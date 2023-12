escuchar

Si algo caracteriza a la pantalla de América son sus programas magazines en donde pueden entrar todos los temas. La programación del canal que hoy comanda Marcelo Tinelli siempre se destacó por estar cerca de la actualidad, sea cual sea el tema a tratar.

Bendecido con el ritual de Liliana Parodi de comenzar todos los ciclos con la letra i, Informados de Todo debutó en la pantalla chica el lunes 2 de marzo del 2020 a las 11, con la conducción de Guillermo Andino junto a Débora Plager en política y actualidad, Pía Shaw en espectáculos, Mercedes Mendoza en información general y Mauro Federico en policiales.

El programa arrancó como un magazine más de las mañanas, sin saber que pocos días después daría un giro enorme, cuando el 20 de marzo de ese año comenzó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el territorio nacional, anunciado la noche anterior por el presidente Alberto Fernández, producto de la pandemia de coronavirus. De hecho, el 19 de marzo, cuando ya se rumoreaba lo que iba a suceder, el ciclo tuvo su marca más alta de audiencia con 4.3 puntos de rating.

Durante ese año, todo cambió y la televisión no podía quedar al margen. Empezaron a ser parte cotidiana de nuestra vida infectólogos, médicos de diferentes especialidades y todo aquel que pudiera aportar un dato a la confusión generalizada. El profesionalismo de Andino junto a todo su equipo llevó el barco, hasta que a fin de año Pía Shaw abandonó el programa para irse a LAM y el conductor se tomó vacaciones.

Fue allí cuando la dupla conformada por Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak llegó a la conducción del ciclo por los meses de verano . Esperando la vuelta de las vacaciones de Andino, la modelo y el conductor debutaron el 2 de enero de 2021, junto a los periodistas Luis Ventura, Mercedes Mendoza, Mauro Federico y Diego Estévez.

Apuesta fallida

Con un pasado en común en el mundo de las producciones de fotos y las pasarelas, tanto Cabak como Jujuy llegaron a América, luego de llevar adelante varios ciclos o secciones en la pantalla chica. Pero conducir de a dos no es fácil, mucho menos cuando no hay química. Eso fue lo que pasó entre ambos. La falta de onda traspasó la pantalla y uno de sus momentos más álgidos fue el día que un debate se tornó sumamente tenso cuando analizaban la noticia de que Pampita tenía coronavirus. Horacio la criticó por no haberse aislado después de llegar de sus vacaciones en México y Sofía la defendió, hasta que el ida y vuelta se volvió muy personal e incómodo.

En medio de la discusión, el conductor apuntó contra su compañera: “ Yo tengo la sensación de que estás defendiendo lo que te pasó a vos también cuando fuiste a Pinamar y te criticaron ”, dijo a propósito del festejo de cumpleaños que hizo la modelo con varios amigos cuando no estaba permitido juntarse en grupo.

Aquella reunión, en plena pandemia, generó un fuerte malestar entre los trabajadores de América por considerar que ponía en riesgo a sus compañeros de trabajo. La tensión entre ambos fue escalando y ya era indisimulable al aire. Cuando no hay química entre los conductores, eso se nota en pantalla y es lo peor que le puede pasar a un programa de televisión. El ciclo no tuvo buenos números de audiencia, de hecho en verano tuvo sus marcas más bajas, por debajo del punto de rating. Al poco tiempo, ya vuelto de sus vacaciones, Andino junto a Soledad Fandiño se hicieron cargo del horario con un programa llamado Es por ahí, de similares características.

El audio de la discordia

Pero un ciclo que podía haber pasado al olvido de la historia de la televisión, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, cuando meses después de su final, se filtró un audio de Cabak tratando de “zorrita” a su compañera.

“Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá’, y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, contó Cabak en tono de burla.

En ese audio privado que reprodujo Intrusos, el conductor además se refirió de manera despectiva a su compañera de aquel momento. “ Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces . ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

La reacción de Jujuy no se hizo esperar y la participante de ese entonces de la Academia de ShowMatch blanqueó que la pasó muy mal en ese programa junto a él: “ Habla de un nivel de agresividad. No está nada bueno ” y aclaró que mala relación entre ambos “era algo constante” que la llevó a hacer terapia.

Tiempo después, en la mesa de Mirtha Legrand, la modelo dio más detalles de lo que vivió en Informados de Todo. “Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando. Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía. Había un doble discurso: de repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme. Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y esta fue la primera vez que la pasé mal”, señaló.

Enfrentamiento renovado

Este escándalo se reflotó en las últimas semanas, cuando Cabak, invitado al programa PH: Podemos Hablar, aseguró que se lo canceló de manera injusta por acusaciones de maltrato a su compañera en 2021.

“Hay algo muy puntual que pasó: en plena pandemia, cuando estábamos totalmente aislados y yo hacía tres programas de televisión, lo hacíamos con mucha prevención porque ni siquiera había vacunas. Mi hijo se estaba por ir de viaje, mis padres tienen más de 80 años, y en todas esas situaciones un día empiezan a mostrar el festejo de cumpleaños de Jujuy para 30 personas en una playa”, comenzó a contar Cabak en el “Punto de Encuentro”.

“Hubo una gran reacción del equipo de técnica, diciendo ‘no nos podés arriesgar de esta manera’, y yo, lo único que le dije, frente a un productor ejecutivo, fue: ‘Jujuy, vos tenés que ser responsable. Si querés hacer una fiesta, contanos’. Eso generó que sea acusado de misógino, maltratador, violento ... “, agregó el conductor.

Frente a estas declaraciones, Jiménez mostró en sus historias de Instagram la captura de un chat que tuvo por aquel entonces, en el que su compañero lamentaba el hecho de que ella se hubiera sentido incómoda trabajando juntos. Luego de eso, Jujuy escribió: “ Me da vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y los delirios que dice esta persona. Indefendible lo de este señor ”.