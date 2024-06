En medio de las críticas por maquillarse después de dar a luz, Nicole Neumann publicó una foto “al natural”

Escuchar

“¡Bienvenido Cruz! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón, ¡Y hoy ya estás en nuestros brazos! Te amamos, papá, mamá y tus hermanas”. Con esas palabras, Nicole Neumann anunció públicamente la llega de su hijo, fruto de su relación con su marido, Manu Urcera. El bebé nació el 18 de junio por cesárea. De esta manera, la modelo se convirtió en madre por cuarta vez, puesto que de su relación con Fabián Cubero tiene a Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (9).

La rubia compartió con sus seguidores las primeras imágenes de Cruz -aunque sin mostrar el rostro- y cómo son los días en casa con un bebé recién nacido. Sin embargo, no pudo escaparle a la polémica. Publicó un video en Instagram donde se pudo ver como la maquillaban y arreglaban en la habitación de la clínica antes de recibir el alta. Esto generó una catarata de críticas e, incluso, hizo un descargo. Ahora, con la polémica aún en el aire, la modelo subió una foto donde se mostró como una “mujer real”.

Nicole compartió una foto sin maquillaje, con faja posparto y su hijo en brazos (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En medio de las críticas que recibió por “maquillarse” para salir del sanatorio después del nacimiento de su bebé, Nicole publicó una foto recostada en un sillón del living de su casa y con su niño en brazos. “Faja posparto ‘¡mujer real!’”, comentó junto al emoji de una carita llorando de risa. En la imagen, se la pudo ver a cara lavada y vestida con una remera blanca, unos pantalones estampados y, por debajo, la pieza que utilizan las mujeres después de dar a luz.

Asimismo, Neumann publicó otra foto sin maquillaje en el rostro que se tomó mientras su bebé dormía. “Las mejores siestas del mundo. Y mi cara de ‘duermo poco’ pero con un placer infinito”, comentó.

La modelo publicó fotos a cara lavada tras el nacimiento de su bebé (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Una de las fotos que compartió Nicole Neumann (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Y si algo quedó demostrado es que la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) no tiene problema de enfrentar a quienes la atacan. En línea con el revuelo que se generó porque se arregló para irse de la clínica con su bebé, escribió en otra storie: “Me puedo maquillar... y también me chorrea leche”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una selfie, la cual se tomó mientras amamantaba a su bebé.

Mica Viciconte opinó sobre el video de Nicole Neumann maquillándose en la clínica tras dar a luz a su hijo

Nicole recibió muchas críticas por haberse maquillado en la clínica tras dar a luz a Cruz. Una de las que justamente opinó sobre esto fue Micaela Viciconte, pareja de su exmarido, Fabián Cubero. La influencer no se guardó nada y recordó que tras el nacimiento de su hijo Luca, ella salió “como una bolsa de papá”. “La verdad no estaba pensando en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. ¡Que me importa lo que digan! Si salgo como una bolsa de papa... No soy una persona que tampoco se arregla mucho; soy mucho más relajada. Incluso para el bebé. Yo por seis meses no me puse perfume. La gente decía ‘Che...’ pero bueno, no somos todos iguales”, sostuvo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

“En ese momento a mí no me importó y, de verdad, ¡qué me importa lo digan! Si salgo con ojeras, ¡qué me importa! Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, estaba dolorida y lo que menos quería era que venga alguien al sanatorio a retocarme. Soy diferente en ese sentido”, sentenció Mica Viciconte.

LA NACION