Franco Zunino, de Gran Hermano: su experiencia como stripper, su vida en Miami y el sueño que lo llevó al reality

Desde su ingreso en Gran Hermano, Franco Zunino se convirtió en uno de los protagonistas del certamen. El joven de 25 años tuvo algunos cruces, varios romances y se perfiló como uno de los jugadores con mayor proyección. Por eso la sorpresa fue mayor cuando él quedó afuera de la casa durante la última gala de eliminación, frente a una participante que ingresó en el repechaje y no se encuentra entre las favoritas del público.

En un mano a mano con LA NACION, Zunino habló sobre su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, pero también sobre su vida antes de ese reality y reveló algunas de sus experiencias laborales previas a su llegada a la televisión.

-¿Esperabas esta eliminación o te tomó por sorpresa?

-Mi intuición me decía que tenía muchas chances de irme. Lo hablé con [Yanina] Zilly esa misma mañana, pero en lo personal sentía que podía quedarme un tiempo más, porque podría haber dado mucho más. Pero acá eligió “el supremo” que es la gente, y eso es lo que vale.

-¿Por qué quedaste fuera de competencia?

-Siento que me faltó una pizca de liderazgo, confrontar un poco más. Lo que pasa es que yo no soy así. De hecho, en mi vida cotidiana si alguien se enoja, suelo alejarme de ese tipo de enfrentamientos, no me gustan y me cuesta mucho pelear con la gente. Quizás me hubiesen respetado un poco más adentro de la casa si inflaba un poco más el personaje.

-¿Cómo fue la decisión de entrar en Gran Hermano?

-Veo Gran Hermano desde que estaba Ema, creo que fue en la edición 2011. Veía el programa con mi abuela, y cuando entré a la casa, mandé un beso al cielo para ella porque era una gran fanática. Yo ya había mandado casting para el 2023 o 2024 y no me llamaron, entonces cuando quedé para este fue una locura, se me cumplía el sueño de mi vida. Encima entré junto a Ema, alguien sobre el que hablaba mucho con mi abuela, la verdad es que era todo un montón.

-¿Cuál fue tu primera reacción y la de tu familia cuando supiste que entrabas al reality?

-Para mí fue un sueño hecho realidad, pero estuve con miedo hasta que puse un pie adentro de la casa... Incluso el primer día en el que lo supe no dormí. Pero una vez que entré, fue emoción pura. Mi familia me aconsejó que tuviera cuidado porque iba a estar súper expuesto. Mi vieja fue la primera persona a la que le conté, y a mi viejo se lo dije un día antes de entrar (risas). Por suerte mi familia me apoyó un montón, con sus miedos pero contentos porque era el sueño de mi vida.

-¿Por qué demoraste tanto en contarle a tu papá?

-Porque es mucho más miedoso con la exposición, le cuesta. En cuanto me dieron el celular una vez que salí de la casa, lo primero que hice fue llamarlo a él, y me dijo: “Estoy renegando porque vi un video en el que te están insultando”. Y aunque yo le contesté que se tenía que reír de esas cosas, a él le cuesta.

-¿Cómo era tu vida antes de la casa?

-Mi sueño siempre tuvo que ver con la actuación y el stream, y aunque no la venía pegando, nunca dejé de intentar. En los Estados Unidos hice de extra en videos musicales, pero nada más que eso. Yo siempre la peleé un montón, incluso a los 22 años vendí mi auto y me fui a los Estados Unidos. Allá fui personal trainer, ya que mi segunda pasión es el gimnasio. Pero nunca dejé de luchar por mi sueño. Cuando estuve en Miami fue muy difícil, extrañaba a mi familia y la vida es muy cara. Ahí lo di todo, no siento que me haya ido mal, y cuando volví me puse con lo de personal trainer acá y hasta trabajé en una inmobiliaria. Hice mil cosas con el objetivo de dedicarme a lo que me gusta, que es todo esto.

-¿Es cierto que trabajaste de stripper en El show de El Ángel?

-Fue hace mucho tiempo. La verdad es que lo intenté, necesitaba trabajar, la oferta me venía bárbara y veía que El show del Ángel salía en los medios [N.de la R.: El show del Ángel es un reconocido espectáculo que combina cuadros de transformismo, humor y music hall]. Entonces me servía en lo personal para hacerme conocido, y también por lo económico. No es que sea stripper ni me dedique a eso.

-¿Y cómo describirías ese show?

-Es un espectáculo que tiene su contenido cómico también. La verdad es que la pasé bárbaro, y la atención era de primera, un lujo. El show está buenísimo y lo recomiendo.

-Uno podría relacionar ese espectáculo con algo del espíritu de Sex...

-Sí, y para Sex me encantaría hacer un casting, poder participar y ver si les sirvo a ellos. Es algo que me gusta mucho.

-¿Tuviste alguna devolución por parte de tu familia sobre tu participación en la casa de Gran Hermano?

-A mi papá lo puso mal cuando tuve el cruce con Tamara [Paganini] porque fue una pelea fuerte, pero a medida que comenzó a pasar el tiempo se fue acostumbrando. Por suerte mi familia siempre le puso la mejor y me apoyó un montón.

-¿Qué te gustaría que sucediera de acá en más?

-Ahora estoy enfocado en seguir jugando afuera, la verdad es que el reality es una locura, y Santiago Del Moro es un genio. La producción siempre está atendiéndonos de diez. No hacía falta decir que te sentías mal, que enseguida te llamaban al confesionario. Ahora quiero seguir jugando de afuera, me encanta. Y le voy a apuntar mucho a la actuación y al streaming que me gusta mucho y es mi sueño.