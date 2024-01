escuchar

Comienza una nueva semana en Gran hermano, y Santiago del Moro ya les había adelantado a los jugadores, que les esperaba una importante sorpresa. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la noche del lunes, en la que sonó el temido teléfono y todo cambió (al menos hasta el domingo).

Todo transcurría con normalidad adentro de la casa de Gran hermano, los participantes estaban sumergidos en sus charlas y sus distintas actividades, hasta que de golpe, se escuchó el “ring” del teléfono. Fue Joel quien estaba más cerca y corrió raudo a atenderlo, aunque no pudo disimular su sorpresa cuando la voz de la casa anunció: “Todos al living, todos al living”. Sin entender demasiado, los jugadores se sentaron en el amplio sillón a la espera de saber qué iba a suceder, hasta que a través de la televisión apareció Santiago del Moro.

El conductor del programa se tapaba su rostro con uno de los sobres negros que había mostrado durante la gala del domingo. Y tal como les había prometido, el contenido de ese comunicado era muy importante, y entonces él anunció: “Lo de anoche fue una introducción, la primera parte de lo que va a pasar hoy. Les dije: ‘El juego cambia, despiértense, no es un hotel cinco estrellas’. Muchos entendieron y otros no hicieron metáfora. Fue para tenderles un puente, darles una mano, les dije que se despierten, que no había tiempo”.

Los hermanitos no entendía bien qué iba a suceder, y su sorpresa fue mayúscula cuando el conductor entonces les dijo: “Joel, atendiste el teléfono, y estás nominado. Agostina, estás nominada. Alan, estás nominado. Zoe, estás nominada, Martín, estás nominado”. Los participantes estaban entre el asombro y la bronca, mientras escuchaban como Del Moro seguía nombrando al resto de la casa, quedando absolutamente todos nominados. Y de ese modo Rosina, Denisse, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Lucía, Emmanuel, Juliana, Bautista, Federico y Virginia también se sumaban a la placa.

“Toda la casa nominada. El juego cambió, todos en placa, y este es el primer sobre negro que abro, queda otro que es peor”, les explicó Del Moro. Y agregó: “La cosa es así: esta semana, y se los avisé, van todos a placa y el voto es positivo. Cambia el juego, esta semana los televidentes van a elegir al que quieran que se quede en la casa. Los que no hagan nada, se van, eso es el voto positivo. Se vota por el que quieren que siga. Están todos en placa, y en la prueba de liderazgo, van a participar por un lugar afuera de esa placa”.

El contenido del sobre sacudió a todos en la casa, pero el segundo anuncio los corrió aún más de eje. Poco antes de llegar al final de la emisión, el conductor se volvió a comunicar con la casa, y les informó: “Además de estar todos en placa, se van a ir dos personas en una doble gala. Tenemos gala el domingo y el lunes, la próxima semana dos de ustedes se quedarán afuera de juego. Próximo domingo gala de eliminación, y el lunes también gala de eliminación. Así que activen, y a darlo todo”.

Un reto para todos los jugadores

Durante la noche del domingo, Del Moro se mostró muy severo con los hermanitos, y les hizo un importante llamado de atención: “Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar, y el tiempo se acaba. ¡Jueguen! ¿Y saben qué pensaba? Piensen por qué la producción los llamó a cada uno de ustedes, y a partir de ahí empiecen a jugar con las cámaras. Esto va para cada uno, para que lo piensen, la posibilidad que tienen hoy es oro, no se quejen al pedo, “que si la comida, que si la máquina”. Chicos, esto no es un spa, esto es Gran Hermano, a ver si entienden. Disfrútenlo, vívanlo, es una experiencia única”.

Ante la azorada mirada de todos los jugadores, Santiago continuó: “Ustedes hicieron un casting larguísimo para estar ahí. Si se instalan en la queja, ahí se quedan. Les digo esto porque veo a muchos quejándose o con la energía puesta en lugares que no llevan a nada. Dentro de lo permitido hagan lo que puedan y más. Vi mucho y quiero ayudarlos a que despierten y disfruten de este juego. Entienden lo que digo, ¿no? Esto es para ponerlos en contexto, entiendo que están aislados, y cruzados por mil fantasmas que les pasan por la cabeza, pero justamente este juego se trata de eso”.

Por último, el conductor concluyó: “Tienen el mundo a sus pies, es hoy. Les digo esto porque veo a muchos demasiado en un contexto de ‘somos un grupo de gente en un hotel boutique’. Yo no sé quién va a ganar, pero esto es largo y falta mucho. Trato de entenderlos, acompañarlos y contenerlos a todos ustedes. Pero como los vi este fin de semana, les digo que paren las antenas, acciones y disfruten. No es para que se enojen, al contrario, es para darles power”.

LA NACION

Temas Gran Hermano