La historia de amor de Xuxa y Pelé: un noviazgo que estuvo marcado por las traiciones y por fuertes polémicas

Este jueves, a los 82 años, falleció Pelé, Edson Arantes do Nascimento, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos que puso a Brasil en lo más alto . Por fuera de su desempeño como astro del fútbol, el deportista tuvo una vida sentimental agitada y muy expuesta sobre la que él mismo aludió en varias oportunidades.

En febrero de 2021, como previa al estreno del documental de Netflix sobre su vida, Pelé confesó que las relaciones que entabló “terminaron en hijos”. El futbolista brasileño estuvo casado tres veces: con Rosemeri Cholbi, Assiria Lemos y Marcia Aoki (con quien estuvo hasta su último suspiro), y además tuvo noviazgos de alto perfil. “Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde ”, se lo escucha decir a Pelé en el documental de la plataforma de streaming.

Pelé y Xuxa, una pareja muy mediática

“Mi primera esposa, mi primera novia, lo sabía. Nunca mentí”, había afirmado cuando hizo referencia a sus relaciones extramatrimoniales. Sin embargo, una de sus parejas contradijo esa afirmación: Maria da Graça Meneghel, más conocida mundialmente como Xuxa, la exitosa cantante y animadora infantil.

La querida artista fue contundente sobre su vínculo con Pelé: “Era una relación abierta, pero abierta solo para él”, manifestó sin titubear.

Un noviazgo que comenzó con polémica

Cuando tenía 16 años, Xuxa inició su ascendente carrera como modelo y posó para la tapa de la revista Carinho, lo que la catapultaría al estrellato. En 1982, empezó a incursionar en la actuación con la película Amor, extraño amor de Walter Hugo Khouri y estaba en el centro de la atención mediática por su romance con Pelé, que había comenzado dos años antes, cuando ella tenía 17 años y él estaba por cumplir 40. Se conocieron durante el ensayo para una producción fotográfica y el flechazo fue inmediato, tanto así que ese mismo día el futbolista la invitó a cenar, pero antes debió pedirle permiso al padre de Meneghel, quien pensó que se trataba de una broma.

“ Cuando lo conocí, yo creía que él era único”, recordó Xuxa en el ciclo Programa da Sabrina. “Pensé que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante ”, añadió la artista. En ese momento, el noviazgo atrajo una inevitable demanda de fotos de la pareja y declaraciones sobre una relación que la sociedad brasileña llegó a cuestionar por la diferencia de edad.

Pelé, Xuxa y un romance que acaparó la atención de los medios

Pelé, por su parte, dijo que el vínculo que mantuvo con Xuxa fue el más importante luego de su primer divorcio de Cholbi, con quien tuvo tres hjos: Kelly, Cristina, Edinho y Jennifer. “Fue la primera relación seria que tuve tras mi separación de Rose (...) El padre de Xuxa me dio permiso y salimos juntos” , le contó Pelé al semanario deportivo de Colombia, Nuevo Estadio, y añadió: “En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la televisión y quería tener hijos, pero yo ya tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, remarcó.

Pelé y Xuxa, un vínculo turbulento

Si bien lograron superar los coletazos que ocasionaba el excesivo interés de la prensa, la vida de Xuxa, como ella misma contaría tiempo después, “estaba cambiando mucho”. La modelo y actriz iba en camino a brillar como conductora y cantante gracias a la experiencia adquirida con los programas Clube da Criança y Xou da Xuxa. De todos modos, la relación con Pelé no se resintió por encontrarse ambos en diferentes etapas de la vida, aunque eso fue un factor, de acuerdo a las declaraciones del fallecido futbolista. Las infidelidades del jugador dejaron devastada a su novia, quien no pudo soportarlas .

La “traición” que Xuxa no pudo superar

En sus memorias, Xuxa habló de su relación con Pelé y de las traiciones vividas

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, Xuxa escribió Memorias, el libro que se convirtió en best seller en Brasil, y en el que revela detalles de su vida privada, entre ellos, los que hacen referencia a su relación con Pelé.

“Estuvimos juntos seis años. Nos invitaban a todos los eventos. Pero ahora tengo sentimientos muy encontrados cuando recuerdo ese momento”, escribió la conductora de 59 años en un capítulo de su libro. “Para todo el mundo era Pelé, para mí era Dico, el que jugaba buraco con mi mamá”. En cuanto a esos “sentimientos encontrados”, los mismos están ligados a los engaños que padeció por parte de ese hombre del que estaba profundamente enamorada.

Pelé recordó a Xuxa como uno de los amores de su vida

De acuerdo a su testimonio, Pelé le fue infiel como si fuera lo más natural, pero ella sentía que estaba en un vínculo monógamo. “Fui traicionada locamente. Después de algunas fiestas, él aparecía con marcas de labial que no eran mías. Pero debía tomarlo como algo normal, ya que todas las mujeres querían estar con Pelé” , recordó. Asimismo, Xuxa aludió a su inexperiencia en el terreno amoroso.

“ Yo era muy joven y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones. Hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro, para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida ”, reveló. De esta forma, tomaron rumbos separados, pero Xuxa sufrió mucho por esas traiciones y le costó reponerse.

Pelé y Xuxa en una de las tantas portadas de revista para las que solían posar en los 80

Luego, la estrella conoció a Ayrton Senna, con quien tuvo una relación desde 1988 hasta 1990. “Llamó a todos los teléfonos de la cadena Globo para hablar conmigo, y cuando llegó allí dijo: ‘Mira, quiero conocerte’. No podía decir que no”, confesó Xuxa en su libro. “Nos conocimos y en lugar de saludarnos nos tocamos con las manos, en lugar de besarnos nos olíamos, tenía un humor muy diferente”.

A pesar del ineludible impacto que tuvo su libro, Xuxa asegura que los fragmentos sobre sus romances son tan solo una parte de su atractiva historia. “En Memorias no hablo mucho de mis ex parejas, porque no se trata sólo de mi vida, también son las vidas de ellos. Pero tampoco lo puedo omitir, porque ellos también forman parte de mi vida, de mi historia” , expresó.

En cuanto a Pelé, su última pareja fue Marcia Cibele Aoki, con quien se casó en 2016 a sus 75 años. En uno de sus últimos posteos de Instagram, el futbolista le dedicó unas sentidas palabras a Aoki. “Estoy tan agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar”, escribía Pelé en una publicación del mes de agosto en la que también agradecía la preocupación por su estado de salud.