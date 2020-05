Juana Viale elogió el baile sensual de Lali Espósito

Desde su casa, Lali conversó con Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand Crédito: Instagram

La "mesaza" de Almorzando con Mirtha Legrand de este domingo contó con Favio Posca, Diego Pérez, la historiadora Camila Perochena y el médico especialista en fobias Gustavo Bustamante como comensales. Pero no fueron los únicos que participaron del clásico ciclo televisivo, conducido en cuarentena por Juana Viale . En un pasaje la anfitriona hizo un alto en el almuerzo para charlar con Lali Espósito , quien desde su casa habló de su nueva canción, "Lo que tengo yo" y de otros temas.

"No me puedo quejar, estoy cómoda. Sabemos que hay gente que la está pasando mal. Siento que vamos por el día 1300 de cuarentena, pero estamos aprendiendo cómo sobrellevarlo", dijo en el comienzo de la charla Lali. Enseguida Juana Viale quiso saber sobre "la nueva habilidad" de Lali: los videos que sube a Tik Tok y que son furor en la red social de moda. "Me adentré en la cuarentena en ese mundo. Esto de estar medio al pedo ayudó a la cuestión. Es realmente divertido y hay una ola de material diverso. Puedo hacer a tu abuela, a la Chiqui, puedo hacer un challenge de una coreografía de Japón. Es un mundo bastante divertido. No esperé este éxito, evidentemente me tengo que dedicar al Tik Tok. Todo lo que hice antes en la vida fue al pedo", contó Lali con mucho humor.

Mientras hablaba de su nueva canción y del video que se registró en cuarentena, del que participan bailarines profesionales y amateurs de distintas partes del mundo, Juana Viale sorprendió a la cantante y actriz con un comentario inesperado: "¡Cómo movés el toto!!, exclamó Juanita y enseguida agregó: "a mí no me sale". Con ese humor espontáneo que es su marca registrada, Lali respondió, rápida de reflejos: "En mi crianza en Parque Patricios perrear era fundamental. Es algo que se aprende de chico", cerró entre risas.

La nueva versión de "Color esperanza" y los proyectos de Lali fueron algunos de los temas con los que la amena charla continuó. Pero Juanita insitió con el "perreo", el estilo de baile que popularizó el reggaetón y que Lali domina muy bien. "No es fácil, tenés que mover los cachetes", le explicó a sus invitados. "Voy a practicar", le prometió la conductora antes del saludo final. La cantante le devolvió el guiño: "No voy a parar hasta que te salga".

Ya sin Lali en línea, la nieta de Mirtha Legrand contó que ve los videos de Lali con su hija Ámbar y que practica el "perreo" en una escalera, poniendo un pie un escalón más arriba del otro. "¡No puede ser que no me salga!", redondeó.