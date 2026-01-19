LA NACION

Calu Rivero y Aíto de la Rúa: los descubrimos nadando en aguas abiertas en una alejada playa de José Ignacio

Fue en el Uruguay, donde surgió su historia de amor y en donde pasan gran parte del año

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Calu Rivero y Aíto de la Rúa, durante una de las actividades que comparten
Calu Rivero y Aíto de la Rúa, durante una de las actividades que comparten Foto: Marcelo Rodríguez

“Que el 2026 te encuentre presente, curioso y valiente”, escribió Calu Rivero (38). Publicada en sus redes sociales, la frase supone mucho más que una expresión de deseos de cara a este año que está empezando. Es, más bien, un manifiesto sobre la atención plena en “el aquí y el ahora” y el deseo de desafiarse cada día un poco más, que funcionan como una brújula para la actriz y también para su pareja, el empresario Aíto de la Rúa (51), con quien tiene dos hijos: Tao (cumplirá 3 en febrero) y Bee (de 1 año).

La pareja, preparándose antes nadar en aguas abiertas, una actividad que supone no solo chequear el oleaje y la marea, sino llevar un equipo adecuado
La pareja, preparándose antes nadar en aguas abiertas, una actividad que supone no solo chequear el oleaje y la marea, sino llevar un equipo adecuado Foto: Marcelo Rodríguez

El 13 de enero, ¡HOLA! Argentina los descubrió cerca de la Bajada de los Pescadores, en la Mansa de José Ignacio. En este sitio alejado de los sonidos de la temporada alta (a la playa se accede por un caminito camuflado por la vegetación), Calu y Aíto pasaron la mañana en compañía de amigos y nadando en aguas abiertas, una de las rutinas que realizan juntos.

Calu, con traje de neopreno corto y con color flúo, gorra y antiparras espejadas, y suncho de rescate, un elemento de seguridad clave para aguas abiertas
Calu, con traje de neopreno corto y con color flúo, gorra y antiparras espejadas, y suncho de rescate, un elemento de seguridad clave para aguas abiertasFoto: Marcelo Rodríguez

POSTALES DE ENERO

Una hora después, la pareja “levantó campamento” y, en el auto que había dejado estacionado al costado de la bajada (una SUV alineada con el manejo consciente y ecológico: se trata de un vehículo eléctrico y, por su su diseño, apunta a la sostenibilidad), se alejó por la ruta esteña.

Calu y Aíto, nadando con destreza en la Mansa de José Ignacio
Calu y Aíto, nadando con destreza en la Mansa de José Ignacio Foto: Marcelo Rodríguez
La actriz, impactante, en la Bajada de los Pescadores
La actriz, impactante, en la Bajada de los PescadoresFoto: Marcelo Rodríguez
Aíto y Calu, enfundada en un poncho de toalla con capucha –una prenda ideal para deportes acuáticos– con guardas incaicas
Aíto y Calu, enfundada en un poncho de toalla con capucha –una prenda ideal para deportes acuáticos– con guardas incaicasFoto: Marcelo Rodríguez

En el Uruguay, que fue donde nació su historia de amor, Calu y Aíto pasan gran parte del año. La actriz y el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa montaron allí su propia huerta y tienen muchos animales. En estos días de enero, de sol y mar, Calu ha compartido con sus seguidores de Instagram algunas postales de su presente de felicidad en comunión con la naturaleza: desde los atardeceres en el mar junto con Aíto hasta esas instantáneas con Tao y Bee jugando con el perro Rambo y el caballo Torito. Y también junto con la gallina, empollando en su gallinero. Debajo de una foto de la gallina con sus huevos, Calu escribió: “Abundancia y gratitud”.

La pareja, después de su rutina de nado
La pareja, después de su rutina de nadoFoto: Marcelo Rodríguez
Cerca del mediodía, partieron en su auto eléctrico (BYD) para encontrarse con sus hijos, Tao y Bee
Cerca del mediodía, partieron en su auto eléctrico (BYD) para encontrarse con sus hijos, Tao y BeeFoto: Marcelo Rodríguez
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.Foto: Eugenio Levis
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Quién es la argentina que conquistó a Imanol Arias y se convirtió en su cuarta mujer
    1

    Recién casados: Quién es la argentina que conquistó a Imanol Arias y se convirtió en su cuarta mujer

  2. Lucía Celasco en Punta del Este, la fiesta de Patricia della Giovampola y el cumpleaños de Claudio Paul Caniggia
    2

    En fotos: Lucía Celasco en Punta del Este, la fiesta de Patricia della Giovampola y el cumpleaños de Claudio Paul Caniggia

  3. Triunfa como modelo en el mundo, vive en Nueva York, pero su sueño es volver a Buenos Aires
    3

    La última chica Dotto. Triunfa como modelo en el mundo, vive en Nueva York, pero su sueño es volver a Buenos Aires

  4. La intimidad de la separación, el acuerdo de armonía y los rumores de nuevas relaciones
    4

    La intimidad de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri, el acuerdo de armonía y los rumores de nuevas relaciones

Cargando banners ...