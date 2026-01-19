Calu Rivero y Aíto de la Rúa: los descubrimos nadando en aguas abiertas en una alejada playa de José Ignacio

Fue en el Uruguay, donde surgió su historia de amor y en donde pasan gran parte del año
“Que el 2026 te encuentre presente, curioso y valiente”, escribió Calu Rivero (38). Publicada en sus redes sociales, la frase supone mucho más que una expresión de deseos de cara a este año que está empezando. Es, más bien, un manifiesto sobre la atención plena en “el aquí y el ahora” y el deseo de desafiarse cada día un poco más, que funcionan como una brújula para la actriz y también para su pareja, el empresario Aíto de la Rúa (51), con quien tiene dos hijos: Tao (cumplirá 3 en febrero) y Bee (de 1 año).
El 13 de enero, ¡HOLA! Argentina los descubrió cerca de la Bajada de los Pescadores, en la Mansa de José Ignacio. En este sitio alejado de los sonidos de la temporada alta (a la playa se accede por un caminito camuflado por la vegetación), Calu y Aíto pasaron la mañana en compañía de amigos y nadando en aguas abiertas, una de las rutinas que realizan juntos.
Una hora después, la pareja “levantó campamento” y, en el auto que había dejado estacionado al costado de la bajada (una SUV alineada con el manejo consciente y ecológico: se trata de un vehículo eléctrico y, por su su diseño, apunta a la sostenibilidad), se alejó por la ruta esteña.
En el Uruguay, que fue donde nació su historia de amor, Calu y Aíto pasan gran parte del año. La actriz y el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa montaron allí su propia huerta y tienen muchos animales. En estos días de enero, de sol y mar, Calu ha compartido con sus seguidores de Instagram algunas postales de su presente de felicidad en comunión con la naturaleza: desde los atardeceres en el mar junto con Aíto hasta esas instantáneas con Tao y Bee jugando con el perro Rambo y el caballo Torito. Y también junto con la gallina, empollando en su gallinero. Debajo de una foto de la gallina con sus huevos, Calu escribió: “Abundancia y gratitud”.
