Grey’s Anatomy: cómo fue la emocionante despedida de Meredith Grey de la serie

“El final de mi historia no es de ninguna manera un para siempre, porque sigo viva, sigo aquí, y el sol sigue saliendo en mi vida”, dice Meredith Grey (Ellen Pompeo) en la última escena del capítulo de Grey´s Anatomy, dedicado a su despedida del show. Después de 19 temporadas, la protagonista de la serie de médicos más exitosa de la historia de la televisión decidió decirle adiós al programa, y en un emotivo capítulo, su personaje emprendió un nuevo camino lejos del Seattle Grey Sloan Memorial.

Al comienzo del episodio, Meredith llega al hospital –bautizado con el nombre de su madre– para su última jornada laboral acompañada por sus tres hijos: Zola, Bailey y Ellis. “¿Qué tal el último día?”, le preguntan a la doctora y ella responde que está feliz. Sin embargo, para no dejar de lado el clásico drama que caracteriza a la tira, las cosas terminarán complicándose.

Por un lado Nick (Scott Speedman), la actual pareja de Meredith, intenta pedirle explicaciones sobre por qué tomó la decisión de mudarse a Boston sin consultarle. Durante la pelea, ella le reclama que cuando decidió decirle “te amo” no obtuvo respuesta de parte de él, por lo que eligió priorizar su propia vida y felicidad.

“ Te quiero en mi vida si querés estar en mi vida. Pero si tengo que elegir, voy a elegirme a mí, elijo a mis hijos y elijo lo que es mejor para nosotros. No voy a rogarte que me quieras ”, le dice la doctora a su pareja. La decisión de mudarse a la ciudad de la costa este de Estados Unidos vino de la mano de su hija mayor, Zola, quien tiene un coeficiente intelectual alto y debe asistir a una escuela para chicos dotados. Al mismo tiempo, Grey trabajará en la Catherine Fox Foundation en donde hará investigaciones especializadas para tratar de encontrar la cura del Alzheimer.

“I’ll Follow the Sun” es el nombre del capítulo, que se emitió esta semana en Sony ABC - American Broadcasting Companies,

Mientras su hermana Maggie Pierce (Kelly McCreary) realiza una cirugía innovadora en el corazón de un bebé con éxito, Meredith tiene un final agridulce dentro del quirófano del Grey Sloan, en donde pierde a una paciente que viene atendiendo hace mucho tiempo.

Tras la triste cirugía, la doctora llega al hall del hospital en donde la esperan todos sus compañeros para disfrutar de una fiesta de despedida. “Esto lo considero ridículo porque solo me iré a Boston y es probable que vuelva la semana que viene”, dice Grey entre risas.

La fiesta de despedida de Meredith ABC - American Broadcasting Companies,

A pesar de esto, sus colegas le dedican dulces y emotivas palabras de adiós. “Fuiste mi mayor pesadilla y creciste para convertirte en uno de mis grandes orgullos”, asegura Miranda Bailey (Chandra Wilson), quien comienza a lagrimear. “Lo que la doctora Bailey intenta decir es que este hospital no será lo mismo sin ti”, agrega Richard Webber (James Pickens Jr.), quien fuera su mentor y figura paterna a lo largo de las 19 temporadas.

“He volado en cohetes y he matado dragones. He salvado vidas y me han salvado la vida. He sufrido huesos rotos, un hogar roto y la muerte de la gente que amo, pero sigo aquí. Jamás elegí la seguridad de lo conocido cuando existía la posibilidad de descubrir más. He tenido aventuras con las que la mayoría de las personas solo sueñan y he tenido pérdidas con las que aún sueño”, le lee Meredith a sus hijos en el vuelo que los lleva a Boston.

“Y si hay algo que he aprendido en todas mis aventuras es que no existe el final de felices por siempre, a no ser que la felicidad signifique que aún seguimos vivos y que el sol va a salir todavía. Porque con cada amanecer viene la posibilidad de la felicidad y también la posibilidad del dolor, y a veces todo se encuentra enrollado. Llegué a entender desde que era muy pequeña que cuando la imaginación es ilimitada las posibilidades son interminables, pero fue difícil aprenderlo”, agrega mientras el avión la conduce a una nueva vida, lejos del hospital en donde se ganó el corazón no solo de aquellos con los que compartió sus días sino de millones de televidentes a lo largo del mundo.

El anuncio del final

En noviembre de 2022, Ellen Pompeo le dedicó a sus fans un emotivo mensaje antes de su partida. Permanecerá como narradora y regresará en persona como Meredith Grey para el final de temporada, pero esencialmente la intérprete se despidió del programa que la llevó a la fama. “¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me han demostrado durante 19 temporadas!”, escribió junto a una selfie en la que se la ve sonriente. “Nada de eso hubiera sido posible sin los mejores fanáticos del mundo”, destacó.

Pompeo, quien anunció su salida de la serie en agosto, dijo también que fue justamente su público el que hizo que la experiencia resultara para ella “tan divertida e icónica”. Y continuó: “Los amo con locura. El espectáculo debe continuar, definitivamente regresaré de visita, con mucho amor e inmensa gratitud”, concluyó la intérprete 53 años.

LA NACION