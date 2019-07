Griselda Siciliani se refirió a las diferencias que hay dentro de los equipos que participan en el certamen de ShowMatch Fuente: Archivo

19 de julio de 2019

Después de su performance en el ritmo del "Grandes Hits", en el "Súper Bailando", Griselda Siciliani se sentó en Los ángeles de la mañana para debatir sobre la polémica devolución que le hizo Pampita Ardohain. "No me llegó", dijo la modelo y jurado, después de elogiar la técnica, y desató la furia de la coach Vanesa García Millán.

"El jurado es subjetividad, están puestos ahí para hablar desde su lugar. Por qué voy a discutir", aseguró la actriz intentando calmar los ánimos. "Pampita me dijo que le había gustado. Yo no recuerdo que antes me cayera mal algo que me dijera", agregó.

Entonces Ángel de Brito, aseguró saber que la modelo la odia desde Farsantes, la novela que Siciliani protagonizó con Vicuña en 2013. En ese entonces, la tira tuvo un final abrupto y muchas discrepancias en el elenco, y el personaje de Benjamín Vicuña terminó muerto. "Pero Vicuña renunció a Farsantes porque tenia una película", aclaró la actriz, negando cualquier posible diferencia con Ardohain.

Además, la protagonista de la inminente puesta teatral La mujer de al lado aprovecho la oportunidad para explicar por qué eligió para su performance "Come together", un tema de Los Beatles de 1969, cuando se suponía que debían bailar éxitos de los años 80 y 90. "A veces en el programa hay falta de comunicación. En un principio, teníamos que hacer un tema de los ochentas y noventas, pero después se cambio a Grandes Hits. Entonces nosotros, que no habíamos elegido tema aún, optamos por Los Beatles. Y a Marcelo no le llegó la información", agregó entre risas.

Finalmente, Siciliani se refirió a su trayectoria como bailarina y a la encendida defensa de su coach, que en el cruce con Pampita invitó a "respetar a las figuras". "Hay un tipo de lenguaje que es muy popular, y lo conoce todo el mundo. Pero hay otras disciplinas más técnicas y clásicas que tienen que ver con la danza. Algunos equipos hacemos danza y otros hacen bailes populares. Nada es mejor que el otro, pero es distinto", indicó.