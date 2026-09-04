Julia Louis-Dreyfus habló sobre las “muchísimas” tensiones que hubo en el set de Seinfeld: “Éramos como niños”

Seinfeld empezó a emitirse el 5 de julio de 1989. La sitcom que cuenta las peripecias neoyorquinas del cómico Jerry Seinfeld —creador de la serie junto a Larry David— y sus excéntricos amigos, Elaine, Constanza y Kramer, batió todos los récords de audiencia y se convirtió en un fenómeno televisivo que se prolongó durante nueve temporadas y 180 episodios, hasta su final el 14 de mayo de 1998. Nueve años de rodaje continuo dan para muchas batallitas, tanto buenas como malas, y este martes 1 de septiembre, Julia Louis-Dreyfus, quien dio vida a la divertida Elaine en la ficción, ha desvelado algunas durante su intervención en el podcast Friends Keep Secrets. “¿Hubo alguna vez una fricción?”, le pregunta en un momento Kristin Batalucco, una de las conductoras del podcast junto a su marido, el rapero Lil Dicky, y el productor Benny Blanco —marido de Selena Gomez—. “Por supuesto. Sí. Muchísimas”, confirma la actriz neoyorquina, de 65 años.

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Louis-Dreyfus dio vida a la única mujer de una pandilla formada por el propio Seinfeld y los actores Jason Alexander y Michael Richards. Su interpretación le valió el Globo de Oro a mejor actriz secundaria en 1994 y el Emmy a mejor actriz de reparto en 1996. “Quiero decir... es difícil hacer algo realmente bien, requiere mucho trabajo y vas a tener roces”, justifica su respuesta en la entrevista. “A veces había discusiones”, confirma, pero también añade que el ambiente en el set, en general, era colaborativo. “Éramos como niños. Teníamos nuestra propia idea y los guionistas tenían la suya sobre lo que querían hacer, algo que no era lo habitual en la televisión estructurada de la época. Así que creo que por eso había una sensación de libertad. Nos divertimos mucho haciéndola”, asegura.

La última temporada de la serie de la NBC tuvo una audiencia media de 38 millones de espectadores, alcanzando los 76 millones en el episodio final. “Con los primeros cuatro episodios que encargaron, pensé: ‘Vaya, esto es muy poco habitual’, y luego pensé: ‘La cadena es demasiado estúpida. Nunca lo renovarán’. Los shows de entonces eran premisa, premisa, chiste. Esto era distinto, más raro. Era algo muy específico y peculiar; ahora, en retrospectiva, quizás no parezca tan raro”, recuerda la intérprete que ahora da vida a la villana Valentina Allegra de Fontaine en el Universo Marvel.

Julia Louis-Dreyfus: “Éramos como niños. Teníamos nuestra propia idea y los guionistas tenían la suya sobre lo que querían hacer, algo que no era lo habitual en la televisión estructurada de la época"

Entre proyectos y una noticia “aterradora”

Louis-Dreyfus confiesa que le sorprendió el gran impacto de Seinfeld —“fue el mayor espectáculo de los Estados Unidos cuando terminó”, señala Lil Dicky— y toda la atención que recibieron sus personajes, algo que todavía sigue presente hoy en día a través de reposiciones o de las nueve temporadas completas que ofrece Netflix. ”Es raro, ¿verdad?”, plantea sobre la vigencia que todavía mantiene la serie en el imaginario colectivo.

Después de este gran éxito que le dio la fama, la actriz protagonizó Veep, otra comedia con la que cosechó muchísimos premios, incluidos seis Emmys consecutivos como mejor actriz principal en una serie de comedia entre 2012 y 2017. En esta serie de siete temporadas, Louis-Dreyfus interpreta a Selina, una exsenadora de los Estados Unidos que acepta el cargo de vicepresidenta solo para descubrir que el puesto no tiene el poder ni la relevancia que imaginaba.

El 29 de septiembre de 2017, la actriz reveló a través de Twitter que había sido diagnosticada con cáncer de mama, lo que le obligó a detener el rodaje de Veep. “Fue aterrador”, confiesa en Friends Keep Secrets. En octubre, después de una doble mastectomía, anunció que estaba libre de la enfermedad. “Mirás tu propia vida desde una lente distinta. El foco tiene que estar en lo que importa, no en angustiarse por tonterías”, afirma ahora.