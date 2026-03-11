Luciano Castro habló de su ruptura con Griselda Siciliani y de su internación: “No pude enfocarme en el amor de mi vida”

Luego del escándalo mediático que desataron los audios que confirmaron que le había sido infiel a Griselda Siciliani y tras haber pasado 14 días internado, Luciano Castro habló de su recuperación, contó cómo está hoy y se sinceró sobre el fin de la relación con la actriz. “No pude enfocarme en el amor de mi vida”, señaló.

En una charla telefónica con Moria Casán que salió al aire en el programa que la diva conduce por eltrece, el actor explicó que en un momento se dio cuenta de lo que perdió, que lo pudo hablar y que su entorno lo ayudó a encontrarle un espacio donde poder salir adelante. “Lo primero que tenés que hacer es rendirte porque si no seguís trabajando para el afuera y no para vos”, contó.

El escándalo mediático que desataron sus audios terminó con la pareja que formó con Griselda Siciliani (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

“La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después es fruto de haber sanado”, confió con la voz calma, y aseguró que “un cambio real conlleva un tiempo largo”.

Antes de despedirse, Castro le dedicó unas palabras de agradecimiento a Moria. “Eras la única persona del medio que hablaba todos los días conmigo”, reveló, y destacó que nunca contó nada. “Eso te hace grande en este medio”, remató y desató la emoción de la conductora.