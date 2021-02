Fuerza de mujer: cómo es la historia que inspiró la exitosa novela turca

La novela turca Fuerza de mujer cosecha un gran éxito en las noches de Telefe. Sus fanáticos conocen a la perfección la dramática historia de Bahar, la protagonista que encarna la actriz Özge Özpirinçci. Sin embargo, la gran cantidad de espectadores no resulta una novedad: la serie ya había cautivado a un multitudinario público japonés en su versión original, titulada Woman.

La trama gira en torno al amor incondicional de una madre que busca salir adelante junto a sus dos hijos después de la trágica muerte de su esposo. Lo cierto es que esta historia vio la luz primero en Japón, en 2013, cuando se estrenó la novela Woman: My Life for My Children (Mujer: mi vida por mis hijos) y se convirtió en una de las ficciones más vistas de la cadena de televisión Nippon TV.

Woman, la novela japonesa en la que está basada Fuerza de mujer NTV (productora japonesa)

Los capítulos fueron escritos por el guionista Yuji Sakamoto, y la estrella japonesa Hikari Mitsushima se puso en la piel de la protagonista. En cada episodio, la lucha de la madre de dos hijos también dejaba al descubierto los problemas arraigados en la sociedad japonesa, una perspectiva muy celebrada por la audiencia.

La adaptación turca respeta en gran medida el guión original del drama asiático que conquistó al público internacional, y ambas se centran en la fuerza de voluntad de una mujer que fue abandonada por su madre a los 8 años y que, cuando por fin había logrado armar su propia familia, pierde a su esposo.

Fuerza de mujer, la exitosa novela turca que tendrá dos capítulos por día en Telefe

En Turquía, la serie se estrenó como Kadin, que significa “mujer” en turco, en 2017 y se volvió un éxito. Luego fue doblada al español y distribuida en distintos países de Latinoamérica. Recordemos que a partir del lunes 8 de febrero, Fuerza de mujer tendrá una doble emisión en Telefe: se transmitirán dos capítulos por día, siendo la primera entrega a las 16 horas, y la segunda a las 22.30.

LA NACION