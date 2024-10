El nuevo cruce picante entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en la “mesaza” del sábado

Los comentarios picantes entre Mirtha Legrand, quien acaba de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA, y Jimena Monteverde, ya son un clásico de los sábados en la pantalla de eltrece. Como viene sucediendo desde hace tiempo, los cruces y humoradas entre la conductora de La noche de Mirtha con la chef se han transformado en parte del menú televisivo. Este sábado, en un momento del programa, cuando Monteverde se acercó a la mesa para aportar algunos de detalles de la cocción de plato principal -trucha patagónica con verduras salteadas-, la conductora del histórico ciclo reconoció que la famosa chef siempre le daba el pie preciso para hacer sus comentarios publicitarios. “Yo estoy grande, querida, pero tengo una memoria fantástica”, soltó la señora de los históricos almuerzos y las actuales cenas. “Mucho mejor que yo, que todos”, apuntó la cocinara parada al lado suyo.

Como en un paso de comedia de enredos ensayada, la cosa no quedó ahí. Ante un comentario de la señora Legrand consultándole cuál era su preferida entre ella y su nieta, Juana Viale, Monteverde no dudó en aclarar que la conductora histórica es la verdadera reina. “Juana ya lo sabe”, resaltó. La diva respondió con su característico ingenio: “¿Cuántas veces te hice esta pregunta?”, le consultó entre risas. “No importa, yo respondo encantada”, aseguró poniendo su mejor cara.

Tras ello, como si no supiera nada de la trayectoria de la chef o como parte de una comedia, le preguntó: “¿Vos estabas en televisión?”. ”Tengo mi programa que va por Canal 9, todos los días, que se llama Escuela de cocina. Te mandamos saludos el otro día”, agregó mientras le tomó la mano en señal de empatía. La conductora, escuetamente, se lo agradeció, pero también le pidió: “Soltame la manito, por favor”, le solicitó la señora entre las risas de Monteverde y del resto de los invitados. “Perdón, tengo unas manazas yo de hacer tantas masas. Perdón Mirtha”, reaccionó ella como si fuera un remate guionado.

Del cruce de ironías entre ellas fueron sus cómplices los invitados de anoche en la pantalla de eltrece: el escritor y gastrónomo Pietro Sorba, el actor Mariano Martínez, quien está protagonizando la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro Comafi; la actriz peruana Milett Figueroa, una de las participante de Cantando 2024 y pareja de Marcelo Tinelli; el periodista deportivo Gustavo López; y la actriz y cantante Elena Roger, quien se está preparando para la reposición en el teatro Lola Membrives de Mina... Che cosa sei?!, la obra dedicada a la gran figura de la canción italiana. Roger, en medio de la cena, le regaló a la conductora un tema emblemático de la cantante Edith Piaf.

Los comentarios entre ambas ya son parte de uno de los condimentos de la mesaza de los sábados. A principio de año, en medio de la rutina del programa, Mirtha la sorprendió con una pregunta que volvió a repetir este sábado: “¿A quién querés más a Juana o a mí?”. Recordemos que Jimena Monteverde comenzó a hacer los platos para el programa Almorzando con Juana durante la pandemia y nunca más abandonó su puesto. En este contexto, la chef, que miró a la cámara con una sonrisa, le respondió: “No, Mirtha, a vos”. Esa vez fue la “Chiqui” quien le tomó la mano y, en tono irónico, le contestó: “Vos me mentís, vos me mentís”.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde (Fuente: El Trece/Captura de video)

En abril, un mediodía de domingo en el que la abuela reemplazó a su nieta, Jimena Monteverde presentó su plato y nuevamente Mirtha le tomó la mano. Tras ello, se refirió a su vestuario. “Qué maja, qué lindo. Mirá”, la alabó y agregó: “Ella se cambia cada vez”. En ese instante, Monteverde la interrumpió y acotó: “Sí, tratamos de combinar”. Y en ese momento saltó la señora Mirtha Legrand en modo sin filtro: “Compite, compite conmigo”.

Los cruces entre ambas se han transformado en uno de los condimentos de la mesaza de los sábados por la noche eltrece

Otro divertido momento se vivió en marzo. Como parte de su rutina, la chef presentó los platos que los invitados iban a degustar durante la noche. Sentada a la izquierda de la conductora estaba Diego Ramos, uno de los protagonistas de la obra teatral escrita y dirigida por José María Muscari. “¿Vamos Mirtha a ver Sex?”, preguntó Monteverde. “Yo no; nooo”, respondió de inmediato la conductora. “Yo no fui, vamos las dos”, insistió Monteverde. “No, no, ¡sos medio degeneradita vos!”, exclamó Mirtha Legrand en medio de las carcajadas de los invitados a la mesa.

A esta altura de las cenas del sábado por la noche, los cruces entre la histórica conductora y la cocinera son un plato más del menú televisivo.

