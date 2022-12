Gran Hermano: Juliana habla de su expulsión, cuenta qué fue lo que no se televisó y da un pronóstico lapidario sobre Coti

escuchar

Juliana Díaz cumplió el sueño de todos los jugadores eliminados de Gran Hermano: tener la posibilidad de regresar gracias al repechaje. Pero su vuelta tuvo un final abrupto. Y es que, ya en la casa, Tini hizo innumerables comentarios sobre el exterior y filtró información que los participantes no debían escuchar. Por ese motivo, fue eliminada en la gala del lunes, en una decisión que dejó en shock a los demás participantes del reality.

En una entrevista con LA NACIÓN, Juliana habló sobre su expulsión y qué fue eso que la tele no mostró.

-¿Pensás que tu salida fue poco cuidada? Ni siquiera pudiste hacer la valija, cuando te informaron que debías irte…

- Fue un poco sorpresivo, no te voy a mentir. Al principio me chocó el tema de la valija, pero después y en frío, entendí que es parte del show . Yo no me lo tomé personal, y está de más decir que estoy agradecidísima con la producción. Estoy feliz y contenta de haber pasado por todo lo que pasé, y si me tenía que ir, está bien, y más teniendo en cuenta que dije muchas cosas que no tendría que haber dicho (risas).

-¿Sentís que hay algo de burla con respecto a lo que te pasó y el modo en el que fuiste eliminada?

-Creo que todos los comentarios que hice fueron sin pensar en lo que podía pasar, porque claramente no quería que me expulsaran. Creo que la decisión que tomaron fue la correcta, porque en todos los formatos de Gran Hermano de todo el mundo cuando alguien se tuvo que ir, se fue de esa manera. Así que lo que diga o comente la gente, es parte de lo que ellos quieran creer.

-¿Quizá hubo una cuestión inconsciente de tu parte por querer salir? ¿Puede que quisieras disfrutar del afuera?

-La verdad es que yo quería quedarme un tiempo más adentro de la casa. Si bien sabía que no iba a llegar a la final, lo mío era entrar al programa para ganar exposición, y aunque entré poquitos días y me hubiera gustado estar más tiempo, en eso no te voy a mentir, tuvo que ser así y estoy tranquila con lo que pasó . No tengo vergüenza por cómo se dieron las cosas, al contrario, me lo tomo con humor.

-¿Qué pasó en los minutos posteriores a tu salida, eso que la tele no mostró?

-No me llevaron al estudio, porque no me quisieron exponer, ya que había sido todo muy abrupto. En un principio, me sentí muy en shock con la noticia, pero cuando salí me súper cuidaron, me esperaron los psicólogos y los productores del programa. Ellos me llevaron al hotel, y después me devolvieron mi valija. Todo el mundo estaba muy preocupado diciendo que me habían dejado tirada, pero no, la producción se portó más que bien conmigo, me contuvieron, y mi familia y mis amigos también.

Maxi desconsolado por la eliminación de Juliana (Captura video)

-Al tener información del “afuera”, ¿hubo a alguien a quien vieras de otra manera en tu reingreso?

-Es increíble, porque de afuera se ve todo. Es tremendo cómo adentro de la casa percibís algunas cosas o querés creer algunas cosas que desde afuera son totalmente diferentes. Así que yo entré, y estaba esperando ansiosa el momento de poder nominar, para irle al tobillo a las personas que yo ya sabía que afuera no son fuertes, o que la gente no los quiere. Mi idea en ese momento era justamente jugar con el público, y no con los de adentro.

-¿A quién te quedaste con ganas de nominar?

- Tenía muchas ganas de nominar a Thiago, pero viste que justo salió líder, así que no hubiese podido. A Coti también me hubiera gustado nominarla, si bien me parece una persona muy importante para el juego, muy chispita y muy picante, también me hubiera gustado nominarla. Pero igualmente, ella quedó en placa.

-¿La ves a Coti con un pie afuera?

- Sí, y creo que seguramente sea próxima eliminada. La gente está exigiendo su salida, así que no dudo que vaya a ser ella. Aunque te digo, un poquito de lástima me da porque para el juego, Coti es picante, es divertida ... Pero bueno, si se va ella surgirán nuevos conflictos dentro de la casa.

-¿Qué te pasó cuando viste a Maxi derrumbarse ante tu segunda eliminación?

-Sí, se derrumbó porque nos queremos un montón, y siento que mi entrada fue como un milagro. Él no podía creer que yo volviera a estar ahí, y como duró tan poquito, creo que sintió que le arrancaban esa contención, ese poder estar más tranquilo. Pero el negro es muy inteligente, estoy más que feliz que tomó la decisión de quedarse. Sus compañeros lo quieren muchísimo, y por eso no está nominado. Yo lo veo perfilado para la final, lo veo fuerte, lo veo muy empático con sus compañeros, así que creo que si bien esto lo angustió un poquito, tal vez sirvió para que encare este tiempo de juego con más fuerza.

Juliana, de Gran Hermano Prensa Telefe

-¿Recibiste propuestas profesionales en los días que llevás afuera de la casa?

-No me quiero adelantar a contar mucho, pero hay algunas cositas. Me gusta que por ahí hay programas, conductores o productores que me ven mucho potencial, entonces eso me pone muy contenta. No hay nada firmado, pero tengo fe que puedo tener futuro, y eso es bueno.

-¿Te gustaría hacer tele? ¿O quizá te interese más algún trabajo en teatro?

- Me gusta mucho la tele, pero también todo lo que tenga que ver con el teatro o la ficción. Yo creo que sería bueno empezar por hacer programas, me interesa ser panelista, es algo que me emocionaría mucho, así que tengo fe que va a suceder .

-Dijiste que mandaste gente a gritarle cosas de apoyo a Maxi, ¿eso es cierto?

-¡Esa es una incógnita terrible! Como mandar, no mandé, pero sí hay mucho fandom que nos apoya a mí y a Maxi, y como a él lo notaban muy para abajo, vieron que necesitaba unas palabras de aliento. Hubo mucha gente que me decía que iba a gritar, entonces yo estaba pendiente en Pluto para ver si le llegaba ese grito que él estaba esperando. Pero no mandé a nadie, todos fueron solitos.

Temas Gran Hermano