Día del Hermano: de los Lopilato a los Francella, los famosos que comparten la sangre y el éxito en la pantalla

Este 4 de marzo se celebra en la Argentina el Día del Hermano, una fecha para abrazar a esa o esas personas con las que uno peleó por el mando de la tele, por quién usaba primero el baño o comía la última porción de torta que quedó en la heladera. Aunque al crecer varios hermanos eligieron caminos de vida diferentes, también estuvieron los que optaron por compartir la misma profesión. En la industria del entretenimiento argentino hay varios actores que tienen la misma sangre: algunos replicaron en la pantalla chica las peleas que tenían en casa y otros continuaron con el legado familiar, pero todos siempre se apoyaron incondicionalmente.

Leticia y Griselda Siciliani, Luisna y Darío Lopilato y Johanna y Nicolás Francella, hermanos que comparten la pasión por la actuación (Foto: Archivo / Gerardo Viercovich - LA NACION)

Lusiana y Darío Lopilato

Luisana y Darío Lopilato trabajaron juntos en Casados con hijos y se convirtieron en una de las duplas de hermanos favoritas @luisanalopilato

Mientras su hermana mayor, Daniela, optó por estudiar nutrición, a ellos les picó el bichito de la actuación. Darío comenzó a trabajar en publicidades a los 7 años y a los 15 debutó en televisión, mientras que Luisana ganó popularidad cuando se convirtió en una “chica Cris Morena”, primero con Chiquititas y luego con Rebelde Way y Alma Pirata. En 2005, la popularidad de ambos explotó cuando interpretaron por primera vez a Coqui y Paola Argento en la versión argentina de Casados con hijos, una producción que se convirtió en un fenómeno televisivo y hasta los llevó al teatro. Pero, así como sus personajes en la ficción se llevaban como perro y gato, en la vida real tienen una relación incondicional.

Luisana y Darío Lopilato en Casados con hijos

Dolores y Tomás Fonzi

Tomás y Dolores Fonzi saltaron al estrellato gracias a Verano del '98

Ambos saltaron a la fama gracias a sus personajes de Clara y Benjamín Vázquez en Verano del ‘98 y a partir de ahí no pararon. Mientras Tomás continúa siendo un sólido actor tanto de cine como de televisión y teatro —este 5 de marzo vuelve a las tablas con Una Navidad de mie***—, Dolores empezó a complementar la actuación con la dirección: Belén, su segundo largometraje acaba de ganar como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026. Los hermanos tienen una entrañable relación y se apoyan mutuamente en todos sus proyectos.

Griselda y Leticia Siciliani

Griselda Siciliani inspiró a Leticia a incursionar en el mundo de la actuación GViercovich

Las une el apellido, la actuación y el sentido del humor. “Desde muy chica mi hermana Griselda me llevó a ver mil obras de teatro, entonces cuando estaba en séptimo grado tenía ganas de empezar alguna actividad y se me ocurrió hacer comedia musical”, le dijo Leticia a LA NACION en 2019 sobre cómo su hermana mayor la inspiró a elegir la actuación como una forma de vida. Aunque es normal viéndolas juntas y apoyándose tanto en lo profesional como en lo personal, hasta el momento no hicieron ningún proyecto en conjunto. Sin embargo, los fanáticos no pierden las esperanzas de verlas discutir, como hermanas, en la ficción.

Nicolás y Yoyi Francella

Yoyi y Nicolás Fracella siguieron los pasos de su padre, Guillermo Francella Gerardo Viercovich - LA NACION

Muchas veces los hijos deciden seguir el mismo camino profesional que sus padres. El haber tenido la posibilidad de conocer de cerca el backstage de la profesión desde una temprana edad les permitió evaluar si su futuro podría estar en ese lugar y, en el caso de Nicolás y Johanna “Yoyi” Fracella, consideraron que sí. Los dos hijos de Guillermo Fracella continuaron con la herencia familiar y se dedicaron a la actuación. Mientras él acaba de finalizar en España el rodaje de la película El nombre de otro con Mario Casas y Blanca Suárez, ella desde hace un tiempo está abocada a las redes sociales y al streaming, como coconductora de Antes que nadie (Luzu TV).

Gastón, Nicolás y Anita Pauls

Gastón, Ana y Nicolás Pauls, una familia de actores (Foto: Instagram @anitapauls)

En la familia Pauls siempre se respiró arte. Axel Pauls, renombrado actor y productor de cine fallecido en 2009, les heredó a sus hijos la pasión por las cámaras y los escenarios. Mientras Cristian y Alan, de su relación con Pina Benedetto, ganaron terreno en la dirección y escritura, Gastón y Nicolás Pauls, de su matrimonio con Marina Guerrero, se consolidaron como actores, seguidos por Ana, la menor del clan, fruto de su tercer matrimonio con la actriz Mirtha Busnelli. Pero no son solo ellos los que mantienen vivo el legado familiar, puesto que Muna, la hija mayor de Gastón y Agustina Cherri, se abre paso en el ambiente como modelo y cantante, y Nilo se lució en la primera temporada de Margarita.