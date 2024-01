escuchar

Un nuevo grupo de jugadores se encuentra participando en la casa de Gran Hermano. El reality de Telefe causa furor y durante las 24 horas los fanáticos están atentos a todo lo que sucede puertas adentro y más de uno ya tiene elegido a sus favoritos de la temporada. No obstante, no solo interesa lo que ocurre en el marco de la competencia, sino también lo que aconteció afuera con los participantes, antes de que estos se convirtieran en “hermanitos”.

Si algo quedó demostrado, particularmente en las últimas ediciones del reality, es, por un lado, lo difícil que es borrar el pasado y por el otro que, el que busca, encuentra. Si bien es cierto que los concursantes se presentaron delante de todo el público antes de entrar a la casa, los fans se quedaron con ganas de más y empezaron a indagar qué pasaba en sus vidas antes de participar de Gran Hermano. En el último tiempo fueron apareciendo fotos retro de los participantes que evidenciaron cómo se veían antes de entrar a la casa. Las mismas no tardaron en circular en las redes y como era de esperarse, causaron furor.

Isabel De Negri

Cuando ingresó a la casa, Isabel De Negri dio mucho de qué hablar. “Soy una diva anónima y una borracha conocida, porque tengo título. No soy la típica abuelita”, contó meses atrás, en su presentación. La mujer no tuvo el mejor de los pasos por la casa y afuera el público no la apoyó tanto. El domingo 7 de enero quedó eliminada de Gran Hermano, tras recibir casi el 57% de los votos.

La foto retro de Isabel de Gran Hermano (Foto: X @aarontsuarez)

Pero, en las últimas horas, De Negri volvió a ser noticia luego de que la cuenta de X @aarontsuarez, compartiera una foto retro de ella. “Isabel, versión joven”, escribió el usuario, junto a una imagen que en la que se pudo ver con el cabello rubio recogido y luciendo aros y varios collares. “Qué mujer”; “Es Paris Hilton”, fueron algunos de los comentarios. Incluso algunos aludieron a que también se parecía a la actriz, Sabrina Rojas y a la modelo, Candice Swanepoel.

Isabel quedó eliminada del certamen por decisión del público

Catalina Gorostidi

Catalina Gorostidi fue la última participante en abandonar la casa, puesto que recibió el 63,9% de los votos. Lo cierto es que ni bien puso un pie en el programa, la joven generó una revolución. Contó que era médica pediatra y se describió como “muy botinera”. “Salí con todo el plantel del Belgrano y Talleres de Córdoba a la vez”, sostuvo meses atrás y hasta dijo que salió con un “campeón del mundo”.

Una de las fotos que tiene Catalina en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @catigorostidi)

Pero si bien hoy tiene una gran exposición debido a su paso por el reality, desde siempre Gorostidi fue fanática de las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene varias fotos del pasado, de cuando lucía el cabello rubio e incluso posó con el ambo que usaba para trabajar en la guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba. Cabe mencionar, además, que antes de entrar a casa, la médica dejó la jefatura de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe para cumplir su sueño de participar del reality.

Catalina fue la última eliminada de Gran Hermano

Lisandro ‘Licha’ Navarro

Oriundo de Lomas de Zamora, cuando ingresó a la casa Lisandro Navarro o ‘Licha’ cómo lo conocen todos, se presentó como asesor financiero y reveló que sus pasiones son “el fútbol y el gimnasio”. Sus fotos “retro” también circularon en las redes y más de uno se sorprendió con las diferencias entre él antes y el después.

Los fanáticos conocieron a Licha con el pelo largo y un arito en la nariz. No obstante, en las imágenes que tiene en su cuenta de Instagram se pudo advertir que antes llevaba el cabello corto y no tenía el piercing.

Antes Licha Navarro tenía el pelo corto (Foto: Instagram @licha_navarro)

Lisandro Navarro, uno de los participantes de la nueva edición de Gran Hermano (Foto: Instagram @licha_navarro)

Juliana ‘Furia’ Scaglione

Sin dudas, Juliana Scaglione se convirtió en una de las participantes más destacadas de esta edición del reality que conduce Santiago del Moro. Desde un primer momento anunció que le decían “Furia”. Extrovertida y directa, la entrenadora y creadora de contenido no tiene problema en decir lo que piensa y ya protagonizó varios cruces con sus compañeros de convivencia.

La foto de Furia años antes de ingresar a la casa de Gran Hermano (Foto: Instagram @furiascaglione)

Furia cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram y más de 1600 publicaciones. Hay imágenes que datan de varios años antes, en las que se la pudo ver en producciones de fotos con distintos estilos en el cabello y con algunos tatuajes.

Furia, una de las participantes más destacadas de la nueva edición de Gran Hermano

Sabrina Cortez

Sabrina Cortez es una de las participantes de Gran Hermano con mayor convocatoria en redes. Tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. La mendocina, que vive desde hace 15 años en Buenos Aires, ingresó a la casa un día después de que arrancara el programa. Rápidamente, dio que hablar, puesto que se viralizó una foto suya junto a Sergio ‘Kun’ Agüero. Fue entonces cuando la pareja de ella, Brian Fernández, aclaró que en realidad el exfutbolista era amigo de él.

Así era Sabrina Cortez antes de ingresar a la casa (Foto: Instagram @cortezsabri)

Sabrina Cortez, la mendocina que participa de Gran Hermano (Foto: Instagram @cortezsabri)

Las imágenes de Cortez antes de ingresar a la casa no tardaron en dar vueltas las redes sociales. Desde hace años, la contadora está muy activa en el mundo digital. Desde temprana edad se introdujo en el mundo del modelaje y publicó varias fotos, en muchas de las cuales se la pudo ver con el cabello más oscuro en comparación a como lo tiene actualmente.