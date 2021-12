La Academia. El ácido comentario de Hernán Piquín a los finalistas: “Vuelvan cuando sean bailarines profesionales”

A cuatro días del final de La Academia, los nervios están a la orden del día. Se acabaron los buenos modos, el compañerismo y los guiños de simpatía: solo una pareja va a alzar el viernes la copa, así que todas están con el cuchillo entre los dientes.

El programa del martes fue donde se decidió quiénes serán los cuatro equipos finalistas que se enfrentarán en duelos cruzados para dirimir al gran triunfador. Con puntaje perfecto, Noelia Marzol era la única que estaba relajada, su excelente homenaje a James Bond en el ritmo “Música de películas” le dio el pase directo a la instancia siguiente. La expresión de sus compañeros marcó un llamativo contraste con su cara de alegría.

Agustín “Cachete” Sierra y Mario Guerci sabían que no había voto secreto que los salvara, y Celeste Muriega y Candela Ruggeri soñaban con un milagro que tampoco sucedió. Sin embargo, con las cartas sobre la mesa, quienes protagonizaron el momento más tenso de la noche fueron Hernán Piquín; su novio, Agustín Barajas; y Ángel de Brito.

Empecinado en sacar de las casillas a su compañero de jurado, y con la “maldad” de un preadolescente en el recreo del colegio, el conductor de Los ángeles de la mañana se empecinó en hacerle el camino complicado a Barajas. Su seguidilla de notas bajas, consiguió que en el conteo final, ni siquiera el 10 de Piquín alcanzara para salvar a su compañero del duelo.

Tinelli calentó el tema con los cruces en redes de ambos jurados durante el día, así que fue cosa de encender la mecha, y dejar que todo explotara. Y explotó. “No se peleen ahora que mañana están todos invitados a LAM”, dijo el conductor con calculada ironía. “Yo por ahí me descompongo mañana”, replicó tajante el bailarín, dando una clara muestra de lo mal que lo estaba pasando.

Música de suspenso, último puntaje a ser develado, y sí: era un 10, que de todos modos no sumó en el conteo final para seguir en carrera directamente. Lo que nadie esperaba, es que el resto de los participantes se alineara con De Brito y, al ver la nota amagaran con irse del estudio. Ahí sí, Piquín perdió la poca compostura que le quedaba y los enfrentó abiertamente: “Chau chicos, hasta luego, vuelvan cuando sean bailarines profesionales. A ustedes también les puse 10 cuando se lo merecieron. Ahora si se quieren ir, que se vayan”.

Todos a sus lugares, y como frutilla del postre, tomó el micrófono Agustín Barajas: “¿Puedo decir algo? Yo aplaudo a Hernán, no porque me merezca un 10, sino porque lo hizo a sabiendas de que él (De Brito) me había puesto un 2, y me parece un gesto muy equitativo. En su programa avisó que me iba a poner un puntaje más bajo de lo que me mereciera porque sabía que Hernán lo iba a subir. Entonces, si va previniendo eso no está pendiente de la actuación que está viendo sino del puntaje que está poniendo Hernán”. Fue tan contundente en su descargo, que dejó a De Brito sin capacidad de reacción.

El siguiente en quedar en la mira, pero esta vez del conductor, fue el cronista de LAM, Santiago Riva Roy. Tinelli lo encaró directamente: “Le pido que no se ría, usted se pone colorado, lo toma como algo gracioso pero no es gracioso. Después usted se hace el filoso con las preguntas”. Nada que objetar.

Pasado el mal momento, llegó el duelo y tanto Celeste Muriega como Cande Ruggeri corrieron abrazados al ser salvados por el jurado. Más de tres millones de mensajes sellaron la suerte de Agustín Barajas (el mejor de todos los que pasaron esa noche por la pista) y de Mario Guerci que se quedaron en el umbral y con las ganas. Cachete Sierra, favorito para ganar, fue el último de los elegidos para pasar de ronda. La cara de pocos amigos de Hernán Piquín lo dijo todo, y fue el corolario de la noche.

Antes de cerrar una noche picante, el conductor de ShowMatch anunció cómo serán los enfrentamientos que se vienen: el miércoles se enfrentarán Noelia Marzol y Celeste Muriega, y el jueves Cachete Sierra y Cande Ruggeri. Una distribución tan equitativa como esperada para que la llave final combine esfuerzo, carisma y virtuosismo. Y de esta manera, que La Academia pueda cerrar un año de vaivenes y que, de seguir con este nivel, promete un final al que no le va a faltar ningún tipo de condimento.