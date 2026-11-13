Fox Sports Argentina dejará de emitir en 2027: las razones del cierre del canal deportivo

Este viernes, la noticia del cierre de la señal deportiva Fox Sports Argentina comenzó a circular primero como un rumor y después como una certeza con fecha de finalización: el 31 de enero próximo, el canal dejará de emitirse de manera definitiva.

Según pudo saber LA NACION, el cierre de Fox Sports en la Argentina comenzó a perfilarse varios meses antes de que la noticia se hiciera pública. A mediados de año, los empleados de la señal fueron convocados a una reunión en la que se les comunicó que Mediapro -grupo español que asumió el control operativo de la marca en el país bajo un acuerdo de sublicencia de contenidos- no renovaría los derechos de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1. La certeza de que Fox Sports no contaría con esos contenidos clave encendió las alarmas, aunque todavía quedaba la expectativa de que pudiera encontrar una alternativa para sostener las señales.

La confirmación del final llegó este jueves, en una reunión general en la que se comunicó a los empleados de la señal que no habría reubicaciones y que todos serían debidamente indemnizados.

Este viernes, el periodista Adrián Puente -quien conduce el ciclo de Fórmula 1 Telemétrico en la señal deportiva- , confirmó a través de un video publicado en las redes sociales que la coproducción y su vínculo con Fox Sports terminarán a fines de diciembre, aunque aclaró que el proyecto continuará en YouTube, con nuevos contenidos y propuestas para su comunidad.

TELEMETRICOS!

Tengo algo para contarles ❤️#telemetricof1 pic.twitter.com/36ETUdHULY — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 - Oficial - (@TelemetricoF1) November 13, 2026

Para entender el cierre hay que remontarse a una operación empresarial que modificó el mapa de la televisión deportiva en la Argentina. En marzo de 2019, Disney concretó la compra global de 21st Century Fox, en una transacción valuada en unos 71.300 millones de dólares. Sin embargo, la fusión generó objeciones de las autoridades de Defensa de la Competencia argentinas: Disney ya era propietaria de ESPN y la incorporación de Fox Sports podía darle una posición dominante en el mercado de señales deportivas.

Como consecuencia, en 2022 se dispuso que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports y de los principales derechos deportivos asociados a sus señales, entre ellos la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1. Ese mismo año ingresó Mediapro, el grupo audiovisual español que tomó el control de los canales y asumió la explotación de esos contenidos, con una inversión inicial anunciada de unos 30 millones de dólares anuales.

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