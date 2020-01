El periodista se enojó con José María Listorti por sus dichos Fuente: LA NACION

Fiel a su estilo crítico, aunque más picante que nunca, Marcelo Polino pasó por el móvil de Confrontados en Mar del Plata y habló de todo: la pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez, los desafortunados dichos de Antonio Gasalla sobre la subrogación de vientre y desmintió las versiones que señalan que peligraría la continuidad de su obra por falta de público.

"Fui a la función siguiente a la pelea. Había mucha expectativa. Yo trabajé con Sol y es muy buena compañera, pero no para hasta conseguir lo que quiere. Ella no quiere que esté Mónica, nunca quiso. Se sabía que esto iba a explotar", opinó el periodista sobre el escándalo que atañe al elenco de 20 Millones en los últimos días.

En plena temporada junto a Antonio Gasalla, Polino hizo referencia a los desafortunados dichos de su compañero sobre aquellos que deciden convertirse en padres a través de la subrogación de vientre, acusándolos de "comprar bebés". " A mis amigos no les cuestiono los pensamientos que tienen, porque tampoco ellos me lo hacen a mí. No voy a intentar cambiarle la cabeza a nadie. Para mí, que me haya elegido Gasalla para acompañarlo arriba del escenario es increíble. Yo no tengo una preparación ni nada, más o menos digo las cosas con gracia y, en base a eso, me armé una empresita", expresó el conductor de Polino auténtico.

Intimo amigo de Luciana Salazar, de hecho es el padrino de su hija Matilda, el jurado del "Súper Bailando" confesó que estas declaraciones no afectaron su relación con la modelo y aclaró que en su espectáculo se habló de Luli una sola vez. "Hacemos 20 minutos improvisados, todos los días es diferente. Lo de Luciana fue una sola vez, no es que todas las noches hablamos de lo mismo. Esa vez yo derivé el tema hacia el lado de la adopción y no pasó más nada", aclaró sobre el fuerte monólogo donde Gasalla criticó a la actriz por su maternidad.

En el mismo sentido, Polino salió a desmentir las versiones que decían que el humorista se burlaba de Mirtha Legrand. "No se dice nada agresivo, sólo se jode con la edad. Dijeron cada barbaridad. Mirtha estuvo muy generosa en venir a vernos. Entiendo que la gente se sienta ofendida y aproveche un poco de prensa para recorrer todos los móviles como fue el caso de Laura Fidalgo, pero desvirtúan todo. Y bueno, le alcanzó para tres notas...", chicaneó, entre risas.

Por último, el conductor -que también está haciendo radio en Mar del Plata- desmintió las versiones que señalan que su obra sería levantada en febrero por falta de público y disparó contra José María Listorti, a quien señaló como el encargado de lanzar el rumor desde su programa. "La obra sigue hasta el final. Más que enojado, me entristeció lo que dijo de que peligraba la continuidad de nuestra obra. Veinte minutos antes había hablado con Carolina Molinari (panelista) que me pidió data sobre el tema Farro-Pérez y no me dijo nada. Si tenés una duda, preguntame", lanzó molesto.

"Hacemos solo una sola función por día, por eso vamos séptimos. Pero eso siempre fue así por contrato. Antonio está durante 1 hora y 35 minutos arriba de los tacos y es un hombre grande. Hay que cuidarlo (.) Además, estamos en un teatro de mil butacas, es muy grande. Ojalá estuviera agotado todas las noches", reflexionó, sin descartar la posibilidad de que empiecen a hacer promociones para atraer más público.