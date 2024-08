La vuelta de Cocineros argentinos: sorpresas, influencers y nuevas secciones para competir con Ariel Rodríguez Palacios

Escuchar

Cuando a fines marzo, Cocineros argentinos se despidió de la TV Pública, tras 15 años al aire, el futuro de uno de los ciclos emblemáticos de cocina, en la historia de la pantalla chica, era incierto. En un emotivo último programa prometieron que su salida del aire era momentánea y así fue. Luego de recibir todo tipo de ofertas, que fueron del cable hasta varios canales de aire, finalmente el próximo lunes desembarcarán en la pantalla de América, al mediodía.

La aparición de Cocineros argentinos marcó un antes y un después en la televisión. A través del tiempo, el ciclo supo encontrar el tono y la manera para hacer atractiva su propuesta con buenos números de rating y surfeando los vaivenes de las distintas gestiones del canal estatal. El programa, que debutó con Martiniano Molina al frente y, que al año siguiente le pasó la posta al fallecido Guillermo Calabrese, hizo hincapié en una cocina cercana a la gente. Pero, además, le dio lugar a un grupo de jóvenes profesionales como Juan Braceli, Juan Ferrara y Ximena Sáenz.

Esta nueva temporada llega con muchos cambios pero con el espíritu federal que caracterizó siempre al envío. La primera gran modificación es que Maju Lozano será la conductora, y tiene por delante el desafío de llevar el programa sin pasar por encima de la marca o de los cocineros. Con años en el medio, tiene la experiencia y la cintura profesional suficientes para ocupar ese rol sin desdibujar un formato al que la gente le dijo que sí. En cuanto al staff de cocineros, estarán los históricos: Luciano García, que va a ser el coequiper de Lozano en la diaria y cocinará mucho más que pastelería, Gladys Olazar, que sorprenderá con sus recetas caseras para toda la familia, Roberto Ottini con su toque italiano, Damián “Mono” Cicero y también Diego Sívori, con sus consejos de nutrición y calidad de vida. La frutilla del postre será la presencia de Fernando Trocca, experimentado profesional de prestigio internacional, que un par de veces por semana sorprenderá con sus recetas.

Fernando Trocca se suma al nuevo Cocineros argentinos Tadeo Jones

Pero como en todo gran cambio, una de las figuras emblemáticas del programa no será de la partida. Juan Braceli, confirmó hace pocos días que no estará en esta nueva etapa, tras quince años en el programa. “Yo me voy con la mejor porque Cocineros va a estar siempre en mi corazón y siento que formé parte del armado porque, en realidad, a mí no me llamaron para conducir sino para colaborar en el back de un programa que iba a durar tres meses. Siento que el ciclo es parte de mi vida. Tengo algunos otros proyectos que no me permitían estar tanto tiempo como el que se merece”, aclaró en diálogo con la radio Urbana Play.

Hace rato que América estaba buscando un ciclo de este estilo al mediodía, de hecho hace meses se hablaba de la posibilidad del desembarco de Maru Botana en ese horario. “El desafío que tenemos por delante con el cambio de canal es atraer público en una señal que no tiene programas de cocina. Por otro lado, hay un objetivo y es renovarnos sin traicionar la marca y el estilo”, le dijo Rubén Vivero, director artístico de la productora Kapow, responsable de Cocineros argentinos, a LA NACIÓN.

Incorporaciones mediáticas

Esos cambios llegan de la mano de novedosas incorporaciones como La chica del brunch, famosa en Instagram, con una sección propia para descubrir lugares para comer y llegar a nuevas generaciones, además de especialistas en servicios que darán todo tipo de consejos. En el futuro, varios nombres prestigiosos ya comprometieron su presencia en el ciclo más largo de gastronomía en la historia de la televisión.

El último programa de Cocineros Argentinos por la TV Pública, en marzo de 2024, incluyó visitas de todos los tiempos del ciclo Captura TV

Pero Cocineros argentinos tiene otro objetivo y es levantar el rating de América para que Intrusos, una de las naves insignias del canal, reciba un mejor piso del que obtiene actualmente. Cabe destacar que las mediciones de Kantar Ibope, para el promedio diario, son desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con lo cual su rating será clave para el arranque del resto de la programación. Por otro lado, enfrente, tiene un fuerte competidor que es el dueño de los mediodías de la televisión, Ariel Rodríguez Palacios, que desde hace más de dos años gana la franja horaria con su estilo didáctico y las recetas de Ariel en su salsa.

Por el ciclo pasaron Martiniano Molina, Guillermo Calabrese, Narda Lepes, Sofía Pachano, Eugenia Tobal, Karina Gao, Ximena Sáenz, Juan Ferrara, Chantal Abad y los hermanos Petersen, entre otros. El programa logró permanecer 15 años en la Televisión Pública, más allá de las gestiones políticas del momento y además logró muy buenos números de rating en la fría pantalla estatal; tiene espalda para emprender este nuevo desafío en una señal competitiva que necesita recuperar audiencia. El desafío que tiene, por sobre todas las cosas, es no dejarse marear por las trampas que muchas veces imponen los canales de aire, en pos de la competencia, y sostener la esencia que hizo que miles de personas los elijan día a día: gastronomía para todos los gustos con espíritu federal y con un lenguaje llano que sedujo a los hogares argentinos. De eso se trata.