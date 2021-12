Rating: Marcelo Tinelli dio la señal de largada de la última semana de su año más duro, ¿cómo le fue a ShowMatch?

El comienzo de la semana ofreció un estreno y jugosos contenidos, en una jornada donde frente a cámaras sucedió de todo. El liderazgo fue para MasterChef Celebrity , reality que va complejizando sus desafíos a medida que avanza la competencia. Ayer, este certamen de cocina, conducido por Santiago del Moro, promedió 16,4 puntos y tocó un techo de 18,2 puntos.

En eltrece, el mejor número lo alcanzó Los 8 escalones del millón con un promedio de 10,2 puntos y un pico de 11,8 puntos , un mérito no menor teniendo en cuenta que el formato de juegos conducido por Guido Kaczka se enfrenta a dos pesos pesados: Telefe Noticias y Masterchef Celebrity. También en eltrece, la ficción de Polka La 1-5/18 llegó a los 9,8 puntos.

Con buen rating, Guido Kaczka conduce Bienvenidos a bordo y Los 8 escalones por la pantalla de eltrece captura de video

Marcelo Tinelli inició la última semana de la temporada más dura de ShowMatch (eltrece), en la que soportó cambios de horario, reducción de la duración del programa y la competencia de los tanques de Telefe como MasterChef Celebrity, Bake off y La voz argentina. Ayer, “La Academia”, eje de ShowMatch, midió 7,7 puntos de promedio y alcanzó un máximo de 8,4 puntos, sin mayores cambios con respecto a los números que viene haciendo el formato en las últimas semanas. Cuando Tinelli se enfrenta a Por el mundo (Telefe) le toca perder, a diferencia de lo que sucede cuando compite, en su tramo final, con el late night show No es tan tarde (Telefe), donde sus números son superiores a los de Telefe. Ayer, el ciclo de viajes conducido por Marley promedió 11,7 puntos, mientras que el formato animado por Germán Paoloski llegó a los 6,7 puntos.

Germán Paoloski conduce No es tan tarde, el light night show de la medianoche de Telefe Gentileza Telefé

Este lunes, eltrece reemplazó a El gran premio de la cocina con el estreno de ¡Hogar, dulce hogar! , el certamen sobre habilidades manuales y domésticas que produce Marcelo Tinelli y conduce Eugenia Tobal. El estreno del formato promedió 4,8 puntos y llegó a un techo de 5,1 puntos, generados en el inicio ante la expectativa de la audiencia por el debut. Estos números superan, aunque no por demasiado margen, a los que hacía hasta el viernes la competencia de cocina animada por Carina Zampini, que cerró su paso por la pantalla con un promedio de 4 puntos, aunque venía cosechando números por debajo de los 3 puntos. En el transcurso de la semana se verá en qué promedio se estabiliza el flamante ciclo de eltrece.

Otro de los momentos salientes del lunes se dio por la mañana cuando el periodista Antonio Laje se refirió a las acusaciones de maltrato de parte de excompañeras del noticiero que conduce por América. El tema movió levemente los números de Buenos días, América, que consiguió solo 1,2 puntos de promedio. Ayer, desde las 8.23 y durante once minutos, Laje hizo su descargo. En ese momento, el rating ascendía y llegaba a los 2,1 puntos . Desde las 9, Buenos días, América Extra promedió mejor: 1,7 puntos y tocó un pico de 2,3 puntos, impulsado por la repercusión inmediata que tomaron las palabras de Laje.

El noticiero más visto del día fue Telefe Noticias (Telefe), con 9,4 puntos de promedio, superando los 8,9 puntos que logró Telenoche (eltrece). A las 13, El noticiero de la gente (Telefe) llegó a los 7,7 puntos, mientras que Noticiero Trece (eltrece) alcanzó los 6,2 puntos. Tele 9 al mediodía (elnueve) llegó a 4,5 y fue el segundo espacio con mejor audiencia de su canal.

En elnueve, Bendita recuperó el liderazgo con 4,6 puntos de promedio y en América lideró Intrusos con 2,7 puntos , una décima más que lo logrado por Los Mammones. En la TV Pública, el mejor número lo obtuvo un flash de TV Pública Noticias con 1,3, insertado en uno de los cortes de Cocineros argentinos que marcó 1 punto de promedio. En Net TV, la mejor audiencia fue para Editando tele con 0,4 décimas, mientras que Pampita online marcó 0,2 de promedio.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le encontraron tono propio al histórico Intrusos

Momentos destacados

Ayer, en vivo, el conductor Marcelo Tinelli adelantó algunos detalles de la esperada resolución de la competencia “La Academia” , cuyos competidores buscan seducir a un jurado que le pone pimienta a cada devolución, generando uno de los atractivos esenciales del formato. El tribunal, integrado por Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Hernán Piquín y Jimena Barón, sabe jugar su juego, con personalidades diferentes que ponen de manifiesto a la hora de puntuar. Este viernes, desde las 22.30, ShowMatch no solo mostrará a las parejas que buscarán llevarse el máximo galardón, sino que contará con las actuaciones de Laurita Fernández , Chano y Flor Vigna. Además, Tinelli anticipó que L-Gante será el sexto jurado invitado que sumará su voto para definir el destino de los finalistas, una decisión que no gozó de la aprobación de los jurados del ciclo.

Los desafíos de MasterChef Celebrity se van sofisticando. Ayer, los participantes fueron divididos en parejas, pero debieron trabajar separados por un muro. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, presionaron sobre las celebridades que buscaron pasar al miércoles de beneficios.

Tini, la cantante pop más exitosa de Argentina, estuvo de visita en No es tan tarde. Ante la consulta del conductor Germán Paoloski, la estrella no dudó en afirmar que existen proyectos concretos para realizar un trabajo conjunto con Lali Espósito, un deseo que el público que sigue a ambas artistas viene manifestando desde hace tiempo. Por ahora, no hay fecha definida para la aventura artística que unirá a las estrellas del mundo adolescente.

Con emoción, y recordando a su madre fallecida hace poco tiempo, Eugenia Tobal abrió el primer programa de ¡Hogar, dulce hogar! Con el marco de dos grandes mesas de taller, el set está dividido en dos sectores diferenciados para ser habitados por los equipos competidores. La actriz, en su rol de conductora, hizo hincapié en el potencial y la importancia de las tareas manuales para mejorar los espacios de la casa.

Jey Mammón cumplió años y decidió celebrarlo en su programa Los Mammones, rodeado de estrellas de la canción. Uno de los momentos más atractivos de la noche fue la interpretación a dúo que el conductor realizó junto a la cantante Sandra Mihanovich.

En su programa Buenos días, América, Antonio Laje utilizó once minutos del noticiero para hacer su descargo frente a las acusaciones de maltrato. Las redes sociales estallaron cuestionando la sinceridad de sus dichos, mientras algunas de las involucradas confirmaron el mal trago que significó trabajar en ese espacio de América.

En Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco presentaron un informe en el que se pudo ver la dramática realidad de dos criaturas que vivían atadas y sin ser alimentadas. Cuando aún repercute la muerte del niño Lucio Dupuy, cuya madre y su pareja están acusadas por el hecho, esta vez, los vecinos de Moreno pudieron denunciar el nuevo caso de violencia. El periodista Martín González ofreció un detallado informe desde el lugar donde vivían los niños maltratados.

Juan Leyrado estuvo en Pampita online, ciclo que se emite por Net TV, donde el actor se refirió a su fallida interpretación en Cyrano de Bergerac, obra que encabezó luego de haber protagonizado la tira televisiva Gasoleros durante dos años.

Los 10 más vistos

1. MasterChef Celebrity (Telefe) 16,4 puntos de rating

2. Por el mundo (Telefe) 11,7 puntos

3. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,2 puntos

4. La 1-5/18 (eltrece) 9,8 puntos

5. Zuleyha - Telefe Noticias (Telefe) 9,4 puntos

6. Telenoche (eltrece) 8,9 puntos

7. Hercai (Telefe) 8,8 puntos

8. El noticiero de la gente – Cortá por Lozano (Telefe) / 100 argentinos dicen – ShowMatch (eltrece) 7,7 puntos

9. Dulce ambición (Telefe) 7,5 puntos

10. Pasapalabra (Telefe) 7,3 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media