Oscar Ruggeri se emocionó hasta las lágrimas al hablar en el casamiento de su hija Cande

Aunque era un defensor central recio, el tiempo pasó y ahora Oscar Ruggeri se permite la sensibilidad. La emoción marcó el pulso del casamiento de su hija Candela “Cale” Ruggeri y Nicolás Maccari, y el campeón del mundo no pudo evitar dejar caer unas lágrimas al brindar un emotivo discurso para los novios. “Lloro, sí”, reconoció entre risas junto a los familiares y amigos que presenciaron la ceremonia íntima.

Tras ocho años en pareja y con una hija en común, Vita, de tres años, Cande y Nico dieron el “sí” en su casa en un country privado, con un escenario de ensueño: una carpa blanca instalada sobre el muelle del lago, con el altar frente al agua y una ambientación cargada de detalles románticos. Ambos firmaron la libreta de casamiento y la levantaron en alto orgullosos de esta gran decisión.

El romántico casamiento de Cale y Nico (Foto: @caleruggeri)

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se produjo cuando Oscar Ruggeri tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a su hija y a su yerno en este importante paso. “Quiero que sean felices, que la pasen bien, que disfruten como disfrutamos nosotros después de tantos años y que les vaya muy bien”, expresó el exfutbolista y comentarista, visiblemente movilizado.

En medio de ese discurso, no pudo contener las lágrimas y admitió frente a todos: “Lloro, sí”. Ante la tierna escena, Cale se levantó rápidamente para abrazarlo y agradecerle, en una postal que emocionó a todos los presentes. Luego de intercambiar los votos y recibir la libreta pertinente, los invitados lanzaron arroz a los recién casados, que se prepararon para continuar la jornada con la fiesta.

La pareja tiene una hija de tres años llamada Vita (Foto: @caleruggeri)

Tras el emotivo casamiento por civil llegó el momento de la fiesta. Los novios hicieron su entrada tomados de la mano junto a su hija, con la canción “Perfect" de Ed Sheeran como banda sonora, y se ubicaron frente a los invitados, que los esperaban ansiosos. Cabe destacar que entre los asistentes había destacadas figuras del espectáculo nacional como Lizardo Ponce, Stephanie Demner, Guido Pella y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Como detalle distintivo, cada invitado recibió un folleto con formato de diario, cuya portada mostraba una imagen romántica de la pareja, lo que reforzaba el carácter íntimo y personalizado de la celebración. La pequeña Vita también se robó todas las miradas durante la entrada con un vestido de diseño en tono crema de tul blanco. La nena de tres años permaneció en todo momento junto a sus padres celebrando en la pista.

La pareja festejó junto a sus seres queridos (Foto: @caleruggeri)

La fiesta tuvo lugar en una pista armada sobre el césped, rodeada de puffs y mesas en blanco y negro, con barra libre para acompañar la celebración. Incluso se vio en las fotos de la celebración como varios de los invitados y los novios se soltaron con unas copas de más.

“Gracias, gracias y gracias. Tenemos unos amigos y familia que valen oro. De verdad sin ustedes no hubiese sido lo mismo. Se descontroló un poquito el civil”, reconoció Cale en sus redes sociales.

Para la ocasión, la novia eligió un vestido blanco corto y strapless creado por Joti Harriague, que revelaba toda su cuidada figura. Mientras tanto, Nicolás optó por un traje de lino beige de Mancini Hombre, combinado con camisa blanca abierta en el cuello y una flor del ramo de su esposa en el bolsillo, además de cinturón y zapatos de cuero negro.

Según comentaron los asistentes, fue una velada atravesada por el amor, la emoción y recuerdos que quedarán para siempre en la memoria de la familia Ruggeri y de todos los que fueron parte de este acontecimiento tan especial.