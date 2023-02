Gran hermano: mucha ternura por la llegada de dos perritos que ingresaron a la casa

escuchar

En el marco de la emisión del lunes, hubo un ingreso que ninguno de los hermanitos se vio venir. En una de sus charlas con la casa, Santiago del Moro les adelantó a los jugadores que había un par de valijas, que correspondían a dos ingresos a la casa.

Con mucha emoción, casi todos los participantes querían saber quiénes iban a entrar al reality. Algunos aseguraban que podía ser un repechaje, mientras otros opinaban que se trataría de dos caras nuevas. Con mucho entusiasmo, las chicas fueron a ponerse perfume, a la vez que Nacho no podía disimular su desgano ante la posibilidad de ver un par de caras nuevas. Una vez más desde el televisor, del Moro convocó a todos los participantes, y los invitó a mirar hacia la puerta. Con mucha sorpresa, todos vieron allí a dos pequeños cachorritos.

El conductor les pidió a que no gritaran, que los perritos tenían apenas dos meses y medio, y había que intentar no asustarlos. Instantes después, los jugadores estaban nuevamente en el living, con los cachorritos entre sus brazos. Santiago del Moro les informó que debían cuidar y atender a ambos animalitos, y que esa era una campaña para concientizar sobre la importancia de adoptar perritos, en vez de comprarlos. Nacho leyó las indicaciones preparadas por las producción, en lo referido al cuidado de los nuevos integrantes de la casa, mientras que todos arriesgaban ideas de nombres. De esa forma, estos dos perritos llegaron a la casa de Gran Hermano, para darle mucha ternura al reality.

El mano a mano con Alfa

Durante la noche del lunes, Santiago del Moro entrevistó a Alfa, el último eliminado de la casa. Al comienzo de esa charla, el conductor le dijo: “¿Por qué creés que estás hoy acá?”. A lo que el jugador respondió: “Porque es un juego, y podés ganar o perder. Y la gente eligió que yo me fuera, por varias cosas que pasaron en las últimas semanas. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron”. En esa instancia, Walter explicó el motivo por el que considera que fue eliminado: “Quizá me equivoqué en algunas actitudes, como por ejemplo haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas, y hubo cosas que me dolieron, pero me dolieron por el juego, y no tengo nada personal. Esto es un juego, y Romina jugó mejor”.

Uno de los puntos más importantes del debate, fue el vínculo de Alfa con Camila, y si él estaba enamorado o no, aunque ella lo viera como una suerte de padre. En referencia a eso, Walter contó: “Hubo un gran vacío hacia Camila. Y en la primera fiesta, ella se quedó sola. Y Camila es brillante con todas las fallas que puede tener, es una persona que se destaca”. Con respecto a si le interesaba o no, el participante aclaró: “Yo no estoy enamorado, yo fui como un apoyo para ella, me contó muchas cosas de su vida. Y en la casa empezaron a decirme que me tenía que alejar de Camila”.

Por último, Alfa sorprendió con una original historia: “Yo era chiquito, y Susana Giménez hacía la publicidad de Cadum. Ella estaba de novia con Héctor Cavallero, y yo busco en la guía ese teléfono. Entonces empiezo a llamar y le digo “Hola Susana, haceme shock, como en la publicidad”, ahí yo tenía diez años. Y un día estoy con un amigo mío, y la llamo y me dice: “Vos sos un caballerito, ¿si te hago shock no me molestas más?”, y lo hizo. Cuando cumplo 18 años, la encuentro en Mar del Plata, y le digo: “¡Yo era el que te llamaba por teléfono de chico!”, y ella se mató de risa”.

