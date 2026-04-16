Lola, de Gran Hermano: sus ganas de volver, el participante con el que no se llevó bien y la decisión que puede cambiar su futuro

La última eliminada del reality sueña con dedicarse a la actuación, pero no renuncia a una posibilidad que la devuelva a la casa

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Luego de un mano a mano con Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski se convirtió en la más reciente eliminada de Gran Hermano. La joven oriunda de Bariloche se mudó a Buenos Aires en busca de una carrera profesional en la actuación y ese camino la llevó a convertirse en una de las integrantes de la actual edición del popular reality. En diálogo con LA NACION, Lola se refirió a su paso por la casa y sus próximos pasos.

-¿Qué balance hacés de tu paso por la casa?

-Estoy muy orgullosa de mí, que estuve ahí adentro, que pude llegar, que me hayan elegido. Salí y me contaron que mi grupo era planta en la casa, pero igual me llevo que fui yo, que fui muy genuina, que me divertí a mi manera. Yo jugué en Gran Hermano en cuanto a leer las placas, a armar estrategias sanas. Para mí el juego no era levantar la voz, ni gritar, ni ser agresiva. Con el diario del lunes ahora es fácil decir “hubiese hecho esto”, pero estando adentro realmente no sabía qué gustaba afuera y qué no, y tampoco quería excederme. No soy una persona que discuta, más si es que no tengo confianza con la otra persona y no sé cómo se lo puede tomar. Esas situaciones no me salían, por eso no entraba en la ola de estar todo el tiempo discutiendo. Por ahora, estoy muy contenta con mi estadía en la casa y me muero de ganas de volver.

-¿Pensabas que Brian tenía chances de salir o fue una sorpresa cuando anunciaron tu eliminación?

-Sorpresa nunca, porque siempre que estuve en placa tenía claro que podía quedarme o irme. La soberbia mata, y yo sabía que este era un juego y así como tenía posibilidades de quedarme, también tenía posibilidades de irme. La verdad es que no lo soportaba a Brian. Creo que en cuanto a juego él no leía muy bien la casa. Como yo no compartía tiempo con él, tampoco tengo idea de qué hablaría con el público. Sí es cierto que era mandado y recontra picante, pero era muy soberbio, y él no tenía idea de nada o eso nos hacía entender a nosotros. Una vez me preguntó qué era el complot. Yo siempre tuve la esperanza de poder quedarme, pero nunca dejé de pensar que existía la posibilidad de irme. Por eso me fui con una sonrisa de oreja a oreja, porque eso también es parte del juego, entrar e irte. Quizá lo que me faltó fue jugar de manera más individual. Igual no me arrepiento de nada de lo que hice, y si vuelvo a entrar voy a dar el triple, más aún sabiendo lo que gusta afuera.

-¿Cómo fue tu relación con Manuel? Porque cuando te fuiste, él no paraba de llorar...

-A Manu lo amo, fue un gran amigo adentro de la casa. Realmente no me esperaba ningún impacto con mi salida, porque estaba muy tranquila. No pensé que mi grupo fuera a ponerse así, por eso trataba de tranquilizarlos. Les dije que me podía quedar, tanto como me podía ir, pero que se quedaran tranquilos que yo iba a estar bien afuera. En cuanto a nuestro juego, sin saber lo que esperaba el afuera, sentíamos que yo era una de las que leía bien la casa a la hora de votar, a la hora de analizar las placas y demás. Espero que mi grupo se de cuenta con esta placa en la que yo me fui, qué es lo que gusta afuera y que a partir de eso empiecen a jugar y destruyan a los otros.

- ¿Cómo empezó tu interés por mostrarte en redes sociales?

- Yo llegué de Bariloche hace dos años. Desde chiquita que quiero ser actriz y por eso se me ocurrió meterme en el mundo YouTube para mostrarme más como soy, aunque debido a eso sufrí mucho bullying. En Bariloche fui la primera que se animó a subir videos a Youtube y se burlaban un montón de mí, pero como eso era lo que yo quería, no me interesaba lo que decía el resto. Gracias a Dios me fue muy bien, siempre lo hice como hobby. Después elegí seguir con Tik Tok y ahora me encantaría volver a subir contenido pero apuntado a mi sueño, que es ser actriz.

-¿Pensás que eras víctima de bullying porque era algo muy disruptivo aparecer en YouTube?

-Yo me animaba a hacer lo que me gustaba, pero había muchas personas que, detenidas por sus inseguridades, en vez de animarse también a hacerlo preferían descargarse conmigo. Pero yo nunca dejé de hacer lo que me gustaba y gracias a eso pude mudarme sola a Buenos Aires, ser independiente y cumplir mis sueños. Estoy muy contenta acá, trabajo con marcas, me sigo perfeccionando en la actuación y quiero ir por ese lado. Siempre fui yo, siempre mostré mi vida porque me gustó, nunca lo hice por plata, siempre lo hice por hobby.

-¿Con el paso del tiempo, te volviste a encontrar con alguna de esas personas que te hacían bullying?

-Sí, pero no soy rencorosa, simplemente no gasto mis energías en personas oscuras o que no te tiran la mejor. Finjo demencia como si no los conociera, una sonrisa para todos y ya está. ¿Por qué me voy a enroscar en algo que no me interesa? Se burlan de vos, pero yo estaba muy tranquila cumpliendo mis sueños, mientras ellos estaban preocupados en qué hacía el resto en vez de hacer cosas para sí mismos. Siempre fui fiel a mí y preferí no darle bola a esas personas. Y con ellos ya no compartiría una conversación.

-¿Qué fue lo más difícil cuando llegaste a Buenos Aires?

-Lo más difícil fue aprender a estar sola, porque me mudé y acá no tenía un grupo de amistades. Pero por suerte me fue muy bien, pude hacer amistades en las redes sociales. Aunque nunca me tiraron la re onda otros influencers, por eso yo crecí sola y es algo que valoro de mí misma, ya que no necesité de nadie más que de mí. Cuando otros influencers hacían juntadas y no me invitaban, yo estaba tranquila porque sabía que me iba bien a pesar de eso. Hasta que eventualmente me empezaron a invitar más, me empecé a contactar con marcas, a trabajar más y en base a eso fui creciendo sola y pude conectarme con gente que me tiraba energía buena.

-¿Cuál es tu sueño con respecto a tu futuro?

-Primero querría volver a Gran Hermano. Ya me agarró extrañitis apenas salí. Me fui con una sonrisa, pero siempre pensando en volver. En principio voy a full con el repechaje sabiendo todo lo que pasó afuera, creo que puedo ser un personaje mejor. Y siento que me faltó ser más picante.

-¿Y más allá de Gran Hermano, qué camino te gustaría seguir?

- Me encantaría ir más por lo artístico, actuación frente a cámara, hacer castings y demás. Como les conté a los chicos en la casa, también me gustaría estar en un programa de streaming, seguir con las plataformas y con mis redes sociales. Pero sí sé que me voy a profesionalizar más en el mundo de la actuación.