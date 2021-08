La Academia: Cachete Sierra y su novia encendieron el estudio con su baile en el caño y se llevaron el puntaje más alto de todo el concurso

Esta semana llegó a “La Academia” un clásico de ShowMatch: el baile en el caño. Y si bien fue largamente anunciado, en su primera noche no terminó de convencer a los miembros de jurado. Es que, a pesar de los buenos puntajes que se llevaron tanto Flor Vigna como Cande Ruggeri, desde el estrado les señalaron que faltó fuego. Este martes, los encargados de abrir la pista fueron Agustín “Cachete” Sierra y su flamante novia, Fiorella Giménez.

Tras ver la propuesta del equipo en el doble caño, que terminó con el actor con una lesión en su brazo derecho, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “Sorprenden gala a gala y son muy efectivos. Además, reparten muy bien el lucimiento. Fio es muy talentosa y hoy la rompió con la acrobacia y el truco final, pero eso habla de lo generoso que es Agustín”.

“Siempre están a la altura de las circunstancias. Cachete descubrió una faceta con el baile y lo veo muy empoderado. Me gustó todo lo que hicieron en espejo. Y ese truco final, con adrenalina, fue la frutilla del postre para este ritmo que les fue como anillo al dedo”, coincidió Pampita Ardohain (10).

Guillermina Valdés (10) agregó: “La vida los juntó y hacen estas cosas... Es muy lindo verlos. Quiero felicitar a Fiore porque es una mujer de 22 muy plantada. El pole dance acrobático estuvo presente y la coreografía fue de menos a más”.

“Este equipo es tremendo. Quiero aclarar que el pole dance no tiene que ser exótico, hablé de un gustó personal: yo quiero que me suceda algo caliente y eso pasó esta noche. Fiore no es solo una increíble bailarina y acróbata, sino que su acting es muy bueno. Y Agus está siendo un compañero espectacular. Valoro que venga a bailar lastimado y no pida reemplazo como algunos de sus compañeros. Se nota que entre ellos hay una confianza ciega”, reflexionó Jimena Barón, dueña del voto secreto.

Por último, Hernán Piquín (10) “Es hermoso cuando vemos cosas que están bien hechas. Hubo conexión, sensualidad, coordinación y se nota que Fiorella ama lo que hace, porque lo disfruta desde que sale a la pista. Se nota que hay confianza entre ustedes, y eso es muy bueno”.

Para el final, el actor agradeció a la producción de Cantando 2020 -el programa del que resultó vencedor el año pasado- y de ShowMatch y reveló que a pesar de estar lesionado, decidió presentarse igual porque está comprometido con el concurso. Además, contó que junto con el equipo de fútbol amateur del que su padre -que falleció en plena pandemia- era director técnico acaban de ganar un torneo, y, emocionado, se lo dedicó.

