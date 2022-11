La emotiva despedida de Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy, tras 19 temporadas al frente de la serie: “El espectáculo debe continuar”

escuchar

Grey’s Anatomy se estrenó en 2005 por la cadena ABC y se convirtió en un éxito rotundo desde su lanzamiento. Las tramas a flor de piel de médicos y cirujanos en el Hospital Seattle Grace han tenido como principal protagonista al personaje de Meredith Gray, interpretado por Ellen Pompeo, quien se despide de la serie tras 19 temporadas.

La actriz dedicó a sus fans un emotivo mensaje antes de su partida en pantalla en los nuevos episodios, que se podrán ver por Star+ a comienzos del año próximo. Aunque permanecerá como narradora y regresará en persona como Meredith Gray para el final de temporada, la artista dedicó a sus admiradores sentidas palabras de despedida.

A través de un emotivo mensaje que compartió este jueves en Instagram, la actriz expresó: “¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me han demostrado durante 19 temporadas!”, escribió junto a una selfie en la que se la ve sonriente. “Nada de eso hubiera sido posible sin los mejores fanáticos del mundo” , destacó.

Pompeo, quien anunció su salida de la serie en agosto, dijo también que fue justamente su público el que hizo que la experiencia resultara para ella “tan divertida e icónica”. Y continuó: “ Los amo con locura. El espectáculo debe continuar, definitivamente regresaré de visita, con mucho amor e inmensa gratitud ”, concluyó la intérprete 53 años.

Pompeo, que ha estado en la serie desde su estreno en 2005, recibió múltiples elogios a través de los comentarios a su publicación. Aunque la actriz ya no será parte del elenco de la galardonada ficción, prometió seguir siendo “parte del espectáculo” de otras formas.

“ Soy productora ejecutiva. Pasé dos décadas de mi carrera en Grey’s Anatomy, es mi corazón y mi alma. Realmente nunca me iré mientras esté al aire ”, dijo a Deadline en septiembre.

Aunque la actriz siente una “inmensa gratitud” en relación a su paso por el programa, recientemente defendió a su ex coprotagonista Katherine Heigl en sus críticas respecto al clima de trabajo que aseguró padecer durante las grabaciones. La actriz se desvinculó de la serie en 2010, después de manifestar sus quejas por las largas horas en el set, cuestionamientos a los que Pompeo se unió una década después.

Katherine Heigl se desvinculó de la serie en 2010 por sus largas jornadas laborales

“Recuerdo a Heigl en un programa de televisión diciendo algo sobre la cantidad demencial de horas que trabajábamos, y tenía la razón al cien por ciento”, comentó la actriz en el podcast Tell me with Ellen Pompeo en el que conversó con Patrick Dempsey, quien interpretó en la célebre serie médica a su marido, el doctor Derek Sheperd.

“ Si lo hubiera dicho hoy, sería una absoluta heroína. Pero fue una adelantada a su tiempo. Hizo una declaración sobre esos horarios locos y, claro, vayamos todos a hacer polvo a una mujer y llamémosla desagradecida ”, ironizó Pompeo en el podcast. “Estaba diciendo la verdad, no mentía”, afirmó a más de diez años después de la salida por la puerta de atrás de Heigl.

Ellen Pompeo junto a Patrick Dempsey

Sin embargo, su propia despedida de la pantalla parecer ser por la puerta grande. Si bien Pompeo emprenderá nuevos proyectos profesionales, de todos modos aparecerá en algunos episodios de la decimonovena temporada de la serie. En la entrega anterior, su personaje se enfrentó a una encrucijada: partir hacia Minnesota o quedarse en el emblemático Grey Sloan Memorial como jefa de cirugía. Meredith opta por lo segundo, pero no se la verá con tanta frecuencia en pantalla explorando esa línea argumental tan atractiva para su personaje.

Deadline comunicó que la actriz seguirá siendo la narradora de la ficción (aunque no en todos en los capítulos) y que quiere continuar siendo productora ejecutiva del drama que la catapultó a la fama. Uno de los motivos por los que Pompeo no estará en todos los capítulos de la serie y la abandonará ocasionalmente es porque se abocará a la filmación de Orphan, la miniserie de Hulu inspirada en la película homónima de Jaume Collet-Serra.

LA NACION