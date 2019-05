Marcelo Tinelli y Lucía Galán, junto a Magui, que cantó un tema de Pimpinela Crédito: Prensa LaFlia

Desde San Juan, una nueva velada de Genios de la Argentina dejó varios números protagonizados, casi todos, por pequeños talentos. Marcelo Tinelli recibió primero a Bianchi, de 14 años y oriunda de La plata. Ella interpretó "Creo en mí", y en la devolución, Patricia Sosa elogió a la joven por su expresividad, pero le aconsejó trabajar los graves: "Tenés catorce años, y todo una vida por delante". Lucía Galán consideró que cada uno debe buscar la canción adecuada, y le recomendó hacer las canciones a su manera: "Tenés un registro muy amplio, trabajá mucho". En su turno, Guillermina Valdés observó que la interpretación fue muy linda, pero "faltó un poquito que conectes con la emoción. Me gustó mucho lo que hiciste". Por último, Valeria Lynch concluyó que Mora hizo una canción que requiere de muchísima técnica, y expresó: "Buscá en los graves darle más redondez a las notas. Buscale un sonido más importante, y agudos tenés de sobra".

Al escenario itinerante de Showmatch luego llegó el turno de Magui Leiva, una joven de 17 años de Catamarca. En diálogo con Marcelo, contó que como los Pimpinela le gustan mucho, se decidió a interpretar una canción de ellos, ante la divertida mirada de Lucía. Le dedicó el tema a su abuela Cona, que falleció dos días atrás. Ella hizo "Dueña de la noche", y luego de su presentación, cantó de nuevo a dúo con Lucía. En la devolución, Patricia dijo que la emociona mucho encontrar un talento como ese, y ver una "intérprete semejante. Es una cosa impresionante". Lucía solo comentó: "Hiciste lo que siempre anhelamos con Joaquín, la cantaste como a vos te parecía, la hiciste tuya. Y eso tiene doble valor, cantás la canción de alguien, pero la hacés tuya". Guillermina destacó: "Sos una estrella. No por estar acá, sino por lo que transmitís". Por último, Valeria también la elogió: "Tenés una voz impresionante. Seguramente tu abuela te está iluminando, y bajó acá para hacerte brillar como nunca. Adelante con todo".

En tercer lugar estuvo Sofía Palacios, una joven salteña de 23 años. Ella es locutora profesional, y contó que trabaja en radio. La canción de la dedicó a Lujan Peñalva, quien era su prima, y que falleció en 2012 en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. Sofía hizo "Hallelujah" de Leonard Cohen, y Patricia consideró que no tenía "nada que objetar", y dijo: "Sos genuina, tenés un estilo muy lindo, te felicito". Lucía le aconsejó que conecte mucho con las canciones, y Guillermina dijo que le gustó mucho la pieza y opinó: "Entiendo que te hayas emocionado, porque debe ser movilizador interpretarlo. Me gusta mucho el color de tu voz". Por último, Valeria destacó: "Te noté muy concentrada desde el principio, tenés una voz preciosa, vamos para adelante, muy buena".

Uno de los participantes que más se destacó fue Pablo Navarrete, oriundo de Córdoba y con 28 años. Él se presentó como tarotista, y Marcelo dijo que no cree en eso "porque a ver si me dice algo y todavía me pasa". Pablo le respondió que el tarot era más una "guía espiritual", y le contó que todo comenzó cuando estuvo internado con encefalitis durante diez días, y antes de recibir el alta, tuvo un sueño en el que sintió conectarse con una hermana no nacida.

Navarrete interpretó "Show Must Go On", y Sosa le comentó: "Evidentemente tenés una expresión con la voz más en tonos agudos que graves. La emoción a veces no te permitía trabajar los graves, pero te felicito". Lucía Galán coincidió en que los agudos le eran muy difíciles, y le dijo entre risas que después esperaba que le tire las cartas. Guillermina aclaró que lo "votaba por todo", y por último, Valeria Lynch concluyó: "Me encantó mucho lo que hiciste". Luego el joven recibió estrella verde, y no puedo evitar emocionarse.

Belén Pilar, de once años y porteña, hizo un tema de Alicia Keys, y recibió el aplauso del jurado. Sosa solamente expresó: "Venís con algo, cantás muy bien, la segunda parte estuvo mucho mejor que la primera, en la primera estabas un poco nerviosa. Pero después empezaste a tomar confianza y la rompiste". Lucía coincidió y agregó: "Cantaste con naturalidad como si fuera cosa de todos los días. Para la próxima me gustaría escucharte algo en castellano". Luego llegó el momento de Guillermina, que se mostró muy contenta por el número: "Fuiste magnética. Te felicito, me encantó". Por último, Valeria Lynch opinó: "Vi dos personas, una mujer con una voz maravillosa, y después vi una nenita que se desarmaba y lloraba de la emoción. Tenés un futuro precioso".

Un momento difícil pasó Francisco Mercado, quien contó que debido a que dos de sus compañeros perdieron a su madre hace pocos días, debió presentarse solo en el certamen. Él hizo "Mía", de Jorge Rojas, y en la devolución Patricia expresó: "Empezaste demasiado emocionado, por eso en tu interpretación, se veías lo que le habías dedicado a tus amigos. Igual tenés un vozarrón". En su turno, Lucía empatizó con Francisco, y le pidió "más desprolijidad. Tenés una voz maravillosa". Guillermina elogió su habilidad, y Valeria coincidió con sus compañeros en que lo vio muy emocionado.

Y entre tantos cantantes, llegó el momento del baile de la mano de Darío y Bianca Miranda, un padre y su hija que se dedican a la danza. Luego de una coreografía muy trabajada, el jurado los elogió y todos coincidieron en que ellos transmitieron mucha alegría. La noche así llegó a su final con un grupo de lujo, el Coro Nuvo, que presentó un muy original número que los llevó directamente a la siguiente instancia del certamen, junto a Bianca y Darío, Magui Leiva, y Belén Pilar