Jorge Rial reveló cuál fue su peor momento al frente de Intrusos

Durante la última semana de 2019 los integrantes de Intrusos decidieron hacer un balance de su paso por el ciclo que incluyó los temas más importantes que les tocó cubrir y los mejores y peores momentos del programa. En ese contexto, Jorge Rial se vio obligado a confesar cuál fue su peor experiencia al aire.

En medio de una especie de juego en el que cada uno de los panelistas hacía una pregunta, le llegó el turno a Ángeles Balbiani. "En 20 años pasan muchas cosas. En tu vida personal, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que afrontar y venir a hacer el programa al mismo tiempo? Que hayas dicho '¿cómo hago el programa hoy?'", quiso saber la periodista.

La respuesta de Rial no se hizo esperar. Casi sin pensarlo, explicó: "Lo de mi hija. Lo de mi hija el año pasado fue lo peor". Ante la mirada atenta de sus colaboradores, el conductor decidió explayarse sobre el tema. "Después, hubo otras cosas, pero no fueron tan importantes. Eso sí fue lo peor, porque es mi hija; entonces, ¿cómo hacés para zafar, despegar y para dividir?", se preguntó.

De esta manera, Rial se refirió al mediático distanciamiento que mantuvo con Morena, una de sus hijas. A mediados de 2018, lo que en un principio se veía como una discusión pasajera entre padre e hija, fue elevando el tono cada día más, hasta que finalmente la joven decidió judicializar la pelea, presentando una denuncia para reclamarle una cuota alimentaria.

Además de los ribetes judiciales, las alternativas del distanciamiento ocuparon casi diariamente un espacio en los programas de chimentos. Además, a través de sus historias de Instagram, las jove aludió a la falta de afecto que ha venido primando en su relación con el conductor, y en su hastío respecto a los noviazgos que su papá mantuvo con Agustina Kämpfer y su actual pareja, Romina Pereiro, a quienes describió como mujeres interesadas en el dinero y no en fomentar la unión familiar con ella y su hermana Rocío. Mientras Morena hacía sus descargos diarios en la red social, Rial intentó mantenerse al margen de los mismos.

Las aguas recién parecieron calmarse cuando Morena anunció oficialmente que estaba embarazada. Sin embargo, cuando el pequeño Francesco tenía apenas tres meses, Morena volvía a ser noticia al presentar una denuncia por violencia de género contra su actual pareja, Facundo Ambrosini. El mismo día que se conoció la noticia, el mismo Rial se vio obligado a hablar sobre el tema, luego de que, en Confrontados, el ciclo que antecede a Intrusos, su hija saliera en vivo contando lo sucedido.

"Mi hija no la está pasando bien. Trato de no hablar del tema por respeto a ella y a las otras víctimas de violencia de género. Soy padre, además de comunicador. No es lindo ver esa imagen... Sobre todo un minuto antes de salir al aire", aseguraba Rial ese mismo día al arrancar su programa .

Más allá de esos malos momentos, el conductor aseguró que hubo otros que, a lo largo de los años, quedaron también en su memoria: "Después he venido con quilombos graves y todo, pero no influyeron. Hubo momentos tensos al aire, fuera del aire, nos hemos peleado. Ha pasado todo en este programa", afirmó.