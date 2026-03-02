Luciano Castro recibió el alta médica y sigue su recuperación ambulatoria

Luciano Castro fue dado de alta de la clínica en la que permaneció internado por voluntad propia durante 18 días, según revelaron fuentes cercanas a su entorno. El actor, cuya internación se conoció públicamente el pasado 12 de febrero, continuará su recuperación bajo un esquema terapéutico ambulatorio y con un seguimiento profesional constante. Mientras tanto, su expareja, Griselda Siciliani, fue contundente cuando le preguntaron por la situación. “No hablo de nada de eso”, sentenció la actriz.

La noticia de su externación fue confirmada en Intrusos (América TV), donde llevaron tranquilidad a los fans sobre el estado de salud del intérprete. “Se supo que era una internación corta en tanto y en cuanto él estaba en plena grabación cuando decide autointernarse”, detalló Rodrigo Lussich.

El actor atravesó un tormentoso momento mediático (Foto: @castrolucianook)

El conductor del ciclo brindó más detalles sobre el trabajo de Castro. “Está haciendo una comedia para Netflix con Carla Peterson y la gente de Underground. Esto tiene formato de serie de diez capítulos y una segunda temporada de otros diez. Él dejó las grabaciones para ‘bajar un cambio’ que necesitaba, pero fue una internación acotada porque la grabación tiene que seguir. El alta sucede porque él logró depurarse y debe continuar grabando", comentó.

Según explicaron los panelistas, la clínica donde Luciano estuvo internado permite cierta movilidad. En caso de que el tratamiento ambulatorio no funcione o si el propio actor solicitara nuevamente ayuda, no se descarta la posibilidad de un regreso a una internación permanente. El objetivo es lograr el alta definitiva del tratamiento de, según explicaron, ataques de ira y adicciones.

La palabra de Griselda Siciliani sobre el alta médica de Luciano Castro

A su vez, informaron que Castro habría impuesto una condición estricta para retomar su actividad laboral: blindaje total. Nada de filtraciones, nada de cámaras en el set y absoluto hermetismo con fechas y locaciones. La producción aceptó el pedido para evitar que su vuelta se vea atravesada por el escándalo. De esta manera, vuelve a trabajar con una regla clara: que el foco esté en su trabajo y no en su vida privada.

A partir de la noticia, los móviles de los programas de espectáculos fueron a buscar la palabra de Griselda Siciliani para saber en qué estado se encontraba el vínculo tras la ruptura. Sin embargo, la protagonista de Envidiosa (Netflix) fue tajante cuando le preguntaron: “Yo no hablo de nada de intimidades ni vida privada. No hablo de nada de eso”. Solo se limitó a contar que su año laboral va a estar marcado por “la película y algunas cosas que todavía no se pueden definir, pero que ya las va a anunciar la plataforma”.

Cabe recordar que la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani después de casi dos años de relación se produjo por la viralización de audios controvertidos por parte del actor. En dichos audios, imitaba el acento gallego en un intento por seducir a una joven identificada como Sarah, en España, lo que habría precipitado la ruptura y su decisión posterior de buscar ayuda profesional.

La situación personal y mediática que lo rodeó en ese momento habría sido un factor determinante para su ingreso voluntario al centro de salud. Actualmente, y como una de las primeras acciones tras su alta, el artista ya se encontró con sus hijos y está enfocado en reencausar su vida emocional y profesional.