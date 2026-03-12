El palito de Lali Espósito a Manuel Adorni: “Nos estamos deslomando”

En medio del escándalo que se desató por el viaje que realizó Manuel Adorni junto a su esposa en el avión presidencial para cerrar la “Argentina Week” en Nueva York, Lali Espósito se sumó, a su modo, a la ola de críticas y apuntó contra el Jefe de Gabinete de Ministros.

Todo comenzó cuando en los últimos días, el vocero presidencial intentó justificar en una entrevista en A24 el hecho de que su esposa viajara con él en el avión presidencial. La frase que usó rápidamente se viralizó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.

Manuel Adorni junto a Bettina Angeletti, su esposa Instagram Bettina Angeletti

Ante esto, una vez más, la intérprete de “Disciplina” se expresó en contra del gobierno de turno y, ante los dichos del funcionario, recurrió a su perfil de X para publicar el emoji de un payaso. Luego, cuando un usuario subió el video de Maradona haciendo gestos de complicidad con la frase “nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River”, la artista aprovechó para redoblar la apuesta.

Tras los dichos de Adorni, Lali publicó el emoji de un payaso (Foto: Captura X/@lalioficial)

En ese sentido, respondió con la siguiente frase: “Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!”. Así, entre la ironía y el anuncio, Lali volvió a marcar su postura política.

Lali Espósito y el "palito" para Adorni (Foto: Captura Instagram/@lalioficial)

“Jajajaj te amo nunca dejes de hacerme reír. Cuantos ovarios querida”; “JAJAJAJ el verdadero deslomando estaremos esperando con mucha ansiedad”; “Yo deslomándome para pagar ese campo delantero amor te amo” y “Lali... deslomate un poquito más y saca otra fecha porfa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Algunos de los comentarios que recibió Lali Espósito (Foto: Captura X)

Cabe recordar que el conflicto arrancó en las PASO de 2023, cuando Lali tuiteó “qué peligroso. Qué triste” tras el triunfo de Javier Milei. El entonces candidato le restó importancia al decir que “no sabía quién era” la artista y que él escuchaba a los Rolling Stones.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

La pelea escaló fuerte a principios de 2024, cuando ya como Presidente, Milei la apodó “Lali Depósito”, y la acusó de cobrar sumas millonarias de municipios y provincias por sus shows. Lali le respondió con una carta abierta con la que defendió su trayectoria y la autogestión de su carrera. El último capítulo de este cruce fue el lanzamiento de su canción “Fanático”, llena de indirectas hacia el mandatario.