Finalizó una nueva semana en Gran Hermano y las fricciones no cesan. Los participantes conforman bandos e intentan poner en práctica estrategias que puedan desestabilizar a sus rivales. Y esto fue justamente lo que hicieron Juliana “Furia” Scaglione junto a Carla De Stéfano, apodada “Chula”.

Junto otros de sus aliados, Chula y Furia conversaban con respecto a los jugadores con los que no tienen buena relación, y las actitudes que suelen molestarlas. Y por ese motivo decidieron llevar adelante un certero golpe contra el resto de los participantes. En un acto de impulsividad, pero conscientes de las molestias que iban a ocasionar, las dos decidieron atacar la comida y robarse varios dulces y frutas.

La primera que decidió poner en práctica ese plan fue Carla, que se dirigió rauda a la cocina y allí se robó dos budines. Furia no fue menos, y agarró todas las frutas que más le interesaban. Pocos minutos después, Emanuel advirtió del robo, y muy molesto expresó: “No nos dejaron comer los budines”.

Mientras tanto y en su habitación, Scaglione levantaba su colchón, para revelar que allí se encontraba su depósito personal. “Ayer agarré todas las frutas que yo como, y las puse debajo de la cama”, aseguraba Furia, con un evidente tono de satisfacción. Desde el estudio de Telefe, Cristian U aplaudía esa maniobra, y exclamaba: “Esa es la idea, que hagas calentar al otro y que reviente”.

A medida que Furia parece dominar el ritmo de la casa, dos de sus rivales hablan sobre ella. Martín Ku y Sabrina Cortez criticaron una vez más a Scaglione y aseguraban que debían “dejarla mal parada”. En ese punto, Sabrina le decía a su aliado: “Si yo no le digo nada, en definitiva no le genero contenido a la gente para decidir. Hay que generar la guerra y bancarla”. En otro lugar de la casa, Isabel De Negri comentaba algo muy similar en referencia a Furia, cuando aseguraba: “Acá la que se tiene que ir es esta persona, una vez que le cortás la cabeza al mono, todos se caen solos. Ella está fingiendo ser buena, pero siempre está haciendo conflicto”.

El video retro de Furia

A sus 32 años, Furia ya cuenta con una gran fama entre el público de Gran Hermano y no solo eso, sino que se ganó el cariño de muchos. Tanto es así que, hasta ahora, es vista como la gran “sobreviviente” de placas de nominación, ya que el público con su voto determinó su continuidad en el reality, aunque muchos de sus compañeros la quieren fuera de juego. ¿El motivo? La acusan de ser quien crea un clima tenso en la convivencia; sin embargo, ganó gran apoyo, lo que augura una larga estadía ahí.

En este marco, muchos quieren saber más sobre esta controversial joven que lleva con orgullo su apodo y fue así que en las redes sociales el periodista Federico Bongiorno compartió en X un video -que no tardó en viralizarse- en el que se puede ver en una participación en un ciclo donde se presentaban aquellas personas que buscaban pareja. Durante el 2022, Furia fue a Flechazo, amor oculto (El nueve), el ciclo conducido por Darío Lopilato en el que seis participantes buscaban el amor y tenían que elegirse entre sí para conformar parejas.

Juliana "Furia" Scaglione

La propuesta del ciclo con formato de reality buscaba que dos personas se conocieran pero sin ver el físico del otro, sino a través de charlas y reflexiones acerca de tópicos que incluyan su relación con el amor y los sentimientos. “No debería existir la competencia en el amor, sino que las personas unas a otras se amen y que esa palabra no exista”, expreso frente a su “cita”, con el tópico de charla planteado sobre la competencia.

Además, la ahora hermanita expresó que estaba en búsqueda de ese “50% que le faltaba”, en relación con un compañero de vida. En aquella ocasión, debió elegir entres los tres postulantes y no tuvo coincidencia, siendo que su elección fue con un joven llamado Rodrigo, pero él no la seleccionó. “Creo que los hombres le huyen a las mujeres que vienen con cositas pesadas, pero ellos pueden tenerlas y nosotras aceptarlo. Lo que me pasó en el programa me pasa en la vida con los hombres, se van corriendo”, expresó entre risas. Lo cierto es que allí no fue el lugar donde encontró el amor y se retiró del programa.

