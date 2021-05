Hernán Piquín se emocionó al escuchar un mensaje de su novio, el bailarín de flamenco Agustín Barajas

Hernán Piquín se emocionó hasta las lágrimas cuando le mostraron un video con un tierno mensaje de su pareja, el bailaor flamenco Agustín Barajas. “Se te echa de menos. Con él todos los días son diferentes. Cuando nos conocimos, no sabía quién eras y hoy eres la persona con quien comparto millones de cosas. Te espero en casa, en Granada”, dijo Barajas. Y, claro, el flamante jurado de “La Academia” se conmovió inmediatamente y explicó que hace dos meses que no se ven y que también lo extraña.

“Hace dos años que estamos juntos. Agustín es bailaor de flamenco y coincidimos en una gira y nos enamoramos. Fue amor a primera vista”, contó en Hay que ver, en elnueve. “Hace dos meses que no nos vemos, desde que vine a Buenos Aires para ser jurado en ShowMatch. ¡Qué Agustín venga ya!”, pidió riendo.

Más allá de la broma, el bailarín reveló que habló con Federico Hoppe, uno de los productores del programa, para ofrecerle la participación de Barajas. “Agustín está trabajando en un programa de televisión y creo que termina en julio, así que va a venir a visitarme durante unos meses. Le dije a Hoppe que ‘La Academia’ necesita gente nueva y él es un gran bailarín”, contó.

Y a la hora de definirlo arriba del escenario, expresó, con orgullo: “Es muy versátil, histriónico, carismático; si lo tengo que puntuar en flamenco le pongo un diez”.

En 2019, Piquín era uno de los participantes del “Súper Bailando”, pero abandonó el ciclo. En aquel momento, contó que sentía que con sus devoluciones, algunos de los miembros del BAR le faltaban el respeto. “Ensayamos un montón y adelantamos muchos ritmos, justamente por mis compromisos afuera. No me gusta hacer previas; no la paso bien. Bailo desde los 10 años y me concentro en eso y hacer la previa me saca. Supongo que debo tener la vara muy alta porque soy un bailarín profesional, pero nada les gusta, siempre falta o sobra algo. En breve necesito viajar sí o sí: fui corriendo mis compromisos en España y ahora me tengo que ir tres semanas seguidas. Voy a hacerlo hasta que pueda. Si hay un suplente, voy a dar un paso al costado y ese suplente va a quedar fijo para no estar yendo y viniendo. Una cuestión de respeto”.

Su participación en el concurso, aquel año, no fue tan fructífera como lo había sido años anteriores. En julio, él y su compañera Macarena Rinaldi se ausentaron en una noche de sentencia y pasaron directamente al voto telefónico. Estaban en España, donde el bailarín debía realizar una serie de shows que había programado con anterioridad.

Pero, más allá de su disconformidad con la producción del “Súper Bailando”, hubo un hecho clave, ocurrido en noviembre de 2018, que hizo que Piquín decidiera instalarse en España medio año después. “Yo había salido del ‘Bailando’y como en casa no tenía nada para comer, paré a comer algo y llegué a mi casa. Me abre la puerta de acceso al barrio una persona que estaba con chaleco de policía. Yo pensé: ‘¡Qué raro! No lo conozco a este guardia, nunca lo vi. Pero como tenía chaleco de policía, dije: ‘Será policía’”, le contó a Mirtha Legrand.

Y continuó: “Entonces, entro muy despacio con el coche, porque la situación me pareció extraña. Para llegar a casa tengo que hacer 300 metros, y cuando estoy yendo veo a tres personas agazapadas cruzando en la oscuridad de la calle. Di vuelta el coche, y cuando los veo venir hacia mí corriendo, apuntándome con las linternas en la cara como para cegarme, aceleré. Bajo el vidrio y empiezo a gritar que hay ladrones en el barrio. Entonces, se empezaron a despertar todos los vecinos e hicieron sonar las alarmas de sus casas”.

“Una vecina se asoma y le digo que se meta adentro y llame a la policía, y en ese momento fue el primer disparo, que entra al auto, pasa por el baúl y pega en el asiento en el que yo viajaba. Pegó justo en un el único hierro que cruza el asiento. Pego ahí y cayó la bala”, explicó. “Después, fueron 13 tiros más que entraron a la casa, porque yo frené a mitad de cuadra y, cuando me empiezan a disparar, doblo. Y cuando doblo, los disparos llegan a las casas”, continuó. Ese hecho, ocurrido en un barrio privado de la zona de Pilar, fue determinante para él a la hora de decidir instalarse en España.

En aquel país vivió hasta este año, cuando fue convocado para formar parte del jurado de “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch en el que un grupo de personalidades deben mostrar su destreza en distintas disciplinas artísticas.

LA NACION