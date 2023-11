escuchar

Horacio Cabak reflotó un tema del pasado que lo marcó en su trayectoria frente a los medios y su vínculo laboral. En su visita a PH, Podemos Hablar (Telefe), el conductor recordó las acusaciones que Sofía “Jujuy” Jiménez lanzó contra él en 2021, cuando ambos llevaron adelante el ciclo de verano Informados de todo (América). Sin filtro, deslizó cómo cambió su rutina y qué dejó de hacer en cuanto a las mujeres y el entorno laboral.

El conflicto entre Jujuy Jiménez y Cabak nació tras el programa que ambos presentaron dos años atrás. Según contó por ese entonces la modelo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), su compañero la “maltrataba delante de todos” y describió: “Yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”.

Sin embargo, los coletazos de aquella situación confusa en la que el tradicional conductor de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) desmintió en su momento, aún repercutieron este año tras la sección del frente a frente que Andy Kusnetzoff le propone a sus invitados.

Otra de las invitadas el sábado en PH, Josefina “la China” Ansa, le preguntó a Cabak sobre su enfrentamiento con Jiménez: “Después de la situación de público conocimiento, quiero saber si en algún momento tuviste miedo a ser cancelado, a la condena social…”. Cabak contestó de manera contundente: “Sí, me cancelaron”.

“Me cancelaron injustamente, porque yo soy una persona que hace 30 años que laburo en este medio y hubo gente que trabajó conmigo circunstancialmente y me acusó injustamente”, continuó hasta que Andy interrumpió: “¿Por qué decís que te cancelaron?”. En ese instante, Horacio replicó: “Porque me acusaron de misógino, de maltratador”.

Tras ello, Cabak contó su nueva forma de construir y preservar un vínculo con las mujeres en diferentes espacios, incluso en el ámbito laboral. “Hace muchos años, que por cuestiones mías no hablo con compañeras de trabajo a solas. Yo quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos trabajar a solas con una persona, se transforma en ‘él me dijo yo le dije’ o ‘él me levantó el tono’. Entonces, yo quiero evitar siempre todo eso”, comentó.

Horacio Cabak lamentó que tras la mala interpretación de sus dichos lo cancelaron de los medios (Fuente: Telefe/Captura de video)

En tanto, sostuvo: “Y aparte con toda esta política de cancelación con el ‘me dijo, me rozó’. Entonces, yo no estoy nunca a solas con alguna compañera de trabajo. Hace mucho tiempo. Es una decisión mía, personal”.

Por su parte, Micaela Viciconte, una de las invitadas a PH, opinó: “No pienso que todas las mujeres seamos iguales. A veces nos meten en una bolsa, por una situación (...) Pero está eso del feminismo o de la malinterpretación o del querer dañar que es lo que vos decís, de que se titula de algo a veces… “.

Luego del balance que el resto de los invitados hicieron en cuanto a la pregunta de la China Ansa, Horacio insistió: “Hay otra decisión que tomé, que, cada vez que yo tengo que hacer algún comentario o alguna observación, porque yo me involucro en los programas… Y esa observación que tiene que ver con el trabajo de mis compañeros y así será para bien o para hacer alguna corrección, no lo hablo con ellos. Todo lo hablo con la producción. Yo no soy nadie para decirle a un panelista que no me gusta lo que hace. Yo lo converso con el productor. Nunca te voy a tratar de corregir algo, sí voy a tratar de ayudarte, como lo intenté con esta compañera”.

Hacia el final, reflexionó: “Esto es una lástima, porque vos terminás guardándote cosas que a esa otra persona le podrían servir, por una cuestión de experiencia. Porque una cosa es, yo intentar de ayudarte a que vos hagas bien tu trabajo, porque tengo más oficio que vos y siento que lo podés hacer de una mejor forma, porque te va a servir, a que vos sientas que yo te quiero explicar algo porque yo la tengo más clara que vos”.

“Hubo una seguidilla de cosas que considero que [Jujuy] fue muy injusta conmigo y el medio fue muy injusto conmigo. Yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir ‘este tipo nunca tuvo un problema con nadie’”, concluyó.