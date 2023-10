escuchar

En su año más difícil, La peña de morfi, el programa que soñó Gerardo Rozín vive en el ojo de la tormenta. El 29 de junio de 2015 comenzó en la pantalla de Telefe uno de los programas que, luego de varias versiones, se convirtió en un clásico del canal. En aquel momento, Gerardo Rozín no lo sabía pero Morfi, todos a la mesa iba a cambiar las mañanas de la televisión. De la mano de Carina Zampini, en su debut en la conducción, Rozín ideó un ciclo a la medida de Telefe. Cocina, actualidad, entrevistas y buen humor para ese segmento horario que desde AM con Vero Lozano y Leo Montero, fue muy competitivo para el canal.

Con picos de casi ocho puntos, el debut fue muy auspicioso y le abrió la puerta a la actriz a un rubro que hasta hoy en día explora en la pantalla de eltrece con la conducción de Pasaplatos. En aquel entonces, el equipo estuvo conformado por Santiago Giorgini, Chantal Abad y Rodrigo Cascón, a cargo de la cocina. Y en la mesa, acompañaban María Belén Aramburu y Ariel Rodríguez, con quienes se abordan los temas del día.

El ciclo no tardó en instalarse en ese horario y a medida que pasaron las temporadas el equipo fue rotando. Después de un año y medio, Zampini decidió abandonar el programa para conducir junto a Marley Despedida de soltero, un reality de parejas en el mismo canal y su lugar lo ocupó Zaira Nara. Pero como todo programa que lleva años en pantalla, las caras se fueron renovando. En 2018 Rozín decidió pasar detrás de cámaras para dejarle su lugar a Damián de Santo. Siempre con Zaira Nara, esta nueva etapa de Morfi, todos a la mesa, contó con el humor de Malena Guinzburg, mucha más cocina de la mano de Santiago Giorgini, Connie Ansaldi con las últimas noticias del espectáculo, Ariel Rodríguez, la información policial con Paulo Kablan, Kate Rodríguez y la incorporación de Melina Fleiderman a la mesa periodística.

Diego Topa estuvo presente en varios de los programas que realizó Gerardo Rozín; entre ellos, La peña de Morfi Captura Youtube

En 2019, Leandro Chino Leunis llegó para coconducir el último año del ciclo. El programa producido por Corner contenidos se despidió de la pantalla el viernes 27 de diciembre sin Zaira Nara, en licencia por maternidad. El formato le quedaba perfecto a Telefe, una mañana amena, en la que se transitaban los temas del día y donde la cocina y el buen comer ocupaba el centro de la escena. Así lo había soñado Gerardo Rozín. Pero lo que nunca pensó el conductor y productor es que su hijo televisivo tendría tantas versiones. La repercusión del ciclo fue tal que luego tuvo varios desprendimientos en diferentes días y horarios: MorfiKids, Morfi café, Los especiales musicales de morfi y La fiesta de morfi.

Pero sin lugar a dudas, el programa que brilló desde sus inicios en 2017 hasta el día de hoy es La peña de morfi. Ese espacio en donde los artistas pueden desplegar lo mejor de sí, en una televisión que solo les da lugar para competir en un reality o ser parte de un panel. Durante años, el programa se mantuvo con mucho éxito liderando los domingos hasta que en 2020 hubo un quiebre. Aquel no fue un año fácil para

La peña, todo el equipo tuvo que transitar silenciosamente la enfermedad de Gerardo Rozín. Además hacer un programa de esas características en medio de la pandemia, lo complicó todo. En 2021, Soledad Pastorutti se sumó a la conducción, el periodista se tomó licencia y el ciclo siguió manteniendo su espíritu, a pesar todo. En la última emisión de ese año, el rosarino se despidió con un extenso brindis, sabiendo íntimamente quizás que ya no volvería a la pantalla chica.

El exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon. Captura de Pantalla

La muerte de Rozín marcó un antes y un después en el programa. El domingo 20 de marzo de 2022, nueve días después de su fallecimiento, La peña de morfi homenajeó al conductor con un emotivo envío a cargo de Jesica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, en donde pasaron varios de los cantantes más importantes del país.

Tras varias idas y vueltas, en la búsqueda del nuevo conductor para acompañar a Jesica Cirio, Jey Mammón fue la figura elegida, luego de que Iván de Pineda se bajó misteriosamente de la propuesta. “Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La peña de morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña”, decía Jey en su debut el 1 de mayo de 2022.

Mammón parecía la persona ideal para ocupar ese lugar. Tras conducir un año en América Los Mammones, llegó a Telefe con la suficiente experiencia como para llevar adelante un programa ómnibus como es La peña. Su cercanía con los artistas le jugaba a favor pero la mala relación que tuvo con el resto del equipo, empañó su desempeño. 2023 es un año complicado para el ciclo de Telefe, primero tuvo que enfrentar el escándalo que provocó una grave denuncia judicial contra Jey Mammón que había realizado Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Luego de una fuerte condena social, el canal decidió suspender al presentador hasta que resolviera las cuestiones judiciales. La polémica estalló en toda la televisión y si bien el canal, rápidamente, designó a Georgina Barbarossa como conductora invitada, la sombra del escándalo pesó en el programa.

Jesica Cirio condujo La Peña de Morfi por primera vez desde que saltó el escándalo del paseo por Marbella de su ex, Martín Insaurralde

Cuando con la llegada de Diego Leuco, hace un mes, el ciclo parecía estabilizarse en material de rating y en la química entre los conductores, otra polémica explotó. En la última semana, Sofía Clérici fue protagonista, junto a Martín Insaurralde, de un fuerte escándalo. Y es que en medio de la campaña electoral, se viralizaron fotografías de una lujosas vacaciones de ambos en Marbella, donde se los pudo ver a bordo de un yate, y también se conocieron los costosos regalos que, el ahora renunciado Jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, le habría hecho a la mediática, como Rolex, carteras de marcas exclusivas y joyas.

El escándalo fue creciendo ya que el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, imputó al ex Intendente en uso de licencia por el presunto delito de lavado de dinero. Todo esto salpicó a Jesica Cirio que, el domingo pasado, no dijo palabra alguna sobre el tema en el programa. Pero en las últimas horas, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó en una segunda causa penal a Martín Insaurralde y a su ex esposa. La conductora dio una extensa entrevista al Noticiero de la gente, con un pico de 9.4 puntos de rating, en la que aclaró que no existe un acuerdo de divorcio por veinte millones de dólares, que siempre tuvo una vida independiente desde lo económico, que está tranquila a disposición de la Justicia y que necesita trabajar.

El ciclo se emitirá este domingo con Georgina Barbarossa como conductora invitada, junto con Cirio, ya que Diego Leuco tenía un viaje previsto. En medio de varios escándalos y de rumores de levantamiento, La peña de morfi resiste sostenida por un equipo sólido en ese formato que creó Rozín, en donde los artistas más importantes del país pueden desplegar su música en televisión nacional. El público le dice que sí, a pesar de todo, no es poco.