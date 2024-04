“Ella prefiere a Juana”: el desopilante ida y vuelta entre Jimena Monteverde y Mirtha en su regreso a los almuerzos

Escuchar

Mirtha Legrand retornó a los almuerzos este domingo en reemplazo de Juana Viale. Durante tres semanas se hará cargo de Almorzando con Juana (eltrece) mientras su nieta realiza un documental sobre el ecosistema marino junto a su novio Yago Lange. En esta oportunidad, la diva aprovechó el contexto y soltó un comentario picante en dirección a Jimena Monteverde, por sus “preferencias” para con “Juanita”. De inmediato se produjo un divertido ida y vuelta en vivo que dejó a todos atónitos.

Por primera vez en dos años, Mirtha retornó a los almuerzos, en el horario y formato que fundó hace más de 50 años. Cabe recordar que después de la pandemia, solo condujo La Noche de Mirtha por la pantalla de eltrece, a la vez que su nieta se quedó con los domingos legendarios. Desde el inicio del programa hizo hincapié en su felicidad por la vuelta y reflexionó acerca de la primera edición que transmitió en 1968. En tanto, su mesaza recibió a Marixa Balli, Yanina Latorre, Dalia Gutmann, Brenda Gandini y a Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como “El Polaco”.

Lo cierto es que, al igual que Juanita -como cariñosamente le llama Mirtha- “la Chiqui” protagonizó un cruce en donde le pasó factura a la famosa cocinera del Almorzando porque aparentemente quiere más a su nieta. Tras la presentación del raviolón relleno de yema de huevo y espinaca, la conductora señaló a Monteverde y soltó: “Ella la prefiere a Juana. Ella me dice que no, pero yo sé que sí”.

Mirtha Legrand le pasó factura a Jimena Monteverde en vivo: ¿A quién prefiere la cocinera? (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En ese instante, Latorre acotó: “Ellas son muy amigas y vos hay veces que la retás”. “Yo nunca la reté. Nunca. ¿Te reté alguna vez Jimena?”, contestó Legrand y desde atrás de escena, Monteverde esbozó: “No, nunca me retaste”.

Sin pasarlo por alto, Legrand regañó a Yanina: “Ves que vos inventás. Me he dado cuenta de que vos inventás”. “No generen problemas”, interrumpió Jimena y se acercó hasta la izquierda de la Chiqui: “A Mirtha yo le tengo más respeto. Ahora, cuando está Juana… a Juana no la respeto. Porque no, porque la reina es ella”.

Luego de ese instante de risas y humor, la conductora le tomó la mano a Monteverde y le agradeció por sus recetas. Incluso destacó que no había participado del Jimena Express porque ella nunca cocinó en su vida. “No sé poner ni un saquito de té”, se sinceró Legrand.

La reflexión emotiva de Mirtha por su regreso

Durante la apertura del programa, Mirtha Legrand explicó: “He vuelto a los almuerzos, así empezó todo (...) Hoy me toca reemplazar en Almorzando con Juana a mi querida nieta, Juanita, que está de viaje grabando un documental. Por unas semanas los voy a acompañar sábados y domingos. Estoy muy feliz”, y subrayó: “Además, yo también me llamo Juana, soy María Juana”.

Ya en la mesa junto con los invitados, Mirtha recordó: “Me encantó la idea [del regreso]. Esta mañana pensaba en el primer almuerzo que hice, que fue en Canal 9. Fue maravilloso… Estaba rara, era comer y hablar. Recuerdo que había pollo. Que vino el mozo y sirvió una pata y Daniel dijo ‘no, sírvale pechuga porque le gusta la pechuga’. Entonces me sentí como en mi casa”.

“Tengo las mismas ganas que el primer día. Tengo más experiencia, obvio. Anoche no dormí, porque era el almuerzo, porque me encontraba con ustedes…”, cerró la Chiqui.