Cinthia Fernández y Baclini durmieron juntos, ¿hay reconciliación?

La pareja de Cinthia Fernández y Martín Baclini se rompió hace algunas semanas. Sin embargo, no pudieron evitar seguir viéndose a diario en los ensayos del Bailando por un sueño.

Entre declaraciones de que se aman pero no, que estaban viendo qué pasaba, y la excusa del programa que los mantenía unidos, la relación no terminaba de cortarse.

Ahora que la pareja quedó eliminada del certamen, parecía que las cosas iban a ser diferentes, pero poco ha cambiado. "Anoche dormimos juntos con Cinthia", dijo él en Hay que ver, el programa de Canal 9 que conducen Denise Dumas y José María Listorti. "No pasó nada, dormimos para que ella no se vuelva manejando sola a las cuatro de la mañana a Escobar. Hace tres meses que no tengo intimidad con nadie", dejó en claro Baclini.

El empresario insistió en que están bien como están: separados. "Volvemos a vernos el domingo porque ella se va a Corrientes a trabajar, y yo voy a buscarla y a pasar el día con las nenas. No podemos romper el vínculo de un momento a otro". También explicó que "no volvieron a hablar con Cinthia de la relación. Hablamos más en la tele que en la intimidad".

"Yo voy a volver a mi vida normal, a mi empresa, mis negocios. Y en cuanto a la relación, es imposible responder. Ahora arranca la verdad", dijo sobre el futuro de ambos.

Poco antes, durante una entrevista, Cinthia le preguntó directamente a su ex si quería ser su novio, pero Baclini esquivo la respuesta. "Chan, chan. Es la primera noche que tengo libre sin pensar en los ensayos. No sabemos ni nosotros. Me quedé helado...¿cómo me va a preguntar eso frente a cámaras?".

"Si llegamos hasta acá es porque los dos nos equivocamos", reflexionó dando a entender que por el momento las cosas seguirán como están.