Ellen Pompeo abandona Grey’s Anatomy, pero no del todo: los motivos de su alejamiento de la serie y qué sucederá con su personaje

Sin dudas, esta noticia será un antes y un después para los fanáticos de Grey’s Anatomy. Ellen Pompeo, quien interpreta a la doctora Mederith Grey desde el 27 de marzo de 2005, cuando se estrenó el popular drama médico de Shonda Rhimes, se despedirá de la ficción en la que estuvo al pie del cañón por 18 temporadas. Sin embargo, no se trata de un adiós definitivo, informó el portal Deadline.

Si bien Pompeo emprenderá nuevos proyectos profesionales, de todos modos aparecerá en algunos episodios de la decimonovena temporada de la serie que se encuentra en preproducción . En la temporada previa, su personaje se enfrentaba a una encrucijada: partir hacia Minnesota o quedarse en el emblemático Grey Sloan Memorial como jefa de cirugía. Meredith opta por lo segundo, pero no se la verá con tanta frecuencia en pantalla explorando esa línea argumental tan atractiva para su personaje.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en Grey's Anatomy, la pareja original Archivo

Asimismo, Deadline comunicó que la actriz seguirá siendo la narradora de la ficción (aunque no en todos en los capítulos) y que quiere continuar siendo productora ejecutiva del drama que la catapultó a la fama. Uno de los motivos por los que Pompeo no estará en todos los capítulos de la serie y la abandonará ocasionalmente es porque se abocará a la filmación de Orphan, la miniserie de Hulu inspirada en la película homónima de Jaume Collet-Serra, que a su vez estrenará su precuela, La huérfana: primer asesinato, en la plataforma Paramount+.

“Si bien se ha hablado de la posibilidad de cerrar la historia de Meredith Grey, todavía no se tomó la decisión de si la decimonovena temporada será la última para la actriz”, informaron desde Deadline. Por otro lado, Rhimes hizo pública su negativa a continuar con el drama si su protagonista se retira definitivamente del mismo, por lo cual se está evaluando un nuevo spin-off.

Los nuevos planes de Ellen Pompeo

Ellen Pompeo, en busca de nuevos caminos Reuters

En octubre del año pasado, la actriz ya había manifestado su deseo de expandirse por fuera de Grey’s Anatomy, algo impensado años atrás, cuando no se imaginaba en ese escenario. “Antes, estar en un canal durante tanto tiempo hacía que estés condenada. Ese ya no es el caso aunque probablemente no haré películas, pero sí alguna serie por streaming”, manifestó en diálogo con Dax Holt.

La actriz es parte del podcast Tell Me y está al frente de su productora Calamity Jane, la cual trabaja en una serie que arribará a HBO Max. Por lo tanto, Pompeo tiene planes en carpeta. “Estoy intentando jugar en diferentes áreas”, reconoció. Sin embargo, no todas son malas noticias para sus fanáticos. Al hablar de sus proyectos, la propia actriz se encargó de tranquilizar a quienes disfrutan de sus interpretaciones. “Estoy segura de que volveré a actuar”, expresó, adelantando en cierta forma el inminente rodaje de Orphan.

Pompeo, envuelta en una polémica

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey

Cuando salió a la luz que Patrick Dempsey había sido desvinculado de la serie, trascendió que el actor había generado un ambiente tóxico en el set. En noviembre del año pasado, Isaiah Washington, quien interpretó al doctor Preston Burke en la tira y fue obligado a renunciar luego de realizar comentarios homofóbicos contra uno de sus compañeros de elenco, reveló que Ellen Pompeo habría recibido una millonaria suma de dinero para no denunciar a su partenaire.

En cuanto a su polémica salida, luego de que se hiciera pública una fuerte discusión que mantuvo con Dempsey en donde insultó a su compañero de elenco, T.R. Knight, utilizando frases homofóbicas, Washington hizo una fuerte declaración: “Era todo parte de la agenda para cubrir el comportamiento malo y tóxico de muchos de mis compañeros de elenco, sobre todo el de Patrick Dempsey”.

Grey's Anatomy | Derek aparece en el sueño de Meredith

En una entrevista con el programa radial KBLA Talk 1580, el intérprete recordó los problemas que tuvo con el actor que personificó a Derek Shepherd. “En ese momento yo era la persona mejor paga de ese programa junto a Patrick Dempsey. Aparentemente se supo, así que hubo mucho resentimiento. Lo entiendo, pero el sueldo se basó en mis roles anteriores y en mi currículum, no podía evitarlo. Le decían ‘veneno para pilotos’, nadie lo quería en la serie. Querían a Rob Lowe” , añadió, para luego describir la actitud de Pompeo en ese contexto. Según su testimonio, la actriz “recibió 5 millones de dólares por debajo de la mesa” durante la era del #MeToo para “no contarle al mundo cuán tóxico y desagradable era Patrick Dempsey en la vida real”.

Contra todos los pronósticos, para la decimoséptima temporada de la serie Dempsey hizo un regreso para una secuencia onírica. “Creo que fue una manera hermosa de darle un cierre”, dijo el actor en ese momento, cuando filmó bajo los protocolos de la pandemia de coronavirus. “La intención fue darle realmente esperanzas a la gente, porque [Meredith y Derek] son una pareja tan icónica. Perdimos a tantas personas este año que la idea de tener ángeles sobrevolándonos y cuidándonos es un buen mensaje para compartir en este mundo tan gris en que estamos viviendo. Así que para todos nosotros fue un final hermoso para esta historia. Estoy muy agradecido de haberlo hecho y feliz de que a los fans les haya encantado”, finalizó.