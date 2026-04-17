Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para ver este fin de semana del 18 y 19 de abril

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista de las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos en varias partes del mundo es ‘maratonear’ y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming.

A continuación, la lista para que elegir no sea tan tedioso y que puedas disfrutar del mejor contenido durante las próximas 48 horas.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Ronaldinho (2026)

Documental/Biográfico. La vida y la carrera del astro brasileño del fútbol Ronaldinho, con un recorrido por su trayectoria desde joven prodigio hasta icono mundial del deporte. Duración: tres episodios. Ver Ronaldinho.

Ronaldinho (Adelanto)

2. Alguien tiene que saber (2026)

True Crime/Drama. Tras la desaparición de un joven, su madre no deja de buscar respuestas para encontrar a su hijo. El detective del caso debe conseguir las respuestas y se ve envuelto en una investigación combinada con la fe y la religión. Duración: ocho episodios. Ver Alguien tiene que saber.

Alguien tiene que suceder, tráiler

3. Bandi (2026)

Drama/Crimen. Tras la muerte de su madre, un grupo de hermanos huérfanos de Martinica lucha por salir adelante, lo que lleva a algunos de ellos a delinquir para permanecer juntos. Duración: ocho episodios. Ver Bandi.

Bandi, tráiler oficial

4. Perfil falso 2 (2025)

Drama. Una joven llamada Camila decide bajarse una aplicación de citas, en la que conoce al hombre de su vida, Fernando. Pero todos sus sueños con el joven se desmoronarán cuando comience a descubrir que esta persona tiene una doble identidad. Duración: 2 temporadas de 10 capítulos. Ver Perfil falso.

Perfil Falso

5. Sanar, cocinar, amar (2016)

Comedia/Drama. Para salvar el restaurante de su madre, la ambiciosa chef Luka debe formar equipo con el recién llegado Dennis. Pero hay un problema: no lo soporta. Duración: ocho episodios. Ver Sanar, cocinar, amar.

Sanar, cocinar, amar, tráiler

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Embestida (2026)

Suspenso/Drama. Cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones. Duración: 1 h 26 min. Ver Embestida.

Embestida - Tráiler oficial

2. Sisu (2022)

Acción/Bélico. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un solitario buscador de oro se topa con un grupo de nazis que huye hacia el norte de Finlandia. Los soldados le roban el oro, pero no saben que se están enfrentando a un minero particularmente duro. Duración: 1 h 31 min. Ver Sisu.

Sisu, tráiler

3. La esperanza vive en mí (2007)

Acción/Suspenso. Charlie Fineman es un dentista de Manhattan que perdió a su familia en el 11-S, y con ella perdió también las ganas de vivir y la capacidad para superar la tragedia. Un buen día se encuentra con Alan Johnson, un antiguo compañero de la universidad. La recuperación de esa amistad le servirá en parte para aliviar el dolor. Duración: 2 h 4 min. Ver La esperanza vive en mí.

La esperanza vive en mí, tráiler

4. Super Mario Bros: La película (2023)

Animación/Aventuras. Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior. Duración: 1 h 32 min. Ver Super Mario Bros: La película.

Super Mario Bros. La Película , tráiler

5. Sobran las palabras (2026)

Comedia/Drama. Como única persona oyente de una familia sorda, una tímida adolescente descubre su don para el canto, lo que la obliga a elegir entre el deber y encontrar su propio camino. Duración: 1 h 46 min. Ver Sobran las palabras.