El Turco Naim dio detalles de su separación de Emilia Attias y reveló si está otra vez en pareja

Julio Sibara, conocido artísticamente como El Turco Naim, reflexionó este domingo en la mesaza del Almorzando con Juana (eltrece) acerca de su vínculo actual con Emilia Attias, de quien se separó en mayo tras 19 años en pareja y con una hija en común, Gina. Después del distanciamiento que existió entre los dos, el actor volvió a referirse públicamente de aquella ruptura.

Turco Naim estuvo invitado al programa que conduce Juana Viale, en donde además estuvieron presentes, Patricia Sosa, Walter “Alfa” Santiago, Jazmín Stuart y Micaela Lapegüe. Al inicio del ciclo, la nieta de Mirtha Legrand recibió al actor en el estudio y ambos protagonizaron un divertido ida y vuelta acerca de su ruptura de pareja.

“Los solteros cotizan en bolsa. Es lindo estar soltero, digámoslo”, mencionó Juana luego de que el Turco bromeara sobre la primera vez que estaba con Viale frente a la pantalla. “Estoy feliz, estoy en una nueva etapa. Estoy enfocado, tenía que salir porque me agarraba el ataque y eso fue laburando, no hay otra”.

Minutos más tarde, ya en la mesa con el resto de los invitados, se atrevió a hablar acerca de su estado sentimental y reveló si está de novio.

“Ahora, cuando me separé, me quiero recuperar un poco. Hablamos [con Emilia] y digo, ‘yo me voy un tiempo allá, vos fijate’. Necesitaba bajar un poco a tierra, porque venía por el pasto y ahora retomé la ruta. Es por eso que hice un bar”, contó el actor acerca de su decisión de instalarse en Montañita, un pueblo costero de Ecuador, sitio al que hace 30 años visita. “Fui en la temporada baja, fue terrible, tuve que bancármela solo. Fui a acuchillarme”, acotó en tono de broma.

El Turco Naím aseguró que está soltero y "bien" (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En ese instante Alfa interrumpió la conversación y le consultó: “¿Pero ahora seguís solo?”. Luego de unos segundos de silencio, El Turco soltó: “Sí, estoy soltero. Estoy solo, pero bien. Con amigos y conmigo mismo”.

“Estoy bien con eso, hay veces que necesitás esa distancia y después la vida dirá, qué sé yo, el viento… Ahora estoy en esta etapa de divorcio, me estoy acomodando”, completó Naim.

Minutos antes, El Turco reflexionó: “Siento que estoy en una desincronización. Cuando todo va bien es como el mar y de golpe empieza a desincronizarse todo, a perder el ritmo y eso te desespera. Y en esa desesperación, porque hay amor, vos te empezás a desesperar, porque tenés miedo”.

En la mesaza de Juana Viale, El Turco Naím reflexionó sobre su estado sentimental (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En esa sintonía, Viale acotó: “Y la crisis, porque hay que aceptar la soledad”. “Es que somos complejos, porque no nos podemos acomodar rápido. Eso es raro, porque pensás ‘si está todo bien’, por qué. No se sabe, eso es mágico. Es tan mágico estar con una persona que cuando se rompe, también tiene su peso”.

Su nueva vida en Ecuador

En plena separación, el actor se instaló en Montañita, no solo porque es su refugio para hacer surf, sino que abrió un bar grill frente a la playa. En ese sentido, contó que los peces que sirve en el menú son fresco de ese mismo sitio, al tiempo que lo combinó con recetas vegetarianas.

Sobre su vida allí, reveló: “Allá uno se adapta a las costumbres. Yo en Ecuador desayuno encebollado, que es una sopa típica, que tiene atún, mandioca, cilantro y cebolla”. A pesar de que tiene un negocio en el país sudamericano, explicó que se mantiene en constante viaje, porque acá tiene a su hija y además, de que empezó su proyecto de transmisión por streaming con su ciclo en La Canchita TV, Vamo’ a ver qué sobra, que ya tiene grabados 11 capítulos.