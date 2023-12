escuchar

Este jueves llegó el momento de descubrir a quién de los integrantes de la primera placa de nominados de esta nueva edición de Gran Hermano salvaría Sabrina Cortez, la primera líder de la semana. La mendocina, que fue la última mujer en ingresar a la casa contaba, además, con otro beneficio: debería elegir a otro de sus compañeros para que ocupe el lugar del salvado.

La tensión dentro de la casa, de todos modos, había comenzado mucho antes: el miércoles, apenas Santiago Del Moro dio a conocer a los sentenciados. En ese momento Juliana “Furia” Scaglione, la concursante que se alzó con la mayor cantidad de votos, le hizo honor a su apodo y estalló contra todos sus compañeros, que quedaron atónitos con su actitud. Ahora, pudo verse el descargo de la participante en el confesionario. “Hay personas que no me hablan desde hace 12 horas y que no me dejan acercarme. Mi personalidad es tan fuerte que a veces asusta. Considero que soy muchísimo para esta casa; soy una excelente persona, pero no se dan el tiempo de conocerme ”, expresó, en diálogo con Gran Hermano. Y disparó: “No voy a pedir un voto a favor, sino un voto para salir. Sinceramente, me gustaría irme”.

Antes de que le anuncie a sus compañeros a quién salvaba, el conductor le pidió que dedicara algunas palabras a cada uno de los nominados. A la primera a la que le habló fue a “Furia”: “Tiene mucha personalidad. La re banco cuando está de buen humor, me divierte. Pero cuando está de mal humor me choca”. Y continuó con los otros tres: “Zoe me parece un amor, es tranquila. Hernán nos hace c... de risa, es un crack, muy divertido. Y Catalina es un amor, también, divertida. Hoy pasamos una tarde linda”.

Luego, fueron los sentenciados quienes le hablaron a la líder. “Apenas te vi me pareciste una mina hermosa, con muchísima luz. La verdad es que me encanta como sos, no cambies nunca. Nos conocemos hace poco tiempo, soy un personaje, así que, básicamente, no te comas ninguna. C... de risa todo el tiempo de lo que hago porque me encanta actuar y acá el personaje se potencia”, le dijo Juliana.

“Sos muy linda; alumbrás. Me gustan tus ojos y tu pelo. Y nada, qué sé yo, sos re crack”, sumó Zoe. Y el cordobés aportó: “Te lo voy a decir con la jerga mía: es una mina de buena leche, con alto carácter, y a mí me gustan las personas así, porque cuanto más rígidas, más sinceras. Me divierto con ella, puedo contar con un hombro y con alguien para divertirme”. Catalina, a su vez, se hizo cargo de la inexplicable reacción que tuvo cuando Sabrina ganó la prueba de liderazgo. “Cuando entraron me chocó un poco lo del juego [Sabrina y Bautista ingresaron a la casa un día después y clasificaron para la prueba] y fue evidente. Después me gustó decírselo en la cara. Bah, ella nunca se enteró, pero yo se lo quise decir igual. Me parece una mina que no le importa lo que piensen los demás y eso me parece muy bien. Me parece una buena persona, y a pesar de que nos conocemos poco, la vi emocionada cuando hoy conté una parte de mi historia. Vi que se le caía una lágrima y me emocionó”.

Entonces, llegó el momento de que la líder diera a conocer a quién no salvaría, uno por uno y dando una explicación para cada caso . “A Juliana porque me chocaron muchas cosas y me afectaron comentarios que no me gustaron. Tiene cosas copadas que te hacen sentir bien y otras que te hacen sentir mal”, explicó, en primer lugar. Sus palabras tuvieron respuesta: “Le preguntaste qué pensaba ella y habló en plural. Básicamente, ella entró después y es una gran líder. Yo también lo soy, y seguramente vamos a chocar si sigo acá adentro, así que está bueno que no me salve porque somos dos mujeres imponentes”. Luego, reveló que no salvaría a Zoe por falta de relación. De esta manera, quedaron con posibilidad de ser salvados Catalina y Hernán.

“Me voy a basar en la afinidad. Rescato de la placa a Cata, porque pasaron cosas hoy y creo que fue muy sincera. Se acercó a pedirme disculpas, porque fue una de las que me hizo sentir mal, y eso lo banco. Lo amo al cordobés, pero viví más cosas con ella porque comparto el cuarto y un montón de momentos”, indicó Sabrina. A partir de este momento, las dos se reunieron en el SUM. La idea era que Sabrina le consultara a Catalina a quién debía mandar a placa, pero claramente la última palabra la tendría la líder de la semana .

“No te voy a dejar sola en este momento ni a palos, porque es un momento horrible”, comenzó su discurso “secreto” la pediatra. Y continuó: “Para mí tenemos que estar un poco más unidas las mujeres. Se vio una desunión medio fea ayer. Depende de la finalidad que vos tengas, creo que habría que mandar a placa a alguien que consideremos medio débil, teniendo en cuenta quiénes son los otros tres sentenciados. Si querés que uno de esos tres quede, tenemos que enviar un varón que pensemos nosotras que sea débil en placa. Yo creo que los más débiles son los que menos hablan: WIlliams, Axel. Yo lo voté a Nico como segunda opción, pero me gustó la actitud que tuvo cuando quedé nominada, me dijo que no me iba a abrazar porque le parecía muy careta hacerlo. De los demás, Joel me cae súper bien, Manzana es lo más, Axel es re ocurrente y te matás de risa con él”.

“Pienso exactamente lo mismo. De hecho, me nombraste a las dos personas que tenía en mente, porque, en principio, tenemos que empezar a unirnos como mujeres, porque ellos realmente están unidos como varones y eso se notó”, observó la líder. “Entonces, no nominemos minas y démonos la posibilidad de apoyarnos entre nosotras ”, agregó.

“Sí o sí estaba entre mis parámetros sentenciar a un hombre, pero tenía en mente dos cosas: si yo realmente quiero que salga alguno de los tres que están ahora en placa, tengo que mandar a un débil. Y débil me parece el Paisa, que es un divino y lo amo, pero no pincha ni corta. Y por eso creo que no van a sacarlo. Por otro lado, pensé en Federico “Manzana”, pero porque es muy fuerte y no lo van a tocar, pero lo descarté”, agregó.

Otra vez en el living, Sabrina debió decir quién subiría a placa. Efectivamente, la mendocina eligió subir a placa al menor de la casa, Williams. “El con el que menos trato tuve”, fundamentó y generó sorpresa entre sus compañeros.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023