Guerra por el rating: cómo les fue a Darío Barassi, Karina Mazzocco y Guido Kaczka en su primera semana al aire

Marzo marcó el estreno de varios programas y la vuelta de tres figuras queridas por el público a la pantalla chica. Esta semana, Darío Barassi, Karina Mazzocco y Guido Kaczka comenzaron la temporada 2026 de sus ciclos televisivos con varios cambios. En tiempos en donde no hay rating para casi nadie, pocos se pueden dar el lujo de conservar un mismo formato o seguir durante años con la misma propuesta.

Luego de su paso por el prime time y la tarde de eltrece en 2025, ¡Ahora Caigo! regresó a su horario original de las 18.15, de lunes a viernes. Como siempre, el “líder” compite contra otros 10 participantes en duelos individuales de preguntas y respuestas de cultura general, distribuídas en diez juegos distintos. Cada duelo será un juego (“Adivina”, “Entre 3″y “Clásico”, entre otros). Con cada persona que el líder logre vencer, seleccionará una huella y sumará una cantidad de dinero a un pozo que se irá acumulando. Si es vencido por uno de los rivales será eliminado y el participante que lo haya derrotado ocupará su lugar. El pozo de dinero cambiará de dueño, pero se seguirá acumulando. El ganador será quien quede en pie al final del juego, luego de que los otros diez concursantes hayan caído a través de las trampas.

El estilo inconfundible de Barassi ha hecho del programa uno de los éxitos de la tarde que le hace frente a las novelas turcas de Telefe. Y en esta primera semana cumplió con las expectativas: su debut promedió 4.3 puntos, el martes subió a 5.1, la marca máxima hasta el momento; el miércoles obtuvo 3.9, el jueves 4.3 y el viernes 4.1 . El ciclo de entretenimiento le deja un muy buen piso de rating a Telenoche que mejoró su performance desde su llegada.

Karina Mazzocco renovó su programa

En América Mazzocco volvió a conducir A la tarde, pero con un formato renovado. El histórico ciclo de espectáculos dio un giro para conocer historias reales que conmueven. A diferencia de los clásicos talk shows, presentan experiencias de vida entre el público para compartir, reflexionar y ayudar. La conductora sale a la calle para conseguir estos testimonios y está acompañada por parte de su antiguo staff y sumó nuevas caras. Luis Ventura, Luis Bremer, Santiago Sposato, Débora D’Amato, el abogado Roberto Castillo, la abogada Andrea Campbell y el periodista Esteban Mirol. Pero el programa no dejó la agenda de actualidad, ya que en las primeras emisiones tuvieron la palabra de varios protagonistas del momento. El lunes, el día de debut, Luciano Castro habló en exclusiva, tras el escándalo que se armó por la infidelidad que cometió en España, mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani. Y además, desarrollaron dos casos: el de Quique, que perdió contacto con su hija Daiana hace seis años y estaba desesperado por saber de ella, y el de María Elena, que confió en su inquilino y le vendió su casa pero la estafó porque nunca le pagó las cuotas acordadas. El promedio del estreno fue de 1.9 puntos y quedó tercero en la franja.

El martes, el inquieto movilero Oliver Quiroz consiguió, en exclusiva, la palabra de Felipe Pettinato en medio del juicio por la muerte de su analista Melchor Rodrigo. Además, Julio, un joyero de La Plata que tenía una esposa y tres hijas, denunció haber sido estafado por su exmujer. Por otro lado, estuvo Daiana, empleada de Wanda Nara, que denunció que trabajando en la casa de Santa Bárbara se cayó por la escalera, no pudo ir al hospital en ambulancia porque no tenía paga la ART y afirmó que la conductora de MasterChef no la ayudó. Y tampoco le pagó lo que le correspondía, después del acuerdo al que llegaron luego de su despido. A la tarde, en su segundo día de la nueva temporada y con formato renovado midió 2.2 puntos, subió 3 décimas con respecto a la emisión anterior y quedó cerca de eltrece. El miércoles tuvieron la palabra de Morena Rial, a horas de haber conseguido la prisión domiciliaria, junto con imágenes exclusivas del nuevo lugar donde pasará sus días la joven. Por otro lado, desarrollaron la historia de Mariela que tenía una relación hermosa con la madre y su padrastro pero busca recuperar recuerdos de ella ya que el hombre, sorpresivamente, no la deja entrar al departamento en el que vivían. El rating fue de 2.4 puntos, la marca más alta de la semana.

El jueves contaron con imágenes exclusivas de Juliana Awada que se mostró públicamente, por primera vez, tras la separación de Mauricio Macri y aunque la ex-Primera Dama no hizo declaraciones, en el programa debatieron el tema. Además. estuvo en el piso Emily Ceco, la protagonista de la historia de violencia de género que conmovió al país. La participante de Love is Blind recordó el calvario que vivió con su exmarido a quien conoció en el reality de Netflix, antes del final del juicio contra Santiago Martínez. Las historias anónimas tuvieron como protagonistas a María que denunció que su propia hija le robó todos sus ahorros y Alejandra que fue a reclamar que su hijo y sus hermanas se quedaron con la herencia familiar. El promedio de rating fue de 2 puntos.

En el último día de la semana, se metieron en la historia de Carmiña Masi, primera expulsada de Gran Hermano. Además, Mirta fue a recuperar a su hija que no ve desde hace 14 años sin un motivo aparente. El viernes su marca fue de 1.8. La conductora es cercana y logra buenos testimonios, aunque todavía se ve un tironeo entre los temas de actualidad y estas historias que a veces tienen más o menos espacio, según el minuto a minuto del rating.

Para destacar la nueva sección de Luis Ventura que presentó “Escándalos al descubierto”. En este espacio revela historias desconocidas de la farándula, reconstruidas con inteligencia artificial. La primera fue el triángulo entre Carlos Monzón, su esposa Pelusa y Susana Giménez y también mostró la histórica pelea de Carolina ‘Pampita’ Ardohain con Isabel Macedo por Benjamín Vicuña, en Punta del Este. La manera de contarlo, con experiencia del periodista junto al agregado tecnológico, es un acierto del ciclo.

Guido Kaczka busca a la nueva estrella amateur del país

La vuelta de Guido Kaczka con su nuevo programa Es Mi Sueño, recalentó la competencia del prime time que coincidió con la eliminación de Masterchef Celebrity y Gran Hermano en Telefe. El conductor regresó a eltrece con una propuesta en la que se buscará a la nueva estrella que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmuevan a todos los argentinos. El objetivo será descubrir esa voz, esa presencia, ese artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones. El big show cuenta con un jurado de lujo conformado por cuatro figuras musicales: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, que tienen una palanca de la que deberán tirar para dar su voto positivo.

El lunes comenzó el camino de más de 200 participantes de todo el país que se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno, desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes, accederán al “Palco del Ópera”. Posteriormente, los seleccionados cantarán y serán evaluados con puntajes del 1 al 100, quedando solamente ocho en competencia que se presentarán en el Teatro Ópera. Entre todos los cantantes se destacó Rubén de la Cruz, con 24 nietos, que interpretó “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo y deslumbró con cuatro luces verdes. El estreno de eltrece obtuvo un promedio de 6.7 puntos y quedó segundo en la franja.

En su segunda emisión, promedió 5,8 puntos. Si bien bajó 9 décimas respecto del estreno, fue lo más visto del canal. El miércoles cosechó 5.3, en la noche en la que se destacó Lorenzo Fioritto, un chico de 13 años cantó “Sin principio, ni final” frente a Abel Pintos y lo emocionó hasta las lágrimas. “Lo tenés todo. Me emociona mucho que hayas elegido esta canción y la cantaste muy amablemente, con toda la ternura que tenés. No sé lo que yo hubiese dado por cantar así a tu edad”, le dijo el jurado antes de pedirle cantar juntos.

El jueves Guido Kaczka tuvo que enfrentar al partido de River Plate vs Huracán por el Torneo Apertura que complicó la competencia de toda la televisión abierta. Sin embargo, su promedio fue de 5.5 puntos y quedó segundo en la franja. En el último día de la semana, donde por lo general hay menos encendido, se destacó Florencia Cejas que interpretó “I feel good” y no solo consiguió las cuatro luces verdes, el jurado la aplaudió de pie. El promedio del viernes fue de 5 puntos. El conductor tiene amplia experiencia en este tipo de formatos y sabe llevar el programa sin querer copar el protagonismo. Párrafo aparte para el jurado que logra cercanía con los participantes, sin que parezca algo forzado, con calidez y empatía.

Los tres estrenos tuvieron una buena primera semana, considerando los canales en los que están, los horarios en que se emiten y la competencia que afrontan. Guido Kaczka obtuvo un promedio semanal de 5.7 puntos, Darío Barassi cosechó 4.3 y Karina Mazzocco marcó 2.1 puntos. Números nada despreciables para una televisión que está en crisis y necesita urgente una renovación. Estos tres programas son buenos ejemplos de contenido al que deberían apuntar los canales.