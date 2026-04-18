Minuto a minuto de la televisión: el ciclo que conducirá Iliana Calabró en la TV Pública y una nueva señal de streaming

Luego de varias semanas de especulaciones y danza de nombres, se confirmó que Iliana Calabró será la conductora de la versión argentina de The View. La actriz se pondrá al frente de un nuevo magazine vespertino en la pantalla de la TV Pública, bajo la producción de Martín Caramella (Crear Televisión). El ciclo, titulado Iluminadas, está inspirado en el emblemático formato norteamericano. Siguiendo la esencia del original, el programa será un magazine de interés general que buscará combinar la actualidad con el entretenimiento, las notas de color y entrevistas a las figuras del momento.

De no mediar cambios de último momento, su debut está previsto para el lunes 11 de mayo próximo. El programa ocupará la franja de 17.30 a 19, espacios que hoy están destinados a documentales y al ciclo de turismo Imperdibles.

Fiel a la estructura de debate coral, Calabró estará acompañada por un panel de mujeres con perfiles diversos para analizar los temas del día. Entre las integrantes confirmadas se encuentran: Soledad Villarreal, María Irigaray, Delfina Zimerman, Beatriz Leveratto, Paula Zuccherino, Gabriela Pitarch y Paula Galloni.

Se espera que en los próximos días se defina quién será la cronista de exteriores que completará el equipo.

Con esta incorporación, el canal estatal apuesta por renovar su grilla vespertina, confiando en un formato probado internacionalmente y en el carisma de Calabró para captar a la audiencia de la tarde. Cabe aclarar que la mayor de las Calabró no tendrá que dejar su participación en el magazine culinario de eltrece, La cocina rebelde, donde interviene entre dos y tres veces por semana.

Duro de Domar refuerza su panel: el regreso de dos históricos

Duro de domar, el ciclo conducido por Pablo Duggan en la pantalla de C5N (lunes de 21.30 a 23, y de martes a jueves y domingos de 22 a 0), apuesta a una importante renovación en su staff. Esta semana se dio el regreso de dos figuras que supieron ser parte de la historia del programa: Diego “Chavo” Fucks y Guillermo Pardini.

Guillermo Pardini y "Chavo" Fucks, en Duro de domar Gentileza

Ambos periodistas se integraron al panel de forma rotativa. Sin embargo, estas incorporaciones no implican que abandonen sus compromisos previos: Pardini mantendrá su actividad en MBA (el ciclo de espectáculos de la TV Pública) y su espacio en Radio República AM 770. Mientras que Fucks continuará con su labor habitual en la señal deportiva ESPN, alternando sus análisis futbolísticos con el debate político y social de Duro de Domar.

Con estos movimientos, el programa busca dinamizar sus noches y consolidar su audiencia de la mano de caras conocidas.

Crónica se suma a la era digital: lanza su propia señal de streaming

El Grupo Olmos, propietario de la histórica marca Crónica, continúa su expansión multimedia con el lanzamiento de Crónica, el streaming. La nueva señal comenzará a emitir formalmente a partir de la semana próxima .

Con respecto a la programación, el proyecto se presenta como una unidad estratégica diseñada para generar agenda propia, ampliar la oferta de contenidos del grupo y consolidar su presencia en múltiples pantallas.

En esta primera etapa, la señal contará con cuatro propuestas que combinan actualidad, debate y entretenimiento: Cara a cara con Facundo Pedrini, un espacio de análisis y profundidad (martes a las 18); No apuesten por este trío, una mesa integrada por Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva (miércoles, a las 18); El pueblo quiere saber, con Cami Barral, Rochi Grimaldi, Gastón Samá y Fede Frick (jueves, a las 15), e Ignorantes del derecho, un ciclo que abordará la actualidad jurídica con Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López (jueves, a las 17).

Vuelve un clásico: PH, Podemos Hablar regresa a la pantalla de Telefe

Tras una larga ausencia, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff prepara su retorno para este semestre. Según trascendió, el estreno se daría entre mayo y junio, justo antes del inicio del Mundial de Fútbol. Actualmente, la producción está a la espera del paso final: la aprobación del presupuesto por parte de las autoridades del canal.

El programa, producido por Kuarzo Entertainment Argentina, mantendrá su esencia en esta octava temporada (formato estrenado originalmente en julio de 2017), marcando el regreso de un clásico tras su última emisión en diciembre de 2024.

Nuevamente, la cita será los sábados a las 22, retomando la histórica competencia por el rating contra La Noche de Mirtha (eltrece).