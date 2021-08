La Academia: Barby Silenzi y un sincericidio que disgustó al Polaco

Mientras el ritmo de cumbia avanza en ShowMatch, durante la noche del viernes hicieron su presentación dos emblemas de ese mundo, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, y su pareja, Barby Silenzi. Ellos ejecutaron un baile que entusiasmó a los especialistas, aunque lo que terminó por robarse la atención de la noche, fue un divertido comentario que hizo la bailarina.

Luego de saludar a Marcelo Tinelli, El Polaco se mostró muy contento con poder bailar cumbia, y confesó: “Hace 17 años que vivo de esto, y hoy es un honor”. Y recordando sus primeros pasos en ese mundo, Silenzi sorprendió cuando reveló qué le dijo a una amiga, cuando le preguntó por él luego de verlo por primera vez: “¡Es horrible! Es flaco, es horrible ese pibe”. Sin perder la rapidez que lo caracteriza, El Polaco retrucó: “Yo a ella no la registré tampoco”.

Luego de un número en el que ambos se desplazaron por toda la pista, llegó el momento de la devolución. El primero en tomar la palabra fue Ángel de Brito, quien consideró que el Polaco “empezó bien, pero después se fue volviendo más desprolijo. Arrancó con actitud, por la mitad se desarmó, y el final estuvo impreciso” (5). En segundo lugar, Carolina “Pampita” Ardohain felicitó a Barby y detalló: “Volvió a ser la que todos conocimos, segura y canchera. Volvió recargada. Y El Polaco, a veces hay que ensayar un poquito más. De todas maneras, me gustó” (voto secreto).

Más adelante Guillermina Valdés los felicitó, y explicó: “Siento que honraron la cumbia, pero quedó un poquito tibio para mi gusto. Vos Polaco sos un gran referente, y al final se fue cayendo un toque. Pero me encantan que estén juntos acá en la pista” (6). Jimena Barón se mostró más entusiasmada, y exclamó: “Estaban en su salsa. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Pola te veo despreocupado, este ritmo siento que te quedó muy bien, y fue muy exigente la coreografía para ser una cumbia” (8).

En el cierre, Hernán Piquín coincidió con la mirada de Barón, y concluyó: “A mí también me gustó. Me gustó que bailaron por toda la pista, y los trucos fueron muy difíciles. Muy bien chicos” (7).

