Eugenia Tobal y el final de Campanas en la noche

Hoy termina Campanas en la noche, la tira protagonizada por Calu Rivero , Esteban Lamothe y Federico Amador , y de la que también es parte Eugenia Tobal . La actriz visitó Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, para palpitar el último capítulo

"Griselda es muy mala pero la gente la quiere y me lo hacen saber en la calle. Quizá se identifican con quienes quieren hacer alguna maldad y no se animan en la vida real", arriesgó Eugenia. "Era muy pero muy buena al inicio de la novela, pero esperó durante 15 años al amor de su vida y, de repente, vino otra y se lo sacó. Justifico siempre a mis personajes para poder hacerlos".

Verónica Lozano le preguntó si le costaba llorar en las escenas que lo requerían, y Tobal respondió: "Las escenas dramáticas me salen bien porque me meto mucho en lo que le pasa al personaje. Tuve escenas tremendas en esta tira. No necesariamente hay que llorar si estás mal; podés mostrar ira, tristeza. No utilizo cosas personales para componer mis personajes. Me relajo y todo sucede. Me conmuevo, inclusive me pasaba cuando estudiaba con mi primer maestro, Carlitos Moreno. En Campanas en la noche hubo escenas muy difíciles y largas".

Además, dijo que no es la primera vez que hace de mala pero sí que la interpreta de una manera muy relajada. "Sabía que era un personaje hermoso y no tenía el peso del protagónico. También fue muy importante no tener que grabar día a día, porque hicimos la tira el año pasado y no teníamos la presión del rating. Por eso mismo, la historia se respetó de principio a fin, sin cambios. Más allá del horario, porque arrancamos muy tarde, tienen que ver el final porque pasan cosas hasta el último minuto. Hoy es el gran día", finalizó Eugenia.