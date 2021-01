Gabriel Corrado y Mariela Fernández adelantan cómo será Mañanas Públicas, el nuevo magazine de la TV Pública

Un nuevo magazine desembarca en la pantalla de la TV Pública. Con Gabriel Corrado y Mariela Fernández como anfitriones, Mañanas públicas -que irá de lunes a viernes de 10 a 12- buscará ganarse su propio lugar en un horario fuerte y competitivo, abordando a los televidentes desde otro enfoque. ¿Cómo lo hará? La propuesta es clásica, pero con una vuelta de tuerca: un programa de servicios que tocará temas cotidianos como alimentación saludable, medio ambiente, economía de bolsillo y el uso de las nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en el aprendizaje a través de videos tutoriales.

Con un equipo de profesionales conformado por la periodista Irina Sternik (especialista en tecnología, cultura e interés general), la nutricionista Romina Pereiro, la médica dermatóloga Laura Mijelshon y el periodista Pablo Montagna (que se ocupará de las novedades del espectáculo y la farándula), este matutino brindará tips didácticos desde cómo armar una playlist hasta cómo usar un destornillador eléctrico.

“Nuestras Mañanas públicas vienen a resolverle las cosas a la audiencia, a brindar un servicio y en eso nos vamos a diferenciar del resto de los programas. No somos un noticiero, ni un programa de entretenimientos o espectáculos, vamos a aprender, que es lo que más me motiva en este momento”, le confesó el galán de telenovelas a LA NACION sobre este nuevo proyecto que tanto lo apasiona.

Y si bien Corrado ya demostró su desempeño como conductor en formatos como El referí del matrimonio o Vivan los novios en la TV española, el actor explicó por qué esta propuesta significa un gran desafío en su carrera. “Para mí personalmente es un desafío muy grande. Hace mucho tiempo que tenía ganas de conducir un magazine. Yo soy muy curioso, me aburre hacer siempre lo mismo y hago muchas cosas a la vez; soy un hombre orquesta. Esta es una gran oportunidad, sobre todo la de trabajar en la TV Pública en su 70 aniversario y en este momento, donde la gente está muy sola y necesita ser escuchada”, comentó entusiasmado de poder aportar su granito de arena en plena pandemia.

A diferencia de sus experiencias anteriores, el conductor no estará solo timoneando el barco sino que estará acompañado por la locutora Mariela Fernández, una dupla que va a dar que hablar. “Cuando me contaron que estaba Mariela, ni lo dudé. Tener una compañera con tanta alegría y energía está buenísimo, sobre todo a la mañana que hay que ponerle mucha fuerza porque sino no traspasás la pantalla. Y en eso ella tiene mas entrenamiento que yo”, opinó Corrado.

“Y vos la trayectoria que tenés, querido”, lo interrumpió Fernández, develando el placer que significa para ella trabajar con el protagonista de éxitos como Primer amor, Amándote y Perla Negra. Tras asegurar que va a haber mucho humor en el ciclo, la periodista no descartó hacer algún pase de ficción con su compañero. “Tenemos muchas ganas de actuar con Gabriel, así que quizá entre tutorial y tutorial metamos algo”, lanzó, entre risas, mientras confesaba su admiración por este galán que fue ícono en los años ’90.

Mariela Fernández y Gabriel Corrado prometen llenar de humor las mañanas de la tele TV Pública

Feliz de haber sido convocada para ser “la nueva pareja de Corrado”, Mariela contó por qué la gente se va a identificar con esta propuesta televisiva que intentará enseñar a través de tutoriales. “Creo que por esta cosa que nos pasó a todos en la cuarentena de tener problemas en casa y no poder meter a nadie para solucionarlo. Cambiar un cuerito, una lamparita, colgar un cuadro, cocinar; mucha gente se abocó al tutorial y de ahí surgió esta idea”, reflexionó, al tiempo que advirtió que el plan es “pasarla bien” y aprender a la vez. “Los especialistas nos explicarán a través de un lenguaje llano para que realmente todos lo podamos hacer en casa y con los recursos que tenemos”, agregó.

En lo personal, Fernández aseguró que hará lo posible por aportar “alegría” y aseguró que este proyecto significa un quiebre en su carrera. “Me genera mucha satisfacción generar una sonrisa del otro lado. Cuando eso pasa siento que mi trabajo está cumplido. Es la primera vez que me corro del palo de la noticia hacia el lado del servicio, y creo que eso me va a permitir mostrarme de otra manera. Me gusta jugar y siento que este proyecto me va a permitir desarrollar mi lado más payasesco”, indicó, ansiosa por debutar.

En el mismo sentido, Corrado reveló que lo que más le atrae es “poder mirar a la gente a los ojos”, que en su faceta como actor no es posible por la famosa cuarta pared. “Acá puedo hablarle al público. Este programa me muestra más a la intemperie, me muestra como Gabriel y no detrás de la ropa de un personaje. Me siento muy querido y esta es mi manera de poder devolver todo ese amor, ayudando al otro”, comentó. “Cuando me llamaron de la TV Pública me ‘tiré de palomita’, porque es muy bueno que te ofrezcan cosas distintas, que te valoren y vean tu potencial”, indicó.

Fórmula ganadora

Si bien ambos son conscientes de lo que implica estrenar un nuevo programa en una mañana fuerte y consolidada, los conductores advirtieron que no les preocupa el rating, sino hacer un buen producto. Mientras que Corrado opina que la clave es “jugar en equipo” y que van a salir a la cancha a competir muy orgullosos, Fernández confesó que harán un trabajo de hormiga, paso a paso. “El canal nos quitó esa presión. Sabemos que estamos saliendo a competir en una segunda mañana muy fuerte, sin embargo yo le tengo mucha fe a este producto y a la gente que forma parte de él. Si la pasás bien mientras te tomás un mate o hacés alguna actividad y encima aprendés algo, me parece que puede ser un buen gancho”, señaló la periodista.

Mariela Fernández y Gabriel Corrado conducirán las mañanas de la TV Pública TV Pública

Lo cierto es que este formato basado en el servicio contará con un plus que lo hará diferente y mucho más atractivo: los tutoriales para aprender, paso a paso, desde casa. Ahora bien, ¿se animarán los conductores a compartir algunos de sus secretos con la audiencia? Mientras el actor confesó ser fan de la tecnología y que cada tanto recurre a esta modalidad para resolver temas culinarios, la locutora no descartó ser ella misma la que aporte algún conocimiento al programa. “Yo toco la flauta dulce con la nariz así que quizá pueda aportar ese desafío. También conté que soy muy buena estacionando. El otro día buscaban especialista para que enseñe a estacionar en tres maniobras y yo dije: ‘Yo te estaciono en dos’”, reveló Fernández, entre risas.

Sorprendido por la habilidad de su coequiper, el conductor confesó no sentirte experto en nada, aunque recordó lo buen deportista que era de chico. “Era un muy buen jugador de fútbol, un goleador nato. También toco instrumentos y canto”, expresó, buscando qué conocimientos aportar de su lado. Sin embargo, minutos después, una inesperada revelación superó todas las expectativas, incluído el talento de su compañera. “En esta pandemia estoy aprendiendo dirección de orquesta, es algo que siempre me gustó. No me animo a hacerlo públicamente pero me encanta”, lanzó el galán.

Artista todo terreno

Si bien es cierto que nunca desapareció del medio, Mañanas públicas marca el gran regreso de Gabriel Corrado a la TV como conductor, rol que no desempeña desde hace casi 10 años. Tras actuar en La caída (2018) junto a Julieta Díaz y quedar seleccionado en un casting para formar parte de la tercera temporada de la serie inglesa Riviera, el artista que también sorprendió como escritor con su saga El secreto Aladina advirtió su necesidad de reinventarse y buscar desafíos nuevos que lo tengan en constante crecimiento.

Gabriel Corrado, un artista todo terreno TV Pública

-¿Cómo fue la experiencia de formar parte de Riviera?

-Para mi fue un desafío impresionante. Hice un casting en Argentina, después viajé a París para probar vestuario para el personaje y luego me tocó rodar en Buenos Aires. Si bien trabajé en Italia y España, nunca había trabajado en el mercado anglosajón y fue fantástico. Actuar en inglés, trabajar con directores de series que yo veía, como Vikingos o Shameless, fue increíble. Esto es lo más cercano a Hollywood que viví.

-Y además el plus de interpretar a un villano y en inglés...

-Sí, claro. Hice de un jefe de gobierno muy grandilocuente y para mí fue el sueño del pibe. Hacer de político, poder mentirle a la gente descaradamente y sentirme todopoderoso. Actoralmente, hacer de villano fue magnifico. También actuar en otro idioma fue un desafío que me hizo crecer muchísimo. Y sobre todo, haberme ganado el papel con un casting, sabiendo que había un montón de colegas para ese papel. Eso a esta altura de mi carrera es buenísimo, te llena el alma.

-Sos actor, conductor y escritor… ¿Te queda alguna asignatura pendiente?

-Tengo muchas cosas en mente. Cosas que uno tiene como metas, deseos que los vas madurando y que de repente los atraés. Yo creo mucho en eso de atraer cosas con el deseo. Hace rato que tenía muchas ganas de conducir un magazine, y llegó. Así que no descarto nada. Algún día, quién te dice, pueda dirigir una película.

Volver a empezar

Tanto en radio como en televisión, Mariela Fernández se ha caracterizado por implementar una nueva forma (más desestructurada) a la hora de dar las noticias. Hace dos años, la ajetreada agenda laboral más algunos problemas personales (como la muerte de su padre) le causaron un estrés post traumático que la alejó del aire durante un buen tiempo. Hoy, totalmente recuperada, la locutora planea repartir su tiempo entre la pantalla de C5N y la de la TV Pública, sin descuidar su salud.

Mariela Fernández debuta con un nuevo formato por la TV Pública TV Pública

-Hubo rumores de que habías renunciado o te habían desvinculado de C5N... ¿Qué hay de cierto?

-No me voy del canal, ni me han echado. Estamos en tratativas para ver cómo seguimos, si en las tardes o con un programa grabado en la semana. C5N es como mi casa. Me propusieron hacer Mañanas argentinas pero lo consideré mucho, porque vengo de pasar hace dos años atrás por un estrés post traumático y me llevó mucho tiempo lograr ser esta que soy hoy. Volver a hacer ese programa era volver a levantarme a las cuatro de la mañana y era poner mucho de mi salud física y mental, era restar calidad de vida, así que entendí que era un ciclo cerrado.

-Las situaciones duras de la vida también nos enseñan, ¿qué aprendiste vos con todo lo que te pasó?

-Me enseñó a rodearme de gente buena, a aprender a elegir los espacios en los que uno está, a aprender a decir que no. No es fácil, pero hay que hacer un laburo personal importante. Ahora estoy feliz de esta oportunidad y toda mi energía está puesta en este proyecto.