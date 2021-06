La Academia: Cande Ruggeri se puso en la piel de Shakira y sorprendió a todos

Cande Ruggeri decidió ponerse en la piel de Shakira en la segunda ronda de “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch que reemplaza al clásico “Bailando por un sueño”. “La amo de toda la vida, pero como no sé muy bien cómo habla, por eso decidimos que la imitación comience en el momento de la canción”, explicó la participante, antes de brindar un popurrí de temas de la intérprete colombiana, mientras su compañero Nicolás Fleitas la acompañaba bailando.

Tras verlos, el primero en dar su devolución, como todas las noches, fue Ángel De Brito (8). “Primero me asusté al ver a Shakira con los ojos claros, pero fue solo un detalle, porque me encantó. Todo lo malo que era su papá -el exfutbolista Oscar Ruggeri, quien participó junto a Cande en “Bailando por un sueño”- acá en la pista, ella lo tiene de bueno. Estuvieron muy bien elegidos el personaje y los temas. Terminó con fiesta el programa. Los bailarines geniales. Felicitaciones”.

A su vez, la dueña del voto secreto, Pampita Ardohain, indicó: “Me encanta Cande en esta temporada. Está más relajada y me gustó mucho que fueron de menos a más con un final muy bueno”.

“Cande, me encana. Se nota un laburo tremendo. ¡Que no trabaje más con su papá, que hagan solo las publicidades! Shakira engola y ella lo hizo genial. Yo me paré por primera vez, así que les voy a poner mi primer 10”, sumó Jimena Barón.

Por último, Hernán Piquín (7) expresó: “Me gustó mucho. Lo vi muy logrado, muy trabajado, muy bailado y muy actuado”. En total, la modelo consiguió 25 puntos y se aseguró su pase a la siguiente ronda.

LA NACION