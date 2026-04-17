Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para ver este fin de semana del 18 y 19 de abril

El gigante del streaming tiene listo el ranking de lo más visto por los suscriptores de Argentina; descubrí los detalles de cada producción
- 4 minutos de lectura'
Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista de las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos en varias partes del mundo es ‘maratonear’ y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming.
A continuación, la lista para que elegir no sea tan tedioso y que puedas disfrutar del mejor contenido durante las próximas 48 horas.
Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix
1. Ronaldinho (2026)
Documental/Biográfico. La vida y la carrera del astro brasileño del fútbol Ronaldinho, con un recorrido por su trayectoria desde joven prodigio hasta icono mundial del deporte. Duración: tres episodios. Ver Ronaldinho.
2. Alguien tiene que saber (2026)
True Crime/Drama. Tras la desaparición de un joven, su madre no deja de buscar respuestas para encontrar a su hijo. El detective del caso debe conseguir las respuestas y se ve envuelto en una investigación combinada con la fe y la religión. Duración: ocho episodios. Ver Alguien tiene que saber.
3. Bandi (2026)
Drama/Crimen. Tras la muerte de su madre, un grupo de hermanos huérfanos de Martinica lucha por salir adelante, lo que lleva a algunos de ellos a delinquir para permanecer juntos. Duración: ocho episodios. Ver Bandi.
4. Perfil falso 2 (2025)
Drama. Una joven llamada Camila decide bajarse una aplicación de citas, en la que conoce al hombre de su vida, Fernando. Pero todos sus sueños con el joven se desmoronarán cuando comience a descubrir que esta persona tiene una doble identidad. Duración: 2 temporadas de 10 capítulos. Ver Perfil falso.
5. Sanar, cocinar, amar (2016)
Comedia/Drama. Para salvar el restaurante de su madre, la ambiciosa chef Luka debe formar equipo con el recién llegado Dennis. Pero hay un problema: no lo soporta. Duración: ocho episodios. Ver Sanar, cocinar, amar.
Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix
1. Embestida (2026)
Suspenso/Drama. Cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones. Duración: 1 h 26 min. Ver Embestida.
2. Sisu (2022)
Acción/Bélico. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un solitario buscador de oro se topa con un grupo de nazis que huye hacia el norte de Finlandia. Los soldados le roban el oro, pero no saben que se están enfrentando a un minero particularmente duro. Duración: 1 h 31 min. Ver Sisu.
3. La esperanza vive en mí (2007)
Acción/Suspenso. Charlie Fineman es un dentista de Manhattan que perdió a su familia en el 11-S, y con ella perdió también las ganas de vivir y la capacidad para superar la tragedia. Un buen día se encuentra con Alan Johnson, un antiguo compañero de la universidad. La recuperación de esa amistad le servirá en parte para aliviar el dolor. Duración: 2 h 4 min. Ver La esperanza vive en mí.
4. Super Mario Bros: La película (2023)
Animación/Aventuras. Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior. Duración: 1 h 32 min. Ver Super Mario Bros: La película.
5. Sobran las palabras (2026)
Comedia/Drama. Como única persona oyente de una familia sorda, una tímida adolescente descubre su don para el canto, lo que la obliga a elegir entre el deber y encontrar su propio camino. Duración: 1 h 46 min. Ver Sobran las palabras.
Otras noticias de Netflix trends
Qué veo. La cruda serie de Netflix de ocho episodios sobre un enigma policial que marcó a Chile
Los detalles. Paramount anunció oficialmente una nueva película de Guerra Mundial Z
Entre lo más visto. El documental de Ronaldinho llegó a Netflix: de los elogios de Messi a su carrera en el fútbol y sus momentos más duros
- 1
Sarmiento, la clase: una obra que se asienta en la maestría interpretativa de Juan Leyrado
- 2
Cómo es La cárcel de los gemelos, el inclasificable reality español que tomó por asalto las redes
- 3
Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys
- 4
Le preguntaron a Anne Hathaway quién es la más “diva” del elenco de El diablo viste a la moda 2, y su respuesta sorprendió a todos