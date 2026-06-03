Influencia de Trump. La CBS despidió a un reconocido periodista por criticar que el canal estaba “matando” al ciclo insigna

La tormenta en la que navega CBS News desde el nombramiento en octubre del año pasado de la periodista conservadora Bari Weiss como editora jefa no solo no amaina, sino que se hace cada vez más violenta. El último episodio se ha producido a última hora del martes, con el despido de Scott Pelley, veterano corresponsal del programa 60 Minutes que había cometido el pecado de criticar en público los cambios que la jefa de informativos estaba imprimiendo en el prestigioso programa. Este desplazamiento se enmarca en un fenómeno mucho más amplio: la progresiva toma de poder de los medios tradicionales por parte de empresarios muy cercanos al presidente Donald Trump.

Pelley, con una larguísima trayectoria como presentador y jefe del programa CBS Evening News así como corresponsal en la Casa Blanca, ha sido despedido después de que el lunes trascendiera que en una reunión de personal había acusado a la editora en jefe de “asesinar” al programa que durante décadas ha sido buque insignia de la cadena y al que Weiss, una periodista que había trabajado en The New York Times y que llegó a la cúspide de CBS News con una agenda muy marcada en contra de lo que la derecha llama ideología woke y muy crítica con el partido demócrata, quiere dar la vuelta como a un media.

El principal afectado ha dado su versión de los hechos este miércoles. En un largo post en redes sociales, Pelley acusa a la dirección de CBS News de pedirle que mienta en sus informaciones y de incompetencia. “60 Minutes ha sido el programa número uno en Estados Unidos durante décadas porque nuestra querida audiencia encuentra en nuestras historias integridad, calidad y humanidad”, comienza. Pero las cosas, denuncia el veterano periodista, han cambiado radicalmente con la nueva dirección de informativos: “Me han dicho que incluya falsedades y sesgos en una historia que era políticamente sensible. Se me ha ordenado incluir afirmaciones sin verificar. Hasta ahora he logrado en todos los casos ignorar estas instrucciones”. Pelley denuncia un clima sin ningún control profesional, en el que son los políticos los que eligen a los periodistas que les deben entrevistar. “Esa no es la forma en la que se hacen las cosas aquí”, dice.

Pero el problema no son solo la injerencias. Pelley advierte también de malas prácticas derivadas básicamente de no conocer el medio. “La incompetencia y la falta de profesionalidad de la nueva dirección han causado estragos. En un caso relacionado con una de mis historias, el programa estuvo a tan solo 19 minutos de no salir al aire”, asegura.

Stephen Colbert Scott Kowalchyk - CBS ENTERTAINMENT

Este movimiento llega después de otros del mismo signo, como la cancelación del late night de Stephen Colbert, que el propio Trump celebró en redes sociales sin disimulo, incluso creando un video de inteligencia artificial en el que el propio presidente de Estados Unidos agarraba al veterano showman y lo arrojaba a un contenedor.

Pelley había acusado en la reunión a Nick Bilton, el hombre al que la nueva jefa había elegido para pilotar 60 Minutes, de no tener la cualificación necesaria para su nuevo puesto. Bilton, nombrado responsable del programa la semana pasada, no tenía experiencia previa al frente de un noticiero semanal de televisión. Además, el veterano periodista puso en duda el compromiso de la cadena con el programa. Pocos días después de la reunión fue el propio Bilton, objeto de crítica de los periodistas tradicionales de la cadena, el que se encargó de anunciar a Pelley su despido.

Trump publicó un video hecho con IA donde tira en un contenedor de basura a Stephen Colbert

La venganza llegó pronto. “Tu antipatía hacia el futuro del programa ha quedado muy clara”, escribió Bilton a Pelley, según una nota a la que ha tenido acceso The Wall Street Journal, calificando su comportamiento en la reunión de personal del lunes como una “muestra teatral de hostilidad”.

Bilton también envió una nota al personal de 60 Minutes para informarles de la noticia. “Sé lo mucho que Scott significaba para muchos de ustedes, y no lo digo a la ligera”, escribió. “Intenté en repetidas ocasiones hablar directamente con él durante el fin de semana, y esta tarde traté de encontrar puntos en común”, añadió.

Acuerdo

Todos estos movimientos se producen mientras Paramount, la empresa matriz de CBS, trata de cerrar el acuerdo de adquisición de la compañía rival Warner Brothers, propietaria de CNN. El director ejecutivo de Paramount es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un multimillonario donante del partido republicano y muy cercano a Trump.

Anderson Cooper, veterano corresponsal de 60 Minutes, anunció en febrero su intención de dejar el programa tras la última temporada, que finalizó en mayo. CBS también rescindió los contratos de las corresponsales Sharyn Alfonsi y Cecilia Vega, así como de la productora ejecutiva Tanya Simon la semana pasada, cuando el programa nombró a Bilton como nuevo responsable.