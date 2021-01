Claudia Villafañe y Analía Franchín dirimirán el lunes la final de MasterChef Celebrity Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 00:39

Con propuestas que no fueron, otras que nunca nacieron, algunas que no le encontraron la vuelta y unas pocas que dieron en el clavo, la televisión abierta se acomodó como pudo a las progresivas limitaciones económicas, potenciadas por una pandemia que no amaina. La situación fue y es tan rara que la temporada 2020 termina recién en la segunda mitad de enero de 2021, algo impensado en el pasado.

Este lunes 18 marca para la pantalla chica el final de un ciclo y el comienzo de otro, siendo El trece y Telefe los canales que marcaron el pulso de este incipiente nuevo año y del final del anterior.

Luego de que el viernes último, el Cantando 2020 se despidiera con la emotividad acostumbrada, El Trece parece haber decidido pisar un poco el freno en cuestiones de prime time. A partir de la semana que viene quedará Bienvenidos a bordo (de 21 a 22.45) como punta de lanza nocturna de la emisora, con lingotes, ruletas y demás entretenimientos habituales, junto con algunas reformulaciones como el recordado "Juego de los perros", que esta vez suma a sus amos recorriendo en cuatro patas un circuito similar al de sus mascotas. A continuación, en el marco de El mundo del espectáculo se emitirá la película 911: llamada mortal, thriller de 2013 protagonizado por Halle Berry.

Recién un día más tarde llegará el estreno de la exitosa telenovela mexicana Te doy la vida, con la que el canal de Constitución planea dar batalla durante la temporada estival.

Marley vuelve a conducir el ciclo de "microdestrezas"

La final de MasterChef Celebrity y el estreno de Minuto para ganar

En Telefe, desde el lunes, el noticiero acortará su duración para darle paso a partir de las 21:15 al debut de la quinta temporada de Minuto para ganar. El programa de micro destrezas en el que los participantes deben completar diez pruebas en un minuto está nuevamente a cargo de Marley, acompañado alternadamente por Lizy Tagliani, Florencia Peña y Vicky Xipolitakis (en principio, una semana cada una). Como en temporadas anteriores, participará también Nazareno Mottola.

El formato será similar a lo ya visto pero con pruebas renovadas, la novedad de que los concursantes no jugarán en parejas sino de manera individual, y que el premio mayor será de dos millones de pesos. A partir de las 23.30, Telefe estrenará para la pantalla abierta Monzón, la serie de 13 capítulos que tuvo un virtuoso paso por el canal de cable Space en 2019.

A las 23.30, Telefe estrenará la miniserie Monzón Crédito: Gentileza Prensa SPACE

Pero antes, a las 22:15, y empalmando con el final de Minuto para ganar comenzará la esperada final de MasterChef Celebrity. Luego de la eliminación el jueves último de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, el premio de medio millón de pesos para la mejor cocinera del ciclo lo disputarán Analía Franchín y Claudia Villafañe. Las finalistas tendrán que cocinar un menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en 90 minutos.

Aunque es sabido que este especial se filmó a finales de diciembre, el hermetismo en torno a quién se consagró ganadora es total. Incluso fuentes cercanas a la producción aseguran que luego de presentar propuestas de menúes muy parejos se grabaron dos anuncios de triunfo: uno que daba ganadora a Franchín y otro a Villafañe, para así dejar en duda hasta último momento la identidad de la campeona.

Lo que sí se pudo saber es que la gala no constará solamente de la competencia propiamente dicha, sino que habrá sorpresas para las dos concursantes, como también invitados especiales. Al rumor de que volvían varios de los exparticipantes para alentar a sus compañeras, se suma otro que asegura que también podrían formar parte de la última emisión Dalma y Giannina Maradona.

Independientemente de lo que haya quedado o no en la isla de edición, esta final de MasterChef Celebrity es la frutilla de un postre que llegó cuando la tele estaba sin rumbo fijo capeando un temporal importado, y la llevó a buen puerto con números de rating que superaron los 20 puntos. Marcando así, no solamente el rumbo del canal que lo emite, sino también lo que probablemente sea el futuro inmediato de las señales de televisión abierta. Y que comienza este lunes.

Conforme a los criterios de Más información