Gabo Usandivaras contó que lo demoraron por tenencia de marihuana

Gabo Usandivaras Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 12:32

Gabo Usandivaras , bailarín de ShowMath, fue demorado anoche en el aeropuerto de Córdoba por tenencia de marihuana. Con pocas horas de sueño, pero convencido de que había hecho las cosas bien, habló sobre lo sucedido: "Trasladaba un frasco con flores para consumo personal y para mi mamá, que está con tratamiento oncológico. Las traía en un frasco de mermelada para hacer aceite y manteca", contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) el partenaire de Florencia de la V.

"Me las había regalado una amiga, que tiene cosecha personal. Despaché el frasco en la valija. Sabía que me podía pasar por la cantidad. Otras veces había pasado marihuana, pero poquita. Así que cuando me dijeron: 'Señor Usandivaras le pido que nos acompañe', sabía por qué me llamaban", contó el artista y agregó: "Me fui a la parte de atrás, abrí la valija y les dije que sabía lo que estaban buscando y puse el frasco sobre la mesa y empezaron a buscar testigos. Al principio fue tenso. Eran seis policías y rotulaban todo como 'narcotráfico'. Les expliqué que era para consumo personal y para mi madre que tiene cáncer".

Y detalló: "Zafé por dos gramos. Se podía hasta 20 y yo llevaba 18, por eso no fui a la penitenciaria. Hasta que no hicieron el pesaje no me dejaron ir, labraron el acta. Me hicieron foto de fondo y perfil, además de las huellas y con los policías terminamos bien, diciéndome que es hora de que se legalice la marihuana".

Además dijo que desde que su madre está en tratamiento le propuso recurrir al cannabis, pero que ella en un principio no aceptó aunque después los dolores que tuvo la convencieron de empezar a usarlo y al poco tiempo sintió los resultados.

Antes de que finalizara la nota, remarcó: "No estoy haciendo apología, pero es una planta natural y puede ayudar. Lamento que perdí el vuelo y tuve que pagar otro. Además, se quedaron con el frasco".