. Nos estábamos conociendo hace muy poquito. Los dos trabajamos un montón, yo dos noches tengo ShowMatch y él tres noches tiene un bar, por lo que solo había dos noches para estar de novios, de las cuáles una estoy también con mis hijos".

La modelo también aprovechó para dejar en claro que Balcarce no fue infiel. "No hubo infidelidad. ¿Por qué siempre dicen eso? No es lo único por lo que alguien se separa. Hay un montón de cosas a tener en cuenta para elegirse, hay un montón de otros motivos que uno pone en la mesa y dice, 'esto sí o esto no'", indicó.

El romance se oficializó sobre el final del verano, y ambos acordaron mantener una relación de bajo perfil Crédito: Tadeo Jones

"Es en muy buenos términos el distanciamiento. Él es un divino total, su gente, su familia, todos han sido todos divinos conmigo", expresó sobre Balcarce, con quién dijo que hablo por última vez ayer. " Es una persona amorosa y tuvo la mejor intensión de acoplarse a mi vida, a mis hijos, a mi trabajo, a todo. Uno tiene las mejores intenciones, a veces sale bien y otras no, pero las ganas existieron. No sé que va a pasar, veremos. Ya no soy como antes de tratar de agarrar algo y que funcione a la fuerza, tiene que salir solo y que sea algo natural".

La relación con sus hijos y la opinión de la gente

La conductora también llevó tranquilidad a todos los que expresan preocupación por sus hijos, y aclaró que todavía no saben que está distanciada de su pareja. "Con mis hijos voy a esperar a ver qué pasa, por ahora no saben, igual no nos veían mucho juntos", contó. "Les puedo asegurar que a ellos los cuido como un tesoro, cuido su cabeza. Ellos han pasado muchas cosas al lado mío, muy fuertes, y cuándo me ven feliz son felices. Nunca me juzgan por nada, son muy compañeros. Siempre son mi prioridad, siempre estoy pensando en ellos antes que en cualquier pareja o trabajo", aclaró.

"Dios quisiera que no me hubiese separado nunca, que hoy tuviesen al padre en la casa, pero no es así. No puedo mentirles si estoy o no con alguien", explicó antes de hacer referencia a las opiniones que recibe por redes sociales.

"Y 'pobrecita' nada, tengo suerte que llega gente divina a mi vida, que me da recuerdos hermosos No hay que cerrarle las puertas al amor y a la pareja, a mi me entusiasma el amor. Si esto con el tiempo no prospera, me voy a enamorar de nuevo", aseguró.

Además, le pidió a aquellos que la critican que dejen de hacerlo. "No tenga prejuicio, señora, que voy a tener todos los novios que Dios tenga escrito que voy a tener. La mujer es muy prejuiciosa, todos los comentarios juzgando son de mujeres", aseguró. "Una mujer soltera, que sale con un hombre soltero, no le tiene que dar explicaciones a nadie. Y a los hijos se las doy yo en privado cuando son necesarias".